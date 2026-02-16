Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài

(Ngày Nay) - Việc chậm hoàn thành đưa các dự án vào khai thác, sử dụng đang gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng 10% GDP trong quý 1 năm 2026 và tăng trưởng hai con số trong cả năm nay.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 14/CĐ-TTg ngày 15/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm 2026.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho số lượng lớn các dự án tồn đọng, dừng triển khai kéo dài như Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2026 và Thông báo số 18/TB-VPCP ngày 09 tháng 01 năm 2026.

Bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực như đã tháo gỡ cho 5.203 dự án, trong đó có 3.289 dự án đất đai với nguồn lực khơi thông khoảng 1,67 triệu tỷ đồng.

Tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2026 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2026, Chính phủ đánh giá chỉ tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 gặp nhiều thách thức, yêu cầu huy động nguồn lực đầu tư toàn xã hội là rất lớn (35% GDP) trong khi chi phí huy động vốn có xu hướng tăng.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tập trung xử lý dứt điểm tồn tại của các dự án, sớm đưa nguồn lực tồn đọng vào phát triển kinh tế xã hội ngay trong tháng 02 và quý 1 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Quán triệt việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để chống lãng phí và thúc đẩy tăng trưởng; đảm bảo trách nhiệm, kỷ cương, tinh thần chủ động giải quyết vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tồn đọng vào mục tiêu phát triển kinh tế; không hợp thức hóa sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới.

2. Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ về triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; đảm bảo không bỏ sót, bỏ lọt các dự án cần tháo gỡ; cập nhật đầy đủ thông tin khó khăn, vướng mắc, kết quả xử lý của các dự án lên Hệ thống 751.

3. Phân loại và xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc của dự án theo thẩm quyền với tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

- Đối với dự án thuộc thẩm quyền: Chủ động giải quyết ngay các vướng mắc, thủ tục hành chính, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh. Tập trung xử lý vướng mắc cho các dự án, công trình có quy mô đầu tư lớn, các dự án đầu tư công, nhà ở xã hội, năng lượng, bất động sản.

- Đối với dự án vượt thẩm quyền: Khẩn trương báo cáo rõ nội dung vướng mắc, đề xuất giải pháp cụ thể bao gồm sửa đổi quy định pháp luật hoặc ban hành cơ chế đặc thù, gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo 751 và Thủ tướng Chính phủ.

4. Tập trung cao độ, xử lý dứt điểm các khó khăn của các dự án, đất đai theo Nghị quyết 265/2025/QH15 của Quốc hội; báo cáo đầy đủ các dự án đủ điều kiện áp dụng Nghị quyết số 170/2024/QH15 trên Hệ thống 751 trước 25 tháng 02 năm 2026 để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

5. Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, tình hình triển khai dự án thực tế, chủ động giải quyết triệt để khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành; định kỳ báo cáo kết quả xử lý trên Hệ thống 751 vào ngày 25 hàng tháng.

6. Bộ Tài chính (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 751) đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Công điện này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).