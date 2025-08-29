Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtan Shinawatra

(Ngày Nay) - Tòa án Hiến pháp Thái Lan tuyên bố bà Paetongtarn tỏ ra nhượng bộ một cách vô điều kiện mà không cân nhắc đến an ninh quốc gia của Thái Lan, do đó đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia.
Bà Paetongtarn Shinawatra, khi giữ chức Thủ tướng Thái Lan, phát biểu tại cuộc họp báo ở Bangkok
Ngày 29/8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan chính thức bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra do vi phạm đạo đức.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã tổ chức phiên tòa công bố phán quyết trong vụ án chống lại bà Paetongtarn Shinawatra, Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ do liên quan đến các cáo buộc vi phạm đạo đức.

Vụ án bắt nguồn từ những cáo buộc vi phạm đạo đức nghiêm trọng sau khi đoạn ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại giữa bà Paetongtarn và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị rò rỉ.

Tòa án trích dẫn lời bà Paetongtarn nói với ông Hun Sen rằng Tư lệnh Quân khu 2, Trung tướng Boonsin Padklang, đứng về phía đối lập với bà "cho thấy sự yếu kém của chính trị nội bộ Thái Lan."

Tòa án cũng tuyên bố bà Paetongtarn đã tỏ ra nhượng bộ một cách vô điều kiện mà không cân nhắc đến an ninh quốc gia của Thái Lan, do đó đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia.

Tòa ra phán quyết rằng tư cách Thủ tướng của bà Paethongtarn đã bị chấm dứt theo Hiến pháp của Thái Lan.

Với phán quyết này, bà Paetongtarn sẽ bị phế truất chức vụ Thủ tướng, nội các của bà cũng phải giải tán để mở đường cho một cuộc bầu chọn thủ tướng và thành lập nội các mới trong thời gian tới.

