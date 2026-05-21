Mỹ và ASEAN lần đầu tiên tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng về AI

(Ngày Nay) - Ngày 20/5, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề kinh tế Jacob Helberg đã tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Mỹ – ASEAN về trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên tại Singapore bên lề sự kiện Asia Tech x Singapore.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Hội nghị đã khởi động sáng kiến “Con đường hướng tới 50 năm quan hệ Mỹ – ASEAN”, trước khi Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Mỹ – ASEAN.

Các Bộ trưởng phụ trách Kinh tế số ASEAN, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Kinh tế và các đại diện cấp cao của ngành công nghiệp Mỹ đã tham gia cùng Thứ trưởng Helberg để thảo luận vai trò mang tính chuyển đổi của AI trong khu vực ASEAN. Quan chức cấp cao phụ trách Chính sách Không gian mạng và Kỹ thuật số của Bộ Ngoại giao Mỹ Russ Headlee điều phối cuộc thảo luận.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Thứ trưởng Helberg đã nêu sáng kiến công nghệ và an ninh do Mỹ khởi xướng “Pax Silica” và các nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng một mạng lưới các đối tác đáng tin cậy để bảo đảm chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, thúc đẩy đầu tư chung tại Đông Nam Á, cũng như giải quyết các cơ hội, cũng như rủi ro liên quan đến AI.

Các bộ trưởng và lãnh đạo doanh nghiệp đã xác định các cơ hội tăng cường hợp tác trong phát triển và quản trị AI, trong đó có cách thức Chương trình Xuất khẩu AI của Mỹ có thể hỗ trợ các quốc gia thành viên ASEAN trong xây dựng chính sách AI. Các bên cũng trao đổi việc tăng cường hợp tác Mỹ – ASEAN trong nghiên cứu, phát triển và triển khai AI nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới cho tổng dân số chung 1 tỷ người của hai bên, trong đó có hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Thứ trưởng Helberg đang có chuyến công du tới Philippines và Singapore từ ngày 17-21/5, nơi ông làm việc với các quan chức chính phủ, đại diện khu vực tư nhân và các quốc gia thành viên khác của ASEAN nhằm thúc đẩy các nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái công nghệ an toàn, có khả năng chống chịu và định hướng đổi mới sáng tạo và cùng với hai nước ký kết sáng kiến Pax Silica này.

Chuyến thăm nhấn mạnh các nỗ lực của Mỹ và các đối tác ASEAN nhằm tăng cường hợp tác trong các công nghệ mới nổi, khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và an ninh kinh tế trong bối cảnh môi trường toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.