Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc trong phát triển và làm chủ công nghệ đường sắt

(Ngày Nay) - Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Hàn Quốc tại Việt Nam trong tháng 4/2026, Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) và Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Hàn Quốc tại Việt Nam (KACV) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Việt Nam (TRV) tổ chức Hội thảo “Huy động và kết nối nguồn lực đầu tư, xây dựng và công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc cho các dự án đường sắt tốc độ cao và metro tại Việt Nam”.

Mục tiêu của hội thảo nhằm thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, vận hành đường sắt của Việt Nam nói chung, TRV nói riêng với các doanh nghiệp Hàn Quốc, hướng tới triển khai các dự án đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia với công nghệ hiện đại và khả năng làm chủ công nghệ trong dài hạn. Đáng chú ý, cũng trong tháng 4/2026, TRV sẽ chính thức triển khai đầu tư dự án nhà máy lắp ráp, sản xuất thiết bị thông tin tín hiệu đường sắt với công nghệ và sự hợp tác của các đối tác Hàn Quốc. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình tiếp nhận, làm chủ và nội địa hóa công nghệ, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành đường sắt Việt Nam.

Tại hội thảo, các nội dung trao đổi tập trung vào quy hoạch, tiềm năng và tính khả thi của các dự án đường sắt tại Việt Nam. Các ý kiến đều thống nhất rằng, trong giai đoạn tới, lĩnh vực đường sắt Việt Nam sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, trong đó các dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và hệ thống metro tại các đô thị lớn sẽ đóng vai trò trụ cột trong phát triển hạ tầng giao thông. Đại diện Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Hàn Quốc tại Việt Nam cho rằng, cần áp dụng các công nghệ hiện đại nhất và hướng tới chuyển giao công nghệ cho Việt Nam đối với các công trình liên quan tới lĩnh vực đường sắt.

Chủ tịch Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Việt Nam (TRV), bà Trần Thị Huệ Chi cho biết: TRV đang chủ động nghiên cứu và hướng tới đề xuất triển khai một tuyến đường sắt đô thị cụ thể tại Việt Nam theo hướng sử dụng toàn bộ công nghệ Hàn Quốc từ khâu tư vấn đến kỹ thuật trên toàn tuyến, trên cơ sở đó tiếp nhận chuyển giao công nghệ, hướng tới nâng cao năng lực phát triển và vận hành hệ thống của ngành đường sắt tại Việt Nam.

Ông Koh Tae Yeon – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) - Đồng Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF): Các doanh nghiệp Hàn Quốc luôn mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, vai trò của KOCHAM luôn ủng hộ và kết nối các đơn vị có năng lực tốt nhất để đảm bảo mục tiêu thực hiện công việc hiệu quả và thành công, đặc biệt trong lĩnh vực mới được quan tâm nhiều gần đây là hạ tầng đường sắt và đường sắt tốc độ cao, cũng như đường sắt đô thị.

Tham gia hội thảo, Ông Shim Duk Bo – Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng Hàn Quốc tại Việt Nam (KACV) cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp trong Hiệp hội thường xuyên trao đổi về các cơ hội tham gia các dự án hạ tầng đường sắt tại Việt Nam. Với năng lực công nghệ hiện có, các doanh nghiệp Hàn Quốc hoàn toàn có thể triển khai các dự án với tiêu chuẩn tương đương các nhà thầu quốc tế, đồng thời sẵn sàng chuyển giao công nghệ nếu được tham gia từ giai đoạn đầu của dự án. Đại diện Hiệp hội Xây dựng Hàn Quốc tại Việt Nam cho rằng, cần áp dụng các công nghệ hiện đại nhất và hướng tới chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, đặc biệt để áp dụng cho đường sắt cao tốc Bắc Nam sau này.

Là đơn vị trực tiếp tham gia thi công các công trình tại Việt Nam, ông Koo Eun Mo – Giám đốc phụ trách khu vực Việt Nam của Yooshin Engineering Corporation cho biết, công ty đã và đang thực hiện các dự án ở Việt Nam, bao gồm một gói thầu tư vấn cho tuyến Đường sắt đô thị 2A kéo dài ở Hà Nội. Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc xây dựng tuyến đường sắt HSR đầu tiên tại Hàn Quốc có thể áp dụng để rút ngắn thời gian triển khai của Việt Nam, do có nhiều yếu tố tương đồng. Hàn Quốc hiện còn đang phát triển các tuyến đường sắt kết nối đô thị lõi với các đô thị vệ tinh, với công nghệ và kỹ thuật cao, có thể chuyển giao cho Việt Nam

Ông Park Jin Hong – Tham tán phụ trách lĩnh vực Đất đai, Hạ tầng và Giao thông, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết sẽ xúc tiến thúc đẩy hợp tác ở cấp Chính phủ, đặc biệt giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT), nhằm tạo hành lang pháp lý và khuôn khổ hợp tác thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước trong việc nghiên cứu, đầu tư và triển khai các dự án đường sắt trong thời gian tới.

Hội thảo ghi nhận sự thống nhất của các bên với các bước thực hiện cụ thể tiếp theo trong việc tăng cường hợp tác dài hạn, cùng phát triển các dự án đường sắt theo hướng hiện đại, từng bước làm chủ công nghệ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực của ngành đường sắt Việt Nam trong thời gian tới.