Tipasa: Dấu ấn các nền văn minh bên bờ Địa Trung Hải

(Ngày Nay) - Nhờ giá trị lịch sử, văn hóa và khảo cổ đặc biệt, Tipasa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào năm 1982.

Cách thủ đô Algiers của Algeria khoảng 70 km về phía Tây, Khu di tích khảo cổ Tipasa là một trong những di sản văn hóa nổi bật của quốc gia Bắc Phi này. Nơi đây lưu giữ dấu tích của nhiều nền văn minh cổ đại như Phoenicia, La Mã, Kitô giáo sơ khai và Byzantine.

Nằm trên một mũi đất hướng ra Địa Trung Hải, khu di tích rộng hàng chục ha vẫn bảo tồn nhiều công trình kiến trúc cổ đặc sắc như nhà hát La Mã, đấu trường, đền thờ, nhà tắm công cộng, biệt thự, các tuyến đường lát đá và nhiều khu nghĩa trang cổ. Sự kết hợp hài hòa giữa các di tích khảo cổ với cảnh quan thiên nhiên ven biển tạo nên nét độc đáo của Tipasa. Những hàng thông, cây ôliu cùng làn nước trong xanh của Địa Trung Hải mang đến khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.

Theo UNESCO, Tipasa là một trong những quần thể khảo cổ quan trọng nhất ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, phản ánh quá trình giao lưu giữa các nền văn minh từ thế kỷ VI trước Công nguyên đến thế kỷ VI sau Công nguyên. Các công trình tại đây kể lại câu chuyện về sự hình thành, phát triển và suy tàn của một thành phố cổ, đồng thời phản ánh đời sống văn hóa, tôn giáo và kiến trúc qua nhiều thời kỳ lịch sử. Chính những giá trị nổi bật này đã đưa Tipasa trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thích lịch sử và văn hóa khi đến Algeria.

Tại kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản thế giới diễn ra mới đây ở thành phố Busan (Hàn Quốc), UNESCO đã ghi nhận những nỗ lực của Algeria trong công tác bảo tồn Tipasa. Ủy ban đánh giá cao các biện pháp bảo vệ các giá trị vật thể và phi vật thể của khu di tích, góp phần giữ gìn tính xác thực của di sản có giá trị nổi bật toàn cầu này.

Đặc biệt, UNESCO hoan nghênh việc Algeria xây dựng Kế hoạch quản lý Khu di tích khảo cổ Tipasa giai đoạn 2025–2030, đồng thời cho rằng việc triển khai hiệu quả kế hoạch sẽ tạo nền tảng vững chắc cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản trong tương lai.

Hiện nay, Algeria tiếp tục triển khai nhiều chương trình bảo tồn và trùng tu nhằm bảo vệ các công trình trước tác động của thời gian, khí hậu ven biển và áp lực từ hoạt động du lịch. Khu di tích cũng thường xuyên đón các đoàn khảo cổ quốc tế đến nghiên cứu, góp phần làm sáng tỏ thêm lịch sử của một trong những thành phố cổ quan trọng ở Bắc Phi.

Với giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan đặc sắc, Tipasa không chỉ là niềm tự hào của Algeria mà còn là một trong những di sản khảo cổ tiêu biểu của khu vực Địa Trung Hải. Mỗi năm, nơi đây thu hút hàng chục nghìn du khách và các nhà nghiên cứu đến tham quan, tìm hiểu và khám phá những dấu ấn của các nền văn minh cổ đại.