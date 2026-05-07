Festival Thăng Long-Hà Nội: Những điểm chạm văn hóa giữa “Dòng chảy di sản”

(Ngày Nay) - Lễ hội là một hành trình kết nối liên tục giữa truyền thống và hiện đại, trong đó di sản trở thành dòng chảy sống động giữa đời sống đô thị, gắn liền với trải nghiệm và sự tham gia của cộng đồng.

Trong nỗ lực khơi dậy nguồn lực văn hóa của Thủ đô, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow,” dự kiến diễn ra từ 11-20/9/2026 tại nhiều không gian văn hóa - di sản tiêu biểu của Thủ đô.

Sự kiện văn hóa thường niên này vừa là dịp để tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến, vừa là lời khẳng định về sức sống bền bỉ của di sản Thăng Long giữa nhịp sống đương đại. Festival còn thể hiện quyết tâm của Thành phố trong việc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy, bám sát Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Di sản: Dòng chảy sống động giữa đời sống đô thị

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II dự kiến diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội và làng gốm Bát Tràng, là những địa điểm đều gắn với các lớp trầm tích văn hóa đặc trưng của Hà Nội, nơi di sản không chỉ được lưu giữ mà còn hiện diện trong nhịp sống thường ngày. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, có sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong nước và quốc tế.

Chia sẻ về sự kiện, đại diện ban tổ chức cho biết: “Festival Thăng Long – Hà Nội là dịp để chúng ta nhìn lại và tiếp nối dòng chảy văn hóa của Thủ đô, trong đó di sản không chỉ được gìn giữ mà còn được làm sống động trong đời sống hôm nay. Thành phố Hà Nội xác định việc phát huy giá trị di sản phải gắn với sáng tạo, với sự tham gia của cộng đồng, để di sản thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển.”

Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow,” lễ hội được định hướng như một hành trình kết nối liên tục giữa truyền thống và hiện đại. Trong đó, di sản không còn được nhìn nhận như những giá trị tĩnh, mà trở thành một dòng chảy sống động trong đời sống đô thị, gắn liền với trải nghiệm và sự tham gia của cộng đồng.

Festival hướng tới bảo tồn và phát huy giá trị di sản Thăng Long-Hà Nội; thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật trên nền tảng truyền thống; mở rộng giao lưu văn hóa; góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, qua đó khẳng định vị thế Hà Nội là một trung tâm sáng tạo của khu vực.

Những điểm chạm đa văn hóa độc đáo

Chương trình khai mạc Festival dự kiến diễn ra vào tối 11/9 tại Hoàng thành Thăng Long, mở đầu cho chuỗi hoạt động nghệ thuật được dàn dựng theo hướng kết hợp giữa yếu tố truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện dòng chảy lịch sử - văn hóa Thăng Long trong một không gian nghệ thuật đương đại.

Trong những ngày tiếp theo, Festival sẽ mang đến nhiều hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm đa dạng, trải rộng ở các chiều không gian văn hóa Thủ đô. Tại Hoàng Thành Thăng Long, công chúng có thể hòa mình vào chương trình âm nhạc đương đại (12/9), nơi những giai điệu hiện đại được kết nối với cảm hứng từ di sản, góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với thế hệ trẻ; không gian giao lưu nghệ thuật (13/9) tạo cơ hội cho nghệ sỹ trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi và cùng sáng tạo, mở ra những điểm chạm đa văn hóa trong khuôn khổ Festival.

Đêm thời trang “Sắc màu Hà Nội-The Color of Hanoi” (18/9) tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ mang đến góc nhìn mới về Hà Nội thông qua ngôn ngữ thiết kế đương đại, nơi chất liệu truyền thống chuyển hóa thành những sáng tạo mang tinh thần mới mẻ.

Đặc biệt, chương trình trình diễn nghệ thuật “Thanh âm Gốm” (19/9) tại làng gốm Bát Tràng sẽ đưa công chúng đến gần hơn với không gian làng nghề, nơi âm thanh của đất và lửa được khai thác như một chất liệu nghệ thuật, gợi mở chiều sâu văn hóa của nghề thủ công truyền thống trong cách tiếp cận mới.

Festival dự kiến bế mạc vào ngày 20/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khép lại hành trình “Dòng chảy di sản,” đồng thời mở ra những tiếp nối trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II không chỉ giới thiệu các loại hình nghệ thuật đa dạng mà còn tạo ra những không gian trải nghiệm mở, nơi công chúng có thể trực tiếp tham gia, cảm nhận và kết nối với di sản theo những cách gần gũi và sinh động hơn.

Không gian trải nghiệm di sản mở rộng kết nối

Song song với các chương trình nghệ thuật, Festival còn mở rộng thành chuỗi không gian trải nghiệm di sản tại nhiều địa điểm văn hóa tiêu biểu của Thủ đô, mang đến cho công chúng những cách tiếp cận trực quan và gần gũi hơn với các giá trị truyền thống.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các hoạt động triển lãm, trưng bày và trải nghiệm được tổ chức xuyên suốt thời gian diễn ra Festival giúp công chúng khám phá di sản thông qua các hình thức tương tác sáng tạo, qua đó làm sống động hơn các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại.

Tại Bảo tàng Hà Nội, không gian trưng bày về tinh hoa làng nghề và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể sẽ mở ra hành trình kết nối giữa di sản và đời sống hiện đại, làm rõ vai trò của các giá trị truyền thống trong phát triển bền vững của thành phố.

Đặc biệt, ngày 10/10 tại Hoàng Thành Thăng Long sẽ tổ chức vở diễn “Thăng Long Ngự Yến,” kết hợp giữa trình diễn nghệ thuật và ẩm thực mang đến những trải nghiệm đa giác quan, giúp công chúng không chỉ quan sát mà còn trực tiếp cảm nhận chiều sâu văn hóa vùng đất Kinh kỳ.

Thông qua chuỗi hoạt động này, di sản không chỉ được giới thiệu mà còn được “kích hoạt” trải nghiệm của người tham gia, góp phần tăng cường gắn kết giữa cộng đồng và các giá trị văn hóa truyền thống.

“Thông qua Festival lần này, Hà Nội mong muốn tạo ra một không gian văn hóa mở, nơi các giá trị truyền thống được kết nối với những cách tiếp cận hiện đại, qua đó lan tỏa hình ảnh một Thủ đô giàu bản sắc, năng động, sáng tạo và ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế,” ban tổ chức chia sẻ.

Hoạt động văn hóa này có ý nghĩa đặc biệt trong việc cụ thể hóa định hướng phát triển văn hóa của Thành phố theo hướng vừa bảo tồn, vừa phát huy giá trị di sản. Thông qua Festival, các giá trị văn hóa truyền thống được đặt trong mối quan hệ với đời sống đương đại, từ đó mở ra những cách tiếp cận mới trong việc khai thác, lan tỏa và phát triển di sản.

Đây cũng là cơ sở để từng bước xây dựng hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Với quy mô tổ chức đồng bộ, nội dung được đánh giá giàu chiều sâu và cách tiếp cận hiện đại, Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành dấu ấn văn hóa tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - một Thành phố văn hiến, bản sắc, năng động và sáng tạo trong tiến trình hội nhập quốc tế.