Thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển xanh

(Ngày Nay) - Ngày 10/11, tại Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam: Chính sách và kết nối hành động”. Sự kiện nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn, góp phần hiện thực hóa cam kết phát triển xanh, phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.

Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu gồm các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực năng lượng, môi trường, sản xuất xanh cùng đông đảo phóng viên báo chí trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định: Kinh tế tuần hoàn không chỉ là một khái niệm mà là kiến trúc phát triển mới của Việt Nam trong chuyển đổi kép – chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đây là con đường tất yếu để chúng ta giảm phụ thuộc tài nguyên, cắt giảm phát thải, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng và vật liệu, đồng thời mở ra thị trường, việc làm và chuỗi giá trị mới mang tính bền vững.

“Diễn đàn không chỉ là nơi trao đổi học thuật mà còn là nhịp cầu kết nối chính sách-doanh nghiệp-tri thức-hành động, góp phần hình thành hệ sinh thái tuần hoàn toàn diện tại Việt Nam”, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh.

Chia sẻ tại diễn đàn, PGS.TS Bùi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, mô hình tăng trưởng của Việt Nam cần chuyển đổi từ khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ sang dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng và mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2030, kinh tế tuần hoàn là động lực quan trọng giúp nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

Từ góc nhìn trong lĩnh vực nông nghiệp, các chuyên gia đề cập đến hướng tiếp cận “phát triển dựa vào nội lực”, khai thác 150 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp mỗi năm để hình thành các chu trình giá trị khép kín, kết hợp công nghệ sinh học và tri thức bản địa, hướng tới nông nghiệp carbon thấp và sinh thái bền vững.

Ở lĩnh vực đô thị, quản lý chất thải sinh hoạt đang là thách thức lớn. Hiện khoảng 70% lượng rác thải sinh hoạt vẫn được chôn lấp, trong đó nhiều bãi chôn lấp không đảm bảo các yêu cầu về môi trường. Sự quá tải trong thu gom và xử lý rác gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và hệ sinh thái. Vì vậy, việc phân loại rác tại nguồn, phát triển hệ thống tái chế và ủ compost trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao tỷ lệ tuần hoàn tài nguyên.

Theo các chuyên gia, kinh tế tuần hoàn là trụ cột quan trọng của tăng trưởng xanh, nhưng để triển khai hiệu quả cần sự phối hợp chặt chẽ giữa thể chế, công nghệ, thị trường và hành vi xã hội. Cùng với đó, cần xây dựng bộ chỉ số đo lường mức độ tuần hoàn cấp quốc gia, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo xanh và thiết lập cơ chế tài chính hỗ trợ chuyển đổi cho doanh nghiệp.