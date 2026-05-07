Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

(Ngày Nay) - Sáng 7/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48 tại Philippines, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với hợp tác khu vực và tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Sáng 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ có các đồng chí: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Đặng Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn.

Tham gia đoàn còn có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ mới và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp.

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự hội nghị thể hiện mạnh mẽ việc Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng; đồng thời khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đây cũng là thông điệp rõ ràng về cam kết của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và đóng góp thực chất, hiệu quả vào công việc chung của Hiệp hội.

(Ngày Nay) - Thủy Sắc Vân Trai là sự kiện trải nghiệm nghệ thuật khảm xà cừ do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện. Không chỉ đơn thuần là hoạt động trưng bày, sự kiện còn mở ra cơ hội để người tham gia trực tiếp trải nghiệm, từ đó cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp tinh xảo và chiều sâu văn hóa của một nghề thủ công lâu đời.
Giữ hồn văn hóa Nam Bộ qua tranh kiếng
(Ngày Nay) - Tranh kiếng Nam Bộ - một loại hình nghệ thuật gắn với đời sống và tín ngưỡng - đang được tái hiện qua triển lãm “Nam Sử Họa Kiếng” tại TP Hồ Chí Minh. Không chỉ nhìn lại hành trình hơn 200 năm, triển lãm còn mở ra cách tiếp cận mới, đưa di sản này tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.
Viettel mang sản phẩm công nghiệp quốc phòng hiện đại tới triển lãm quốc phòng lớn nhất khu vực Á - Âu
(Ngày Nay) - Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) , t ại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ Quốc tế (SAHA 2026), diễn ra từ 5-9/5, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) mang tới hệ sinh thái sản phẩm công nghệ cao 73 sản phẩm thuộc 8 lĩnh vực chủ chốt, qua đó giới thiệu nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam với quốc tế.