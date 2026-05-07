Dự kiến bổ sung 84 thuốc vào danh mục Bảo hiểm Y tế, ưu tiên thuốc chữa ung thư

(Ngày Nay) - Bộ Y tế đang đẩy nhanh sửa đổi danh mục thuốc do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả, dự kiến bổ sung 84 thuốc mới, trong đó có nhiều thuốc điều trị ung thư chi phí cao, nhằm giảm gánh nặng điều trị cho người bệnh.

Việc mở rộng danh mục thuốc do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả đang được Bộ Y tế thúc đẩy mạnh mẽ, với kỳ vọng tạo bước chuyển lớn trong khả năng tiếp cận thuốc điều trị hiện đại, đặc biệt đối với các bệnh lý nặng như ung thư, tim mạch. Dự kiến, việc này sẽ hoàn tất trong quý 2/2026.

Bổ sung 84 thuốc mới, ưu tiên thuốc điều trị ung thư

Thông tin từ Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cho biết dự thảo sửa đổi danh mục thuốc do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả dự kiến bổ sung 84 thuốc, trong đó có 30 thuốc điều trị ung thư, chiếm tỷ lệ cao nhất.

Đây chủ yếu là các thuốc phát minh mới như điều trị đích, kháng thể đơn dòng, liệu pháp miễn dịch. Việc thẩm định danh mục bổ sung thuốc do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả, đang được đẩy nhanh, dự kiến hoàn tất trong quý 2 này.

Lần sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả lần này là đợt cập nhật lớn nhất sau hơn 8 năm, với hơn 20 nhóm thuốc như ung thư, tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, thần kinh, hô hấp, tiêu hóa… được bổ sung, góp phần mở rộng quyền lợi của người bệnh. Bộ Y tế ưu tiên các thuốc điều trị ung thư.

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, bà Trần Thị Trang, cho biết việc thẩm định chuyên môn dự kiến hoàn tất trong tháng Sáu, sau đó chuyển sang các bước pháp lý để ban hành sớm danh mục này.

Với các thuốc chi phí cao, đặc biệt là thuốc ung thư, Bộ Y tế đang kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ một phần chi phí và nghiên cứu giải pháp giảm mức đồng chi trả cho người bệnh.

Cập nhật danh mục bệnh được "vượt tuyến"

Bên cạnh việc cập nhật danh mục thuốc do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả, Bộ Y tế đang đánh giá việc triển khai Thông tư 01/2025/TT-BYT về danh mục 62 bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm, cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao, có thể đến thẳng bệnh viện chuyên sâu và được Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% quyền lợi được hưởng khi tham gia Bảo hiểm Y tế.

Theo Vụ Bảo hiểm Y tế, cơ quan quản lý đang lấy ý kiến từ các bệnh viện và địa phương để điều chỉnh phù hợp thực tế. Một số bệnh nếu tuyến dưới đã điều trị hiệu quả có thể được đưa ra khỏi danh sách này, ngược lại, có thể bổ sung nhóm bệnh khác như các bệnh liên quan đến máu…

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế Trần Thị Trang cho biết thực tế sau 1 năm triển khai Thông tư này, một số bệnh nằm trong nhóm mã bệnh hiểm nghèo được vượt tuyến (như một số ung thư) hầu hết đã được lên tuyến trên, được tiếp cận điều trị chuyên sâu, tuy nhiên, cùng với quyền lợi người bệnh được bảo đảm, thì mức quá tải tại các bệnh viện cấp chuyên sâu gia tăng.

Trong nhiều năm qua, thuốc luôn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng chi khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế. Năm 2022, chi quỹ Bảo hiểm Y tế cho thuốc đạt 40,01 nghìn tỷ đồng, tương đương 33,41% tổng chi. Năm 2023, con số này tăng lên 45,841 nghìn tỷ đồng (32,82%) và đến năm 2024 đạt 50,784 nghìn tỷ đồng, dù tỉ trọng giảm còn 31,22%.

Hiện, việc thanh toán chi phí thuốc từ Quỹ Bảo hiểm Y tế được thực hiện theo danh mục tại Thông tư 20/2022/TT-BYT (ban hành ngày 31/12/2022). Danh mục gồm 1.037 hoạt chất thuốc hóa dược và sinh phẩm, chia thành 27 nhóm, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu phục vụ chẩn đoán, điều trị.