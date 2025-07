Tin buồn: Đại sứ Nguyễn Thị Nguyệt Nga từ trần

Đại sứ Nguyễn Thị Nguyệt Nga, sinh ngày 19/9/1959, quê quán: xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Vạn An, tỉnh Nghệ An); thường trú tại số nhà 12, ngách 19/18 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội; vào Đảng tháng 11/1985.

Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á-Nam Á-Nam Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao; nguyên Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Ban Thư ký quốc gia Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 5 (ASEM V); nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao; nguyên Phó trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ về các vấn đề kinh tế và thương mại; nguyên Trưởng quan chức cao cấp của Việt Nam tại Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM); nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia Việt Nam về Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (VNCPEC); Cố vấn cao cấp Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017, Bộ Ngoại giao; chuyên viên cao cấp bậc 3/6; Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Được Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng thưởng: 2 Huân chương Lao động hạng Nhì và 1 Huân chương Lao động hạng Ba; Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều bằng khen, danh hiệu cao quý khác.

Được Nhà nước Lào tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba.

Do bệnh nặng, đã từ trần hồi 9h25, thứ Năm, ngày 17/7/2025 (tức ngày 23 tháng 6 năm Ất Tỵ) tại Hà Nội, hưởng thọ 67 tuổi.

- Lễ viếng Đại sứ Nguyễn Thị Nguyệt Nga bắt đầu từ 7h30, Chủ nhật, ngày 20/7/2025; Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 9h00 cùng ngày tại Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội (Ban Tổ chức Lễ tang đã chuẩn bị vòng hoa cho các đoàn đến viếng).

- Hỏa táng và an táng cùng ngày tại Công viên Nghĩa trang Thiên Đức, tỉnh Phú Thọ.