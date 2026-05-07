Ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học: Đảm bảo liêm chính khoa học

(Ngày Nay) - Dự thảo Thông tư quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học nhưng siết chặt liêm chính học thuật.
Dự thảo nhấn mạnh việc sử dụng AI trong đào tạo phải bảo đảm hỗ trợ, không thay thế vai trò của giảng viên; minh bạch, có thể giải trình; không làm sai lệch kết quả học tập; tuân thủ liêm chính học thuật và có cơ chế kiểm soát, giám sát.

Cơ sở giáo dục đại học được chủ động ứng dụng công nghệ số và AI nhưng phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, minh bạch và công bằng; phù hợp với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Đặc biệt, dự thảo có quy định riêng về bảo đảm liêm chính học thuật khi ứng dụng công nghệ. Theo đó, việc ứng dụng công nghệ số và AI trong đào tạo, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học phải bảo đảm trung thực, khách quan, minh bạch; tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ; phản ánh đúng năng lực của người học, kết quả nghiên cứu; công nghệ và AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không làm thay đổi bản chất hoạt động học thuật.

Dự thảo chỉ rõ một số hành vi vi phạm liêm chính học thuật trong môi trường số như sử dụng công nghệ, bao gồm AI, để gian lận trong học tập, kiểm tra, đánh giá hoặc nghiên cứu khoa học; sao chép, đạo văn, sử dụng trái phép tài liệu, dữ liệu, học liệu số hoặc kết quả nghiên cứu; giả mạo, làm sai lệch dữ liệu, kết quả nghiên cứu hoặc thông tin học tập; nhờ người khác thực hiện hoặc thực hiện thay nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu; không công bố hoặc công bố không đầy đủ việc sử dụng công nghệ, AI khi có yêu cầu.

Các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm ban hành quy định nội bộ về liêm chính học thuật, xác định rõ hành vi vi phạm, quy trình xử lý và trách nhiệm của các bên liên quan; thiết lập cơ chế kiểm soát, giám sát, xử lý vi phạm; ứng dụng công nghệ để phát hiện gian lận, đồng thời tổ chức phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về liêm chính học thuật.

Thủy Sắc Vân Trai: Hành trình kết nối nghệ thuật khảm xà cừ với người trẻ
(Ngày Nay) - Thủy Sắc Vân Trai là sự kiện trải nghiệm nghệ thuật khảm xà cừ do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện. Không chỉ đơn thuần là hoạt động trưng bày, sự kiện còn mở ra cơ hội để người tham gia trực tiếp trải nghiệm, từ đó cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp tinh xảo và chiều sâu văn hóa của một nghề thủ công lâu đời.
(Ngày Nay) - Tranh kiếng Nam Bộ - một loại hình nghệ thuật gắn với đời sống và tín ngưỡng - đang được tái hiện qua triển lãm "Nam Sử Họa Kiếng" tại TP Hồ Chí Minh. Không chỉ nhìn lại hành trình hơn 200 năm, triển lãm còn mở ra cách tiếp cận mới, đưa di sản này tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.
(Ngày Nay) - Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) , t ại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ Quốc tế (SAHA 2026), diễn ra từ 5-9/5, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) mang tới hệ sinh thái sản phẩm công nghệ cao 73 sản phẩm thuộc 8 lĩnh vực chủ chốt, qua đó giới thiệu nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam với quốc tế.