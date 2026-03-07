Thủ tướng: Phát triển hệ sinh thái sân bay Gia Bình thông minh, hiện đại

Sáng 7/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình triển khai và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thúc đẩy Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và các dự án liên quan; cũng như tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Cùng đi có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã kiểm tra, thăm, động viên các lực lượng đang thi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và công trường xây dựng khu tái định cư phục vụ xây dựng Cảng hàng không Gia Bình; tuyến đường kết nối Cảng hàng không Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xây dựng tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao của tỉnh Bắc Ninh, với nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.884,93ha. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 đầu tư hơn 141.200 tỷ đồng.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xây dựng với tiêu chuẩn kỹ thuật cấp 4F, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đáp ứng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm giai đoạn đến năm 2030; đạt 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm đến năm 2050.

Trước mắt, từ 2025-2027 hoàn thành xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027.

Thăm, tặng quà lực lượng thi công trên công trường thi công nhà ga VIP, Đài kiểm soát không lưu Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công an, các bộ, ngành, tỉnh Bắc Ninh, cũng như nhà đầu tư, các nhà thầu trong việc triển khai dự án. Nhờ đó, hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đã tạm bàn giao/phải thu hồi 1.259,45ha, đạt 66,82%.

Ngay khi có mặt bằng, chủ đầu tư các dự án đã chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Riêng một số hạng mục chính của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình như nhà ga VIP, đường lăn, Đài kiểm soát không lưu, đường kết nối nội khu… đang được tập trung xây dựng, tiến độ đạt cao. Trong đó, hạng mục Nhà khách VIP đã ép cọc đạt tỷ lệ 100%, đang thực hiện công tác bê tông lót móng; tại khu bay, công tác xử lý nền đất yếu đạt tỷ lệ 24%...

Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình; thi công các hạng mục bảo đảm hiện đại, đáp ứng các yêu cầu kỹ mỹ thuật; đồng thời quy hoạch khu vực chung quanh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình để phát triển kinh tế hàng không, logistics, dịch vụ liên quan sân bay; Bắc Ninh tích cực hoàn thành sớm công tác giải phóng mặt bằng những khu vực còn lại để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã kiểm tra xây dựng khu tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Khu tái định cư này có diện tích trên 341ha, thuộc địa bàn xã Đông Cứu, Gia Bình, Lương Tài, Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh; quy mô dân số gần 52.000 người; tổng mức đầu tư dự án 21.291 tỷ đồng, tiến độ thực hiện 2025-2032.

Khu tái định cư được quy hoạch gắn với định hướng phát triển đô thị-công nghiệp-dịch vụ quanh sân bay nhằm đảm bảo đồng bộ về kiến trúc cảnh quan, phù hợp định hướng phát triển không gian đô thị Gia Bình trong tương lai.

Thăm, tặng quà kỹ sư, công nhân đang thi công xây dựng khu tái định cư Gia Bình, phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn và đề nghị các đơn vị tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp,” “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” để sớm đón người dân vào sinh sống.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phải xây dựng khu tái định cư hiện đại, xanh, sạch, đẹp; với hạ tầng đầy đủ, đồng bộ gồm hệ thống đường giao thông, điện, nước, sóng điện thoại, Internet, các hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, sinh hoạt tín ngưỡng, công viên cây xanh…; đồng thời tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho người dân, để người dân có nơi ở và cuộc sống mới tốt hơn nơi ở cũ.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài 41,316km, tổng mức đầu tư lên đến khoảng 83.000 tỷ đồng.

Tuyến đường có điểm đầu ở khu vực Cảng hàng không Gia Bình (Bắc Ninh) và điểm cuối là khu vực Gia Lâm, Hà Nội kết nối với các tuyến cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên và đường vành đai 3 Hà Nội.

Trong đó, đoạn tuyến đi qua địa bàn Hà Nội dài 13,55km, tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng, được thiết kế rộng 120m; đoạn qua tỉnh Bắc Ninh có chiều dài khoảng 27,766km, tổng mức đầu tư sơ bộ 50.000 tỷ đồng, được đầu tư với tiêu chuẩn đường cao tốc 10 làn xe cơ giới, tốc độ 120km mỗi giờ.

Kiểm tra dự án tại nút giao đường Vành đai 4 Thủ đô Hà Nội với đường cao tốc Sân bay Gia Bình-Hà Nội, Thủ tướng lưu ý Hà Nội phối hợp chặt chẽ với tỉnh Bắc Ninh đầu tư đồng bộ các tuyến đường kết nối; các đơn vị nhà thầu vận động kỹ sư, công nhân, tập trung lực lượng, máy móc, thiết bị, nỗ lực vượt mọi khó khăn, làm “3 ca, 4 kíp,” “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương,” "vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió" để bảo đảm tiến độ dự án.

Sau khi kiểm tra, thăm, động viên các lực lượng đang thi công trên các công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương về tình hình triển khai, đặc biệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy triển khai các dự án.

Tại cuộc làm việc, sau khi báo cáo tình hình triển khai xây dựng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan, nhà đầu tư Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng, giao cho nhà đầu tư, nhà thầu để triển khai dự án; có quy hoạch và đầu tư hạ tầng kết nối đồng bộ đường sắt, đường thủy, đường bộ với Cảng hàng không Gia Bình; có cơ chế, chính sách cho phát triển Thành phố Sân bay và Khu thương mại tự do.

Tỉnh Bắc Ninh đề nghị Chính phủ, Quốc hội có một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, cơ chế tạo quỹ đất đối ứng cho các dự án BT; đầu tư tuyến đường sắt cao tốc nối Hà Nội với sân bay và đi Hạ Long; Bổ sung quy hoạch cảng ICD, cảng kho xăng dầu đầu mối trong Tổ hợp cảng thủy nội địa Trung Kênh, có vị trí thuận lợi kết nối với sân bay Gia Bình; xây dựng Trung tâm thương mại tự do tại khu vực sân bay Gia Bình; sớm phê duyệt quy hoạch hướng tuyến, phê duyệt dự án và triển khai đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Nam Ninh-Bắc Ninh-Hà Nội…

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh sau Tết Nguyên đán, Chính phủ đã bắt tay ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thúc đẩy thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nhất là trong bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn, xung đột leo thang…

Quán triệt phương châm “4 không là: không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong cả năm,” Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng vì chỉ sau hơn 2 tháng triển khai Nghị quyết số 256/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc Hội về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hiện nay các hạng mục chính của dự án như Nhà ga, Đài kiểm soát không lưu, đường lăn, sân đỗ đang được triển khai tích cực, đạt khối lượng lớn.

Biểu dương Bộ Công an, tỉnh Bắc Ninh và nhà đầu tư Masterise đã có nhiều nỗ lực, quyết liệt vào cuộc, thúc đẩy dự án, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu phát triển Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo hướng lưỡng dụng, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo an ninh, quốc phòng; xây dựng Cảng hàng không theo hướng thông minh, văn minh, hiện đại; đồng thời xây dựng khu kinh tế hàng không, theo hướng mở, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Theo Thủ tướng, việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và hệ sinh thái sẽ mở ra không gian phát triển mới cho Bắc Ninh, Hà Nội và kết nối với Hải Phòng, Quảng Ninh; kết nối giao thông hiện đại trong khu vực Đồng bằng sông Hồng với các tỉnh Tây Nam Trung Quốc và kết nối quốc tế qua đường biển. Qua đó, phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hà Nội phối hợp với các tỉnh, thành phố trong khu vực và các bộ, ngành khẩn trương rà soát, bổ sung các quy hoạch liên quan, với tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, có tầm nhìn 100 năm sau.

Triển khai các dự án theo cơ chế, chính sách quy định hiện có, đồng thời đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết bổ sung một số nội dung phù hợp nếu Nghị quyết 03 chưa quy định; cho phép thực hiện thí điểm hoặc triển khai trong trường hợp khẩn cấp.

Nhất trí giải quyết các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bắc Ninh và Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hai địa phương thúc đẩy triển khai các tuyến giao thông kết nối, cũng như hệ sinh thái sân bay theo tiến độ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình để khi Cảng hàng không khánh thành đi vào hoạt động đồng bộ, trước mắt là phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Thủ tướng Chính phủ giao các nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các tuyến giao thông kết nối, cung cấp nguyên vật liệu phục vụ dự án, xây dựng Khu thương mại tự do thế hệ 2, cấp điện, cấp nước, viễn thông… đáp ứng nhu cầu phát triển khu vực Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hà Nội khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, nếu có khó khăn, vướng mắc thì tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết nếu vượt thẩm quyền.