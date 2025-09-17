Thụy Điển công bố gói cải cách giáo dục hàng trăm triệu USD

(Ngày Nay) - Nhằm nâng cao chất lượng và cải thiện kỷ luật trong trường học, ngày 16/9, Chính phủ Thụy Điển đã công bố một loạt cải cách giáo dục sâu rộng, được hỗ trợ nhờ khoản ngân sách kỷ lục 4,3 tỷ kronor (tương đương 470 triệu USD) trong năm 2026.

Theo kế hoạch, 820 triệu kronor sẽ được phân bổ cho các chương trình giảng dạy mới, hệ thống chấm điểm được điều chỉnh lại và chương trình đào tạo giáo viên chất lượng cao hơn. Tất cả đều hướng đến việc tăng cường kiến thức và kỹ năng đọc viết cho học sinh.

Các giáo viên sẽ được trao quyền lớn hơn để phạt cấm túc và đưa học sinh gây rối ra khỏi lớp. Bắt đầu từ mùa Thu năm 2026, các trường học sẽ phải triển khai “kế hoạch xử lý hậu quả”, cũng như xây dựng các hướng dẫn và nguyên tắc mà học sinh cần tuân thủ trong môi trường họp tập. Lệnh cấm sử dụng điện thoại di động trong suốt cả ngày học cũng sẽ có hiệu lực trên toàn quốc từ năm 2026.

Hệ thống chấm điểm A-E sẽ được giữ lại, nhưng điểm F thấp nhất sẽ được thay thế bằng một thang điểm số để phản ánh chính xác hơn kết quả học tập.

Chương trình đào tạo giáo viên sẽ nhận được nhiều nguồn lực hơn, với tiêu chuẩn đầu vào cao hơn và tập trung mạnh vào kỹ năng đọc viết cùng khoa học nhận thức. Đồng thời, chương trình đào tạo kết hợp việc học lý thuyết và thực hành nơi làm việc sẽ được kéo dài đến năm 2032.

Gói cải cách này cũng bao gồm việc tăng cường dịch vụ y tế học đường và an ninh trường học.

Trong khi đó, tại Pháp, các khoản cắt giảm ngân sách đang bắt đầu tác động trực tiếp đến các cơ sở giáo dục. Bên cạnh tình trạng thiếu giáo viên, nguồn kinh phí dành cho nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh cũng bị thu hẹp đáng kể, làm gia tăng lo ngại trong ngành giáo dục ngay đầu năm học.

Kết quả khảo sát thường niên vừa được Nghiệp đoàn lãnh đạo các cơ sở giáo dục trung học Pháp (SNPDEN-Unsa) công bố cho thấy 60% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông hiện thiếu ít nhất 1 giáo viên. Tỷ lệ này lên tới 70% trong hệ thống trung học nghề. Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Elisabeth Borne trước đó thừa nhận nhu cầu cần bổ sung khoảng 2.500 biên chế toàn thời gian, tương đương 5.000 suất bán thời gian hoặc 7.500 suất dạy theo giờ.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục Pháp cũng tiếp tục ghi nhận tình trạng thiếu cán bộ quản lý. Riêng tại các học khu Versailles và Normandie, hơn 60 vị trí lãnh đạo cơ sở giáo dục đang tạm thời được trám bằng các giáo viên, từ đó càng khoét sâu thêm khoảng trống nhân lực đứng lớp.

Một vấn đề đáng lo ngại khác là việc sụt giảm nguồn kinh phí cho nhiều nhiệm vụ cụ thể. Theo Tổng thư ký SNPDEN Bruno Bobkiewicz, “tình trạng thắt chặt ngân sách đã có tác động trực tiếp đến năm học mới, khiến nhiều dự án, hoạt động ngoại khóa hoặc chương trình hỗ trợ học sinh không thể triển khai”. Nhiều trường phản ánh nguồn quỹ dành cho “pacte enseignant” – cơ chế nhằm tăng thu nhập cho giáo viên thông qua các nhiệm vụ bổ sung – bị cắt giảm, với gần 80% cơ sở nhận được ít hơn so với năm trước. Việc cắt giảm nguồn kinh phí cũng ảnh hưởng đến các chương trình hỗ trợ học sinh làm bài tập tại trường.

Ngoài ra, 75% lãnh đạo cơ sở giáo dục cho biết khoản tiền cấp cho dạy thêm giờ là không đủ, khiến nhiều hoạt động ôn tập cho kỳ thi tú tài không thể thực hiện được. Các khoản phụ cấp đặc thù dành cho nhiệm vụ chuyên biệt cũng giảm tại 37% cơ sở; riêng kinh phí “pass culture” (khoản tín dụng văn hóa được cấp cho thanh thiếu niên nhằm khuyến khích họ tiếp cận và tham gia các hoạt động văn hóa-nghệ thuật) sụt giảm mạnh, chỉ còn khoảng 2–3 euro mỗi học sinh.

Trong khi ngân sách bị cắt giảm, yêu cầu từ Bộ Giáo dục đối với đội ngũ giáo viên phụ trách chuyên đề lại tăng lên. Nhiều trường nhận được đề nghị chỉ định giáo viên phụ trách các vấn đề như bình đẳng giới hay phòng chống kỳ thị LGBT, song không có nguồn kinh phí bổ sung. Điều này dẫn tới nguy cơ nhiều nhiệm vụ chỉ có thể duy trì trên cơ sở tự nguyện.