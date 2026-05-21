Tòa án Australia phạt mạng xã hội X do vi phạm quy định an toàn trực tuyến

(Ngày Nay) - Tòa án Liên bang Australia ngày 21/5 đã ra phán quyết buộc X Corp., chủ sở hữu mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk, nộp phạt 650.000 AUD (tương đương 465.000 USD) vì không cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan quản lý an toàn trực tuyến liên quan đến việc xử lý nội dung xâm hại tình dục trẻ em trên nền tảng này.

Thẩm phán Michael Wheelahan cũng yêu cầu X thanh toán thêm 100.000 AUD (71.000 USD) chi phí tố tụng cho Ủy viên An toàn điện tử Australia Julie Inman Grant trong vòng 45 ngày.

Phán quyết khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài 3 năm giữa trang mạng xã hội X và Cơ quan quản lý an toàn mạng Australia (eSafety). Trước đó, trang mạng X cho rằng công ty không có nghĩa vụ trả lời các câu hỏi của eSafety.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 2/2023, eSafety đã gửi thông báo yêu cầu Twitter (nay là X) giải trình các biện pháp ngăn chặn nội dung xâm hại và lạm dụng tình dục trẻ em trên nền tảng. Tuy nhiên, sau khi Twitter sáp nhập vào X Corp. vào tháng 3/2023, công ty bị cáo buộc cung cấp phản hồi “không đầy đủ” đối với các yêu cầu này.

Tòa án Liên bang Australia từng ra phán quyết hồi tháng 10/2024 yêu cầu trang mạng X phải tuân thủ thông báo minh bạch của eSafety. Đến tháng 7 năm ngoái, Tòa án Liên bang tiếp tục giữ nguyên phán quyết trên.

Thẩm phán Wheelahan nhấn mạnh mức phạt gần sát mức tối đa là phù hợp đối với một tập đoàn công nghệ lớn như trang mạng X nhằm bảo đảm tính răn đe và tránh việc vi phạm bị xem như “chi phí kinh doanh”.

Về phần mình, bà Julie Inman Grant cho rằng tính minh bạch có ý nghĩa then chốt trong việc buộc các công ty công nghệ chịu trách nhiệm về an toàn trực tuyến.

Australia hiện được xem là một trong những quốc gia đi đầu trong nỗ lực siết quản lý các nền tảng công nghệ lớn. Năm ngoái, nước này đã ban hành luật cấm người dưới 16 tuổi sử dụng các mạng xã hội như Instagram và TikTok. Nhiều quốc gia khác, trong đó có Anh, Na Uy, New Zealand và Israel, cũng đang cân nhắc các biện pháp tương tự.