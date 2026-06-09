(Ngày Nay) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 43-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 34-KL/TW về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Kết luận số 43 nêu: Xem xét Tờ trình số 25-TTr/UBKTTW, ngày 29/4/2026 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc sơ kết thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 (Kết luận số 34-KL/TW), Bộ Chính trị kết luận như sau:

1. Cơ bản thống nhất với Tờ trình của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp tiếp tục thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với nội dung Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 07/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khác của Đảng về xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng gắn với kiểm soát quyền lực.

- Đổi mới mạnh mẽ phương pháp, quy trình, cách thức tiến hành công tác kiểm tra, mở rộng giám sát bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; chủ động dự báo, kịp thời hoàn thiện hệ thống quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đồng bộ, thống nhất phù hợp với thực tiễn.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của uỷ ban kiểm tra các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp.

2. Giao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị cùng với Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.