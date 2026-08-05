Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Tipasa: Dấu ấn các nền văn minh bên bờ Địa Trung Hải

Phương Ly In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Nhờ giá trị lịch sử, văn hóa và khảo cổ đặc biệt, Tipasa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào năm 1982.
Tipasa: Dấu ấn các nền văn minh bên bờ Địa Trung Hải

Cách thủ đô Algiers của Algeria khoảng 70 km về phía Tây, Khu di tích khảo cổ Tipasa là một trong những di sản văn hóa nổi bật của quốc gia Bắc Phi này. Nơi đây lưu giữ dấu tích của nhiều nền văn minh cổ đại như Phoenicia, La Mã, Kitô giáo sơ khai và Byzantine.

Nằm trên một mũi đất hướng ra Địa Trung Hải, khu di tích rộng hàng chục ha vẫn bảo tồn nhiều công trình kiến trúc cổ đặc sắc như nhà hát La Mã, đấu trường, đền thờ, nhà tắm công cộng, biệt thự, các tuyến đường lát đá và nhiều khu nghĩa trang cổ. Sự kết hợp hài hòa giữa các di tích khảo cổ với cảnh quan thiên nhiên ven biển tạo nên nét độc đáo của Tipasa. Những hàng thông, cây ôliu cùng làn nước trong xanh của Địa Trung Hải mang đến khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.

Theo UNESCO, Tipasa là một trong những quần thể khảo cổ quan trọng nhất ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, phản ánh quá trình giao lưu giữa các nền văn minh từ thế kỷ VI trước Công nguyên đến thế kỷ VI sau Công nguyên. Các công trình tại đây kể lại câu chuyện về sự hình thành, phát triển và suy tàn của một thành phố cổ, đồng thời phản ánh đời sống văn hóa, tôn giáo và kiến trúc qua nhiều thời kỳ lịch sử. Chính những giá trị nổi bật này đã đưa Tipasa trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thích lịch sử và văn hóa khi đến Algeria.

Tại kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản thế giới diễn ra mới đây ở thành phố Busan (Hàn Quốc), UNESCO đã ghi nhận những nỗ lực của Algeria trong công tác bảo tồn Tipasa. Ủy ban đánh giá cao các biện pháp bảo vệ các giá trị vật thể và phi vật thể của khu di tích, góp phần giữ gìn tính xác thực của di sản có giá trị nổi bật toàn cầu này.

Đặc biệt, UNESCO hoan nghênh việc Algeria xây dựng Kế hoạch quản lý Khu di tích khảo cổ Tipasa giai đoạn 2025–2030, đồng thời cho rằng việc triển khai hiệu quả kế hoạch sẽ tạo nền tảng vững chắc cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản trong tương lai.

Hiện nay, Algeria tiếp tục triển khai nhiều chương trình bảo tồn và trùng tu nhằm bảo vệ các công trình trước tác động của thời gian, khí hậu ven biển và áp lực từ hoạt động du lịch. Khu di tích cũng thường xuyên đón các đoàn khảo cổ quốc tế đến nghiên cứu, góp phần làm sáng tỏ thêm lịch sử của một trong những thành phố cổ quan trọng ở Bắc Phi.

Với giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan đặc sắc, Tipasa không chỉ là niềm tự hào của Algeria mà còn là một trong những di sản khảo cổ tiêu biểu của khu vực Địa Trung Hải. Mỗi năm, nơi đây thu hút hàng chục nghìn du khách và các nhà nghiên cứu đến tham quan, tìm hiểu và khám phá những dấu ấn của các nền văn minh cổ đại.

Phương Ly
Tipasa UNESCO di sản

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Đưa chính sách dầu khí từ tư duy “ưu đãi đầu tư” sang "cạnh tranh toàn cầu"
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Đưa chính sách dầu khí từ tư duy “ưu đãi đầu tư” sang "cạnh tranh toàn cầu"
(Ngày Nay) - Chiều 4/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Ninh Bình được đề cử hạng mục Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026
Ninh Bình được đề cử hạng mục Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026
(Ngày Nay) - Ngày 4/8, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, Ban tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vừa chính thức công bố danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng khu vực châu Á năm 2026. Trong đó, Ninh Bình được đề cử tại hạng mục "Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2026" - Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026.
Nuôi dưỡng đời sống văn hóa Thủ đô qua từng chương trình "Âm nhạc cuối tuần"
Nuôi dưỡng đời sống văn hóa Thủ đô qua từng chương trình "Âm nhạc cuối tuần"
(Ngày Nay) -  Chiều cuối tuần 2/8/2026 tại Nhà Bát Giác, những thanh âm đầu tiên của “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” vang lên như một lời chào quen thuộc dành cho người dân và du khách. Tiếp sau đó, những giai điệu jazz kinh điển của thế giới lần lượt cất lên qua phần biểu diễn của NSƯT Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, mở ra một không gian âm nhạc giàu cảm xúc ngay giữa trung tâm Thủ đô.
ASEAN Cup 2026: Sẵn sàng cho đại chiến tại "chảo lửa" Pakansari
ASEAN Cup 2026: Sẵn sàng cho đại chiến tại "chảo lửa" Pakansari
(Ngày Nay) - Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tại sân vận động Pakansari ở Bogor tối 3/8 không chỉ quyết định cục diện bảng A ASEAN Cup 2026 mà còn được xem là trận cầu bản lề của cả giải đấu. Một bên là nhà đương kim vô địch đang chịu sức ép sau cú sảy chân trước Singapore, bên kia là đội chủ nhà toàn thắng hai trận đầu nhưng vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ khi khẳng định đây là “đội mạnh nhất giải”.
Nhật Bản, Mỹ lần đầu phối hợp can thiệp mua đồng yen sau 15 năm
Nhật Bản, Mỹ lần đầu phối hợp can thiệp mua đồng yen sau 15 năm
(Ngày Nay) - Ngày 3/8, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama xác nhận Nhật Bản và Mỹ đã phối hợp tiến hành can thiệp mua đồng yen trên thị trường ngoại hối vào ngày 31/7. Đây là lần đầu tiên trong vòng 15 năm hai nước thực hiện biện pháp này, đồng thời cả Tokyo và Washington đều khẳng định sẵn sàng tiếp tục hành động nếu cần thiết.
Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ Công an đặt mua hàng để lừa tiền cọc
Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ Công an đặt mua hàng để lừa tiền cọc
(Ngày Nay) - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thông qua hình thức giả danh cán bộ Công an hoặc cơ quan nhà nước đặt mua hàng hóa với số lượng lớn, sau đó dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền đặt cọc cho doanh nghiệp "sân sau" do các đối tượng dựng lên để chiếm đoạt tài sản.