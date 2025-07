Tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) kích hoạt ứng phó khẩn cấp do bão Wipha

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Wipha, cơn bão số 6 tại Trung Quốc trong năm nay, các khu vực ven biển ở tỉnh Phúc Kiến đã chứng kiến mưa to đến rất to kể từ ngày 20/7. Theo cơ quan dự báo thời tiết, nhiều khu vực tại tỉnh Phúc Kiến dự kiến cũng sẽ ghi nhận những trận mưa lớn trong 3 ngày tới.

Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Phúc Kiến khuyến nghị các sở, ngành cũng như các địa phương tăng cường cảnh giác để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, tăng cường giám sát, cảnh báo sớm và tham vấn chung để đánh giá rủi ro liên quan đến mưa bão cũng như các mối nguy hiểm thứ cấp như lũ quét, sạt lở, ngập úng.

Bão Wipha đã đổ bộ vào vùng ven biển đảo Hải Lăng, thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, vào 9h15 tối 20/7 với sức gió tối đa vùng gần tâm bão lên tới 25 mét/giây.

Trung Quốc áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp độ, trong đó cấp 1 là nghiêm trọng nhất.