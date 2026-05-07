Hà Nội quán triệt và triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026

(Ngày Nay) - Sáng 7/5, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến quy mô lớn nhằm quán triệt và triển khai thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16. Với sự tham gia của hơn 8.000 đại biểu tại 126 điểm cầu.

Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tư duy quản trị và phát triển Thủ đô, mở ra không gian pháp lý đột phá cho Hà Nội trong kỷ nguyên phát triển mới.

Hội nghị có sự hiện diện của các lãnh đạo cấp cao Trung ương và địa phương gồm: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Hà Nội. Điểm đáng chú ý là sự kết nối sâu rộng từ trụ sở Thành ủy đến tận các sở, ban, ngành và 126 xã, phường trên địa bàn.

Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua vào ngày 23/4/2026 không đơn thuần là một văn bản pháp luật, mà là sự kết tinh trí tuệ tập thể sau quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng. Với 9 chương và 36 điều, trọng tâm của Luật là thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, trao cho Hà Nội những "thượng phương bảo kiếm" để tự chủ phát triển.

Ba "cú hích" đột phá định hình tương lai

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đã phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản Luật Thủ đô năm 2026.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú, Luật Thủ đô năm 2026 tạo ra ba nhóm đột phá lớn tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện. Đó là:

Đột phá về thể chế: Hà Nội được trao quyền tự chủ xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và đặc biệt là quyền quyết định tổ chức bộ máy, con người để đáp ứng thực tiễn phát triển nhanh chóng của một siêu đô thị.

Đột phá về tư duy phát triển: Luật định hướng xây dựng các mô hình kinh tế mới, hiện đại, không còn bó hẹp trong các phương thức truyền thống.

Đột phá về không gian phát triển: Đây là điểm mới quan trọng khi Luật không chỉ mở rộng liên kết vùng mà còn pháp lý hóa việc phát triển không gian ngầm, không gian tầm thấp và định hướng cho không gian tầm cao trong tương lai.

Cơ chế tài chính mạnh mẽ và chiến lược thu hút nhân tài

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của Luật Thủ đô năm 2026 chính là các cơ chế huy động nguồn lực tài chính vượt trội. Hà Nội được hưởng 100% khoản thưởng tăng thu ngân sách; có quyền phát hành trái phiếu Thủ đô, trái phiếu xanh và trái phiếu dự án. Đặc biệt, Thành phố được phép quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án lớn vốn trước đây thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ. Điều này giúp cắt giảm đáng kể thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.

Bên cạnh tài chính, nguồn lực con người được xác định là hạt nhân của sự phát triển. Luật quy định các chính sách đãi ngộ đặc thù về tiền lương, nhà ở và cơ sở vật chất đào tạo để thu hút nhân tài. Thành phố không chỉ chăm lo cho cán bộ địa phương mà còn áp dụng chính sách nhà ở cho cả cán bộ Trung ương làm việc tại Hà Nội, đồng thời được quyền thuê chuyên gia tư vấn cho các vấn đề phát triển cốt lõi.

Quyết tâm thực hiện với phương châm "5 rõ"

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã quán triệt, triển khai các nội dung chính Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức thi hành.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh việc thi hành Luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Để cụ thể hóa điều này, ngày 4/5/2026, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU, đặt ra yêu cầu cao về tính đồng bộ và hiệu quả trong thực thi.

Hà Nội xác định việc triển khai Luật Thủ đô phải gắn kết chặt chẽ với hai văn kiện chiến lược khác là Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Sự tương tác giữa "ba chân kiềng" này sẽ tạo nên nền tảng phát triển bền vững cho Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng phải thực hiện nghiêm nguyên tắc: "Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền". Trong quá trình này, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ sẽ là công cụ then chốt, xuyên suốt mọi hoạt động quản lý và điều hành.

Lãnh đạo Thành phố kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm". Mọi nỗ lực thực thi luật phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy sự phát triển thực chất của Thủ đô làm thước đo hiệu quả.

Các đơn vị thuộc thành phố được yêu cầu chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết; trong đó tập trung bố trí nguồn lực, nhân lực và các điều kiện bảo đảm khác để Luật Thủ đô được triển khai hiệu quả ngay từ đầu.

Một nội dung khác được thành phố đặc biệt quan tâm là tăng cường phối hợp giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng Thủ đô nhằm triển khai đồng bộ các nội dung liên quan đến liên kết vùng theo quy định của luật.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Hà Nội đang đứng trước vận hội mới để hiện thực hóa khát vọng trở thành đô thị thông minh, hiện đại và xanh. "Chúng tôi tin tưởng rằng Luật Thủ đô sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới", Chủ tịch Vũ Đại Thắng khẳng định.