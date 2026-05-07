Thủy Sắc Vân Trai: Hành trình kết nối nghệ thuật khảm xà cừ với người trẻ

(Ngày Nay) - Thủy Sắc Vân Trai là sự kiện trải nghiệm nghệ thuật khảm xà cừ do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện. Không chỉ đơn thuần là hoạt động trưng bày, sự kiện còn mở ra cơ hội để người tham gia trực tiếp trải nghiệm, từ đó cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp tinh xảo và chiều sâu văn hóa của một nghề thủ công lâu đời.

Giữa nhịp sống hiện đại, những nghề thủ công truyền thống nói chung và khảm xà cừ, khảm trai nói riêng đang dần lùi vào ký ức. Thông qua sự kiện Thủy Sắc Vân Trai, những giá trị tinh xảo ấy đang được “đánh thức” theo một cách gần gũi hơn. Sự kiện tạo ra một không gian để người tham gia không chỉ quan sát mà còn trực tiếp tiếp cận với quy trình chế tác dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, từ đó hiểu rõ hơn sự công phu, tỉ mỉ và giá trị nghệ thuật ẩn sau mỗi sản phẩm. Đứng trước nguy cơ mai một, đây cũng là cách để đưa di sản ra khỏi khuôn khổ trưng bày tĩnh, trở thành một trải nghiệm sống động và gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ.

Ngay từ những ngày đầu triển khai, Thủy Sắc Vân Trai đã từng bước thu hút sự quan tâm của công chúng, nhất là người trẻ. Các bài viết xuất hiện nổi bật khơi gợi sự tò mò, thích thú cho người xem. Nhiều sản phẩm truyền thông nhận được sự tương tác lớn trên các nền tảng trực tuyến như fanpage, tiktok với những nội dung giới thiệu về chất liệu xà cừ, làng nghề Chuôn Ngọ hay là quy trình khảm sắc nước lên vân gỗ…

Ban Tổ chức đã lựa chọn cách truyền tải thông điệp nghệ thuật khảm xà cừ bằng ngôn ngữ gần gũi, sinh động. Điều này được thể hiện rõ qua việc xây dựng bộ nhận diện, màu sắc chủ đạo, nội dung truyền thông mang hơi hướng hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống của nghệ thuật khảm xà cừ. Bộ nhận diện được xây dựng dựng dựa trên hiệu ứng ánh sắc của xà cừ, với nền tối xanh tím gợi chiều sâu đại dương. Kết hợp cùng các dải màu chuyển sắc ánh ngọc và ánh tím tạo cảm giác chuyển động mềm mại, tái hiện vẻ đẹp đa chiều của chất liệu. Phần chữ được cách điệu từ nét truyền thống nhưng xử lý theo hướng hiện đại, sử dụng gam màu bạc ánh kim làm điểm nhấn. Tổng thể tạo nên một không gian thị giác vừa huyền ảo, vừa tinh tế, thể hiện sự giao thoa giữa di sản và đời sống đương đại.

Từ nền tảng thị giác đó, Thủy Sắc Vân Trai không chỉ dừng lại ở việc tái hiện vẻ đẹp khảm xà cừ mà còn hướng tới việc lan tỏa những giá trị văn hóa sâu sắc mang đậm nét truyền thống, khơi gợi sự quan tâm và ý thức gìn giữ trong cộng đồng. Qua đó, Thủy Sắc Vân Trai còn cho thấy một hướng đi mới trong việc bảo tồn di sản, khi những giá trị truyền thống được kể lại bằng trải nghiệm, thay vì chỉ lưu giữ trong ký ức.