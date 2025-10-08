Tôn vinh 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện 40 năm Đổi mới của đất nước

(Ngày Nay) -Mỗi doanh nghiệp được vinh danh không chỉ là một thương hiệu mạnh, mà còn là một biểu tượng của tinh thần doanh nhân dân tộc, dám nghĩ lớn, làm lớn và phụng sự Tổ quốc. Đây là minh chứng sống động cho sức mạnh của người Việt Nam trong hành trình kiến tạo thịnh vượng.

Trải qua gần 40 năm kể từ khi đất nước bắt đầu công cuộc Đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân - một lực lượng ngày càng khẳng định vị thế trụ cột, góp phần quan trọng vào công cuộc kiến tạo, hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.

Sau 40 năm Đổi mới, 950.000 doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đã đóng góp khoảng 50% GDP, tạo việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động xã hội. Nhưng quan trọng hơn, đó là sự trỗi dậy của một tầng lớp doanh nhân dân tộc, những người dấn thân bằng trí tuệ, bằng khát vọng và bằng niềm tin mãnh liệt rằng: "Giàu có không chỉ cho riêng mình mà còn là cách phụng sự Tổ quốc".

Từ những bước đi đầu tiên còn nhiều khó khăn, đến nay, khu vực tư nhân đã trở thành nguồn cảm hứng về tinh thần dám nghĩ, dám làm, về khát vọng vươn lên và cống hiến không ngừng nghỉ cho cộng đồng và xã hội. Những doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu - dù hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào đều đang góp phần viết nên câu chuyện thành công của Việt Nam trên hành trình phát triển thịnh vượng.

Để tri ân những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, đồng thời tôn vinh tinh thần tự cường, sáng tạo và bản lĩnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, trong khuôn khổ Hội thảo “Xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng”, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đã tổ chức chương trình tôn vinh 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, đại diện cho 40 năm Đổi mới của đất nước.

Danh sách 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu được bình chọn bởi Hội đồng gồm các Đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ, các chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan báo chí. Với tinh thần độc lập, khách quan, công tâm và trách nhiệm, Hội đồng đã làm việc nghiêm túc, dựa trên hệ thống tiêu chí đánh giá toàn diện về quy mô, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và đóng góp cho sự phát triển bền vững quốc gia.

Chúc mừng 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu được vinh danh - những biểu tượng đẹp nhất cho tinh thần “Doanh nghiệp dân tộc - khát vọng Việt Nam thịnh vượng”, TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam bày tỏ niềm tin các doanh nghiệp sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho thế hệ doanh nhân trẻ, là minh chứng rằng khi đất nước tin vào doanh nhân và doanh nhân đặt Tổ quốc trong tim mình, thì mọi khát vọng đều có thể hóa thành hiện thực.

“Những doanh nhân, doanh nghiệp được vinh danh hôm nay chính là những “ngọn cờ tiên phong” trong hành trình ấy. Họ không chỉ đóng góp vào GDP, vào ngân sách hay việc làm, mà còn tạo nên giá trị tinh thần - niềm tin vào sức mạnh nội lực của dân tộc Việt Nam. Mỗi thương hiệu, mỗi dự án, mỗi bước đi của doanh nghiệp Việt đều là một viên gạch xây nên “ngôi nhà thịnh vượng” của Tổ quốc. Đó chính là bản lĩnh, trí tuệ và tấm lòng phụng sự mà chúng ta vô cùng trân trọng”, TS. Nguyễn Văn Khôi bày tỏ.

Cùng với chương trình vinh danh, ấn phẩm đặc biệt "Kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên vươn mình", một công trình tập hợp tinh hoa trí tuệ của các chuyên gia, học giả và lãnh đạo doanh nghiệp chính thức được ra mắt.

Với dung lượng 888 trang, ấn phẩm không chỉ là diễn đàn học thuật - chính sách quy tụ tiếng nói của các nhà lãnh đạo, chuyên gia kinh tế, nhà khoa học kinh tế và thể chế hàng đầu, mà còn tôn vinh 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm Đổi mới của đất nước - những doanh nghiệp hiện thân cho tinh thần: “Nghĩ lớn - Làm thật - Cống hiến không ngừng vì quốc gia, dân tộc”.

Ấn phẩm là lời tri ân đối với những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nhân Việt Nam, là sự kết tinh của tư duy, tri thức và khát vọng của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Chính phủ, các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nhân, mở ra những gợi ý thiết thực để xây dựng đội ngũ doanh nghiệp dân tộc, doanh nhân dân tộc - lực lượng tiên phong hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.