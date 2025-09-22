Thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo thông qua cộng đồng sáng tạo địa phương

(Ngày Nay) -Việc thiết lập mạng lưới các trung tâm sáng tạo và các hoạt động thúc đẩy ngành công nhiệp sáng tạo bắt nguồn từ tài nguyên văn hóa của Hà Nội trong dự án Hà Nội Rethink cho thấy cộng đồng sáng tạo địa phương có khả năng cộng tác, nâng cao năng lực và thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo.

Hylo là một nền tảng trực tuyến được xây dựng năm 2021 nhằm chia sẻ thông tin, kiến thức và tài nguyên cho cộng đồng sáng tạo trong khuôn khổ Dự án Hanoi Rethink – Hợp phần Thúc đẩy các ngành công nghiệp sáng tạo và chế tác kỹ thuật số tại Hà Nội.

Thông qua việc khảo sát, tổng hợp thông tin và chia sẻ thông tin về hệ sinh thái địa phương tới công chúng, bản đồ này đóng góp vai trò nền tảng cho việc phát triển một cách hệ thống hệ sinh thái sáng tạo tại Hà Nội.

Diễn đàn trực tuyến Hylo là minh chứng cho việc ứng dụng Cách mạng Công nghiệ 4.0 để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo, hướng tới tăng trưởng liên tục trong chuỗi giá trị với doanh nghiệp địa phương.

Tiếp nối các hoạt động của Hylo, từ tháng 6 đến tháng 7/ 2021, UNIDO và Quỹ Fab City tổ chức một chuỗi các hoạt động thúc đẩy sáng tạo như Khóa học Thiết kế phân tán, Thử thách Thiết kế với chủ đề Đời sống Tuần hoàn và sự kiện Make-athon từ tháng 7 tới tháng 9 năm 2022 nhằm tìm kiếm những ý tưởng mới mẻ có khả năng thúc đẩy và phát triển những giá trị, di sản của thành phố Hà Nội trong nền kinh tế văn hóa và sáng tạo.

Khóa học đã tạo ra môi trường thuận lợi trang bị cho những người tham gia những kiến thức về các khái niệm và chủ đề mới về thiết kế, đồng thời mở rộng mạng lưới của những người tham gia thông qua các hoạt động trao đổi nhóm với những nhà thực hành sáng tạo trên địa bàn.

Sau khóa học, các học viên tiếp tục trở thành những người đào tạo, chia sẻ những kiến thức của mình trong việc sử dụng những kỹ thuật công nghiệp để xây dựng sản phẩm với cộng đồng sáng tạo tại Hà Nội, hướng tới một nền kinh tế sáng tạo và năng động hơn.

Sau khóa học, một cuộc thi mang tên “Thứ thách Thiết kế Cuộc sống Tuần hoàn” được tổ chức với các tiêu chí sáng tạo, bền vững, tính khả thi, tác động xã hội và hợp tác trong ngành.

Cuộc thi thu hút nhiều ý tưởng mới có chất liệu sáng tác phong phú, phát huy từ nghề truyền thống, áp dụng công nghệ chế tác kỹ thuật số đến thiết kế mở rộng. Các ý tưởng tham gia cuộc thi đã thể hiện được những hướng tiếp cận và giải pháp sáng tạo trong các chủ đề: biến rác thải thành giá trị, di sản và chế tác mỹ thuật, mô hình giáo dục mới, ứng dụng thiết kế phân tán... Các ý tưởng đã được các chuyên gia của dự án tư vấn thêm về thiết kế và công nghệ trong sự kiện Make-a-thon tại FabLab USTH and Maker Viet.

Trong 3 tháng, cuộc thi nhận được 26 đơn đăng ký từ các nhà sáng tạo, dự án lọt vào vòng trong. Giải thưởng cao nhất được trao cho cho 3 dự án với thiết kế bền vững, sáng tạo và có khả năng nhân rộng nhất khắp Hà Nội và Việt Nam, bao gồm dự án “Mì Tôm Xanh” của nhóm tác giả Nguyễn Công Duy Anh, Lê Ngọc Linh và Vũ Thị Thảo; “Âm thanh của gỗ tái chế” của Nguyễn Thị Hảo và “Tô màu chất lượng không khí” (Coloring Air Quality) của Nguyễn Trần Nam Phương.

Giải thưởng Ý tưởng triển vọng được trao cho 3 thí sinh có hướng tiếp cận sáng tạo và có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai, bao gồm: “Thiết bị lọc không khí bằng rêu (Moss Air Purifier) của nhóm tác giả Lê Vũ Cường, Hoàng Thị Minh Ngọc, và Vũ Ngọc Phương Anh; “Bưu thiếp di sản văn hóa Hà Nội với công nghệ thực tế ảo tăng cường” của Huỳnh Ngọc Thái Anh; và “Hanoi Connect” của nhóm tác giả Nguyễn Khắc Tới, Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Ngọc Linh.

Các thí sinh tham gia Cuộc thi đều khẳng định: thông qua chương trình đào tạo của cuộc thi, được các chuyên gia tư vấn về phát triển dự án cũng như các thiết bị quay, dựng, các bạn trẻ học được rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống.

Việc UNIDO cùng với Fab Lab Foundation hợp tác chặt chẽ với các không gian chế tác hiện có ở Hà Nội, đã thu hút những tài năng sáng tạo của Hà Nội và kết nối họ với các không gian sáng tạo của thành phố này. Các dự án đoạt giải đều thể hiện tiềm năng phát triển lâu dài, phù hợp với tiêu chí và có mối liên hệ chặt chẽ với các di sản văn hóa Hà Nội.

Đặc biệt, 6 giải thưởng cao nhất được tài trợ để tham dự và trình bày dự án tại Bali Fab Fest 2022. Các tác giả không chỉ có cơ hội giới thiệu những dự án sáng tạo lấy cảm hứng từ văn hóa và xã hội Việt Nam mà còn có cơ hội giao lưu học hỏi với bạn bè quốc tế, tiếp cận các kiến thức có giá trị và kết nối với các đồng nghiệp có cùng mối quan tâm trên toàn thế giới.

Bên cạnh các cuộc thi, khóa học và các tọa đàm kết hợp trải nghiệm tương tác nhằm bàn các giải pháp và hiện thực hóa các giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo và các không gian sáng tạo nhằm kích hoạt nền kinh tế sáng tạo.

Trong suốt tiến trình thực hiện hợp phần này, các chuyên gia cũng như bạn trẻ tham gia dự án đều khẳng định những tác động rõ rệt trên các khía cạnh khác nhau của sự sáng tạo. Cộng đồng sáng tạo địa phương thể hiện rõ ràng khả năng cộng tác, nâng cao năng lực và thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo.

Đặc biệt, thông qua các khóa học, đào tạo, năng lực của giới trẻ, doanh nhân trẻ trong ngành công nghiệp sáng tạo được củng cố. Các mô hình kinh doanh sáng tạo do giới trẻ làm chủ được phổ biến rộng rãi. Ví dụ như Hội chợ Thủ công Nghệ thuật Hà Nội 2022, thu hút 60 gian hàng và 10 ngàn lượt du khách.

Thành công của hội chợ là nguồn cảm hứng để quận Hoàn Kiếm tổ chức một sự kiện tương tự vào năm 2023 và trở thành nơi để các nhà sản xuất sản phẩm sáng tạo có thể quảng bá sản phẩm của họ tới nhiều khách hàng hơn.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 cũng đã tạo không gian để tổ chức một hội chợ thủ công nghệ thuật với trọng tâm là thúc đẩy các sáng kiến và doanh nghiệp sáng tạo do thanh niên làm chủ.

Các chuyên gia từ UNIDO khẳng định: Hỗ trợ các doanh nghiệp và doanh nghiệp sáng tạo do thanh niên làm chủ là vô cùng cần thiết đối với sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo của Hà Nội. Các hoạt động hiệu quả của Dự án đã góp phần xây dựng năng lực và tạo nền tảng để hỗ trợ quảng bá các sản phẩm sáng tạo do giới trẻ làm chủ, thu hút sự tham gia ngày càng lớn của giới trẻ Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước.