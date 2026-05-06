Nhiều bất cập trong quản lý công sản tại BQL Dự án Phát triển hạ tầng Khu kinh tế Vĩnh Long

(Ngày Nay) - Thanh Tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Công ty mía đường Bến Tre nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý số tiền hơn 2,373 tỉ đồng do thu lợi không đúng quy định. Cơ quan này kiến nghị Ban quản lý dự án Phát triển hạ tầng Khu kinh tế Vĩnh Long kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo chủ chốt có liên quan từ giai đoạn 2019 - 2025.

Doanh nghiệp thuê đất 17 năm không đúng quy định

Mới đây, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định thanh tra Số 04/KL-TT, chỉ ra nhiều bất cập, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất do Ban quản lý Phát triển hạ tầng Khu kinh tế Vĩnh Long quản lý. Theo đó, đây là đơn vị sự nghiệp công lập, hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Bến Tre; Trung tâm quản lý hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp (thuộc Ban quản lý khu kinh tế Trà Vinh); và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu và tuyến công nghiệp Vĩnh Long.

Theo Kết luận thanh tra các đơn vị kể trên có theo dõi, quản lý đối với các thửa đất đã thuê và được cấp thẩm quyền giao quản lý, sử dụng. Đồng thời họ thực hiện khá tốt việc kêu gọi đầu tư, diện tích đất quản lý được doanh nghiệp thuê lại đạt tỷ lệ cao.

Tuy nhiên, 3 đơn vị cũng để xảy ra nhiều bất cập, tồn tại, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tài sản công và cần có biện pháp kiểm điểm, xử lý phù hợp.

Đối với Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre tồn tại được chỉ rõ như: không thực hiện báo cáo kê khai tài sản công và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công hàng năm; chưa thường xuyên thực hiện việc tự giám sát, đánh giá quản lý tài sản công (đất) để báo cáo đơn vị chủ quản có biện pháp xử lý, nhắc nhở các đơn vị chậm triển khai dự án; kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa xác định mục tiêu, yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất được giao.

Để lãng phí 30.084m2 diện tích đất chưa cho thuê, trong đó tại khu công nghiệp An Hiệp: 20.000m2 (đất đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện thủ tục cho thuê lại, để Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới sử dụng từ ngày 15/5/2023 đến nay) và khu công nghiệp Giao Long 10.084m2, chiếm 2,47% so với tổng diện tích đất được phép cho thuê lại).

Ngoài ra, Công ty Lương Quới thuê lại mặt bằng và nhà xưởng từ Công ty Cổ phần Mía đường Bến Tre (đơn vị thuê đất trực tiếp của Công ty phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Bến Tre) từ ngày 28/10/2008 đến tháng 6/2025 không đúng quy định.

Bên cạnh đó, còn 4 doanh nghiệp đã thuê đất nhưng chưa đưa đất vào sử dụng.

Đơn vị này cũng để Công ty Cổ phần Mía đường Bến Tre cải tạo 22.632m2 nhà xưởng (ngưng hoạt động từ năm 2018) làm kho ngoại quan đưa vào hoạt động từ tháng 4/2022 không đúng quy hoạch chi tiết tại khu công nghiệp An Hiệp và Công ty không đưa đất vào sử dụng đối với phần diện tích 49.329m2.

Không những thế, việc cho thuê, sử dụng đất đối với các công ty: Công ty CP Sản xuất gạch Nam Việt, Công ty TNHH Unisoll Vina, Công ty TNHH MTV Nidec Tosok Preccision Việt Nam cũng tồn tại bất cập liên quan.

Kiến nghị kiểm điểm người có trách nhiệm

Việc quản lý công sản tại Trung tâm Quản lý hạ tầng kinh tế kỹ thuật, khu công nghiệp Trà Vinh cũng để xảy ra nhiều bất cập. Tiểu biểu như ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công không có nội dung liên quan việc quản lý sử dụng đất được giao và báo cáo kê khai tài sản công chưa đầy đủ nội dung.

Trong đó, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí khi bỏ trống diện tích đất 1.886,6m2 từ ngày 05/12/2024 sau khi thu hồi lại phần diện tích đất không đưa vào sử dụng của Viễn thông Trà Vinh.

Tổng diện tích đất doanh nghiệp đã thuê nhưng dừng sử dụng, chưa đưa vào sử dụng 80.418,4m2, chiếm đến 24,11% so tổng diện tích đất đã cho thuê.

Còn 2 doanh nghiệp thuê đất trong khu công nghiệp Long Đức chưa nộp tiền thuê quyền sử dụng đất và sử dụng hạ tầng từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.

Những vấn đề tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu và tuyến công nghiệp Vĩnh Long là không ban hành các văn bản cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, quy định về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất và không có xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện các yêu cầu về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất.

Đơn vị này hơn 20 năm qua, vẫn chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng (tuyến CN Cổ Chiên còn 6 hộ và Khu dân cư Cổ Chiên còn 6 hộ, với tổng diện tích 51.633,2m2), ảnh hưởng chung đến kết quả triển khai thực hiện dự án. Tính đến ngày 01/7/2025, còn 106.348,8m2 đất chưa thể triển khai thực hiện dự án.

Công tác phối hợp trong tham mưu và thực hiện các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật chậm, chưa hoàn thành.

Với các tồn tại nêu trên ở 3 đơn vị, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: Giám đốc Công ty CP mía đường Bến Tre (tại KCN An Hiệp), có trách nhiệm nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long tại Kho bạc Nhà nước, số tiền thu lợi không đúng quy định từ việc cho thuê nhà xưởng và mặt bằng của Công ty CP Mía đường Bến Tre từ tháng 1/2011 đến tháng 6/2025, số tiền hơn 2.373 tỉ đồng. Đồng thời, chấm dứt việc cho thuê đất không đúng quy định.

Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, báo cáo, thu hồi đất, định giá đất, đề xuất chủ trương đầu tư phù hợp... đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng tài nguyên, nguồn vốn đầu tư công.

Về trách nhiệm, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Ban Quản lý khu kinh tế Vĩnh Long tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý, giai đoạn 2019-2025, khi để xảy ra những hạn chế. Trong đó gồm các cá nhân: ông Huỳnh Vĩnh Sơn, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Bến Tre (cũ), hiện nay là Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh Vĩnh Long; Ông Trịnh An Khê, nguyên Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp Trà Vinh (cũ), hiện nay là Phó Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh Vĩnh Long; Bà Bùi Thị Nguyệt Linh, nguyên Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu và tuyến công nghiệp Vĩnh Long (đã nghỉ hưu).