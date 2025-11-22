Thụy Sĩ truy tìm thủ phạm vụ trộm tiền vàng cổ tại bảo tàng

(Ngày Nay) - Ngày 21/11, nhà chức trách Thụy Sĩ cho biết đang truy tìm 2 tên cướp đã đập vỡ tủ trưng bày và lấy đi hàng chục đồng tiền vàng tại một bảo tàng La Mã cổ đại ở thành phố Lausanne, thuộc bang Vaud.
Thụy Sĩ truy tìm thủ phạm vụ trộm tiền vàng cổ tại bảo tàng

Theo cảnh sát địa phương, vụ trộm xảy ra hôm 20/11. Các đối tượng đã mua vé vào cửa và chờ đến khi những du khách khác rời khỏi bảo tàng trước giờ đóng cửa, sau đó tấn công, khống chế nhân viên bảo vệ và phá vỡ tủ trưng bày để lấy số tiền vàng.

Hiện chưa rõ giá trị thị trường của số tiền vàng bị đánh cắp, song cảnh sát cho biết những đồng tiền này có "giá trị khảo cổ học".

Vụ trộm xảy ra trong bối cảnh giá vàng tăng vọt trên thị trường toàn cầu trong năm nay, cùng thời điểm vụ trộm cổ vật gây chấn động tại bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) làm dấy lên lo ngại về những lỗ hổng an ninh tại các bảo tàng.

Nhân viên bảo vệ bảo tàng Lausanne, 64 tuổi, may mắn không bị thương. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, không có nhân viên hay khách tham quan nào khác trong bảo tàng.

Các công tố viên đã mở cuộc điều tra về vụ việc. Chính quyền thành phố Lausanne đã nộp đơn khiếu nại liên quan đến thiệt hại đối với bảo tàng, trong khi chính quyền bang Vaud - sở hữu số đồng tiền vàng - cũng cho biết sẽ đệ đơn khiếu nại hình sự.

