ASEAN đánh giá cao kinh nghiệm của Việt Nam về nâng cao năng lực huấn luyện gìn giữ hòa bình

(Ngày Nay) - Hội nghị Mạng lưới các Trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN (APCN) lần thứ 10 được tổ chức từ ngày 4 - 8/5/2026 theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại Philippines tới điểm cầu tại các nước.

Tham dự hội nghị từ điểm cầu Việt Nam, ngày 6/5, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng trong phiên toàn thể với chủ đề “Nâng cao năng lực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình thông qua huấn luyện”.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 40 đại biểu từ 11 nước thành viên APCN, đại diện Ban Thư ký ASEAN và Cơ quan Huấn luyện tích hợp thuộc Cục Hoạt động hòa bình Liên hợp quốc (ITS/DPO).

Với chủ đề “Duy trì quan hệ đối tác và tăng cường hợp tác trong bối cảnh hoạt động gìn giữ hòa bình không ngừng biến đổi”, hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực, nâng cao khả năng phối hợp và mức độ sẵn sàng của lực lượng gìn giữ hòa bình; tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ chuyên môn và tăng cường hợp tác huấn luyện giữa các nước thành viên.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng đánh giá cao tầm quan trọng và ý nghĩa của Hội nghị APCN lần thứ 10 khi đã tạo diễn đàn quan trọng để các quốc gia thành viên ASEAN tiếp tục duy trì động lực và tăng cường hợp tác xây dựng năng lực thông qua công tác huấn luyện, qua đó đóng góp hiệu quả hơn vào các sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới như khủng hoảng thanh khoản, cắt giảm ngân sách, lực lượng trong khi môi trường an ninh tại các phái bộ ngày càng phức tạp, nguy hiểm với các mối đe dọa phi truyền thống gia tăng.

Việt Nam nhiệt tình hưởng ứng, tích cực triển khai Sáng kiến hành động vì hòa bình (A4P) và Sáng kiến hành động vì hòa bình mở rộng (A4P+) của Liên hợp quốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thông qua tăng cường trách nhiệm, năng lực và thúc đẩy quan hệ đối tác giữa các quốc gia thành viên, nhất là trong lĩnh vực nâng cao chất lượng huấn luyện và năng lực sẵn sàng triển khai lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Khẳng định chất lượng huấn luyện là yếu tố then chốt để bảo đảm hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ, góp phần quan trọng vào thành công của các lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng chia sẻ một số bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác huấn luyện chuẩn bị năng lực cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình như: Hoàn thiện hệ thống chương trình huấn luyện tiền triển khai đồng bộ cho cả lực lượng cá nhân và đơn vị, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn Liên hợp quốc, sát thực tiễn phái bộ và yêu cầu nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng; phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng các phương pháp và công cụ huấn luyện hiện đại; triển khai các mô hình huấn luyện mô phỏng; cập nhật, chia sẻ các bài học kinh nghiệm thực tiễn từ các phái bộ Liên hợp quốc…

Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho hay, Việt Nam đã chủ động, tích cực nâng cao năng lực tự chủ, chuẩn hóa các khóa huấn luyện chuyên sâu đạt chuẩn quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã có Trung tâm huấn luyện Cấp cứu chấn thương nâng cao (ITLS) đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á. Tháng 3/2026, Khóa huấn luyện Sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc (UNSOC) của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã được Cục Hoạt động hòa bình Liên hợp quốc trao chứng nhận đạt chuẩn huấn luyện tiền triển khai của Liên hợp quốc, đánh dấu bước phát triển mới về chất. Sự kiện góp phần khẳng định năng lực huấn luyện gìn giữ hòa bình của Việt Nam, đóng góp tích cực trong quá trình nỗ lực nâng cao năng lực của Mạng lưới các Trung tâm huấn luyện Gìn giữ hòa bình khu vực. Trên cơ sở đó, Trung tâm Huấn luyện của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đang được phát triển thành cơ sở huấn luyện chất lượng cao, có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Đánh giá cao nội dung tham luận của Việt Nam với nhiều bài học kinh nghiệm phong phú, thiết thực, các đại biểu dự hội nghị bày tỏ sự quan tâm đến những bài học thành công của Việt Nam, nhất là trong công tác tổ chức huấn luyện, chuẩn bị triển khai lực lượng và phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao thông qua hợp tác quốc tế. Đại diện nước chủ nhà Philippines đề nghị Việt Nam cử đội giảng viên cơ động sang chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực này với các nước trong khu vực.

Theo chương trình nghị sự, Hội nghị tập trung thảo luận kết quả Hội nghị APCN lần thứ 9 và các hoạt động trong khuôn khổ Diễn tập tham mưu gìn giữ hòa bình ASEAN (APSE); kế hoạch tổ chức Diễn tập thực địa về gìn giữ hòa bình ASEAN (APSE FTX); cập nhật công tác huấn luyện và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước thành viên. Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ đối tác, ứng dụng công nghệ, nâng cao mức độ sẵn sàng triển khai lực lượng và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình.

Đại biểu đến từ 11 nước thành viên Mạng lưới các Trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN cũng bàn thảo phương hướng hoạt động của APCN trong thời gian tới, nhằm tiếp tục khẳng định vai trò là cơ chế hợp tác tích cực, hiệu quả trong kết nối, điều phối và nâng cao năng lực giữa các Trung tâm Gìn giữ hòa bình, đóng góp vào nỗ lực chung xây dựng cộng đồng ASEAN và thúc đẩy hợp tác đa phương về gìn giữ hòa bình.