Cử tri tin tưởng và kỳ vọng vào ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI

(Ngày Nay) - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 5.

Sáng 7/3, tại phường Buôn Ma Thuột, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 5.

Tham gia hội nghị có ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương cùng những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại diện cử tri các phường Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập và xã Ea Ktur.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được giới thiệu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động trước cử tri, bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Các ứng cử viên nhấn mạnh sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; kiến nghị các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương; quan tâm đến lĩnh vực an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự tin tưởng đối với các đồng chí được lựa chọn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cử tri Nguyễn Hữu Khải, phường Buôn Ma Thuột cho rằng các ứng cử viên đều là những người có trí tuệ, bản lĩnh, giàu kinh nghiệm, đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn xứng đáng trở thành đại biểu Quốc hội. Do đó, mong muốn các ứng cử viên khi trở thành đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để triển khai chính quyền địa phương hai cấp hiệu lực, hiệu quả, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Đồng thời đề xuất những chính sách để Đắk Lắk tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các dân tộc anh em.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương ghi nhận các ý kiến phát biểu, những mong muốn, kỳ vọng của cử tri đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng làm rõ một số nội dung, ý kiến của cử tri liên quan đến lập pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phù hợp thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới; thu hút đầu tư địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng và khu vực miền Trung-Tây Nguyên nói chung; hình thành trung tâm chế biến nông-lâm vùng ở Đắk Lắk; chiến lược phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; sử dụng tài sản công sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; vấn đề quy hoạch treo…

Đồng thời, khẳng định các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trong chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri.

Trong thời gian tới, sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đồng hành, hỗ trợ để tỉnh kết nối với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành ở Trung ương, xem xét giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho tỉnh khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, cơ hội để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.