Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Khamphan Phommathat.

Việt Nam hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình (Ngày Nay) - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ: “Việt Nam hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình. Chúng tôi đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy đạt được thỏa thuận này..."

Bộ Y tế đề nghị rà soát, ngừng lưu hành sữa bột trẻ em Nara Organics (Ngày Nay) - FDA Hoa Kỳ đã ra thông báo về việc tự nguyện thu hồi toàn bộ các sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula do Nara Organics sản xuất.

Người trẻ lan tỏa giá trị di sản ca trù (Ngày Nay) - Chiều 14/6, sự kiện trải nghiệm văn hoá “Cổ Âm Nhã Hội” đã diễn ra tại Bích Câu Đạo Quán (Cát Linh, Hà Nội). Chương trình do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng Nhà hát Ca trù Bích Câu tổ chức nhằm lan tỏa giá trị của nghệ thuật ca trù, đồng thời tạo cầu nối giữa di sản văn hóa truyền thống với thế hệ trẻ trong đời sống hiện đại.

Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran đã được ký điện tử, chờ lễ ký chính thức (Ngày Nay) - Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran đã được ký điện tử ngày 14/6, trong khi lễ ký chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6 - đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước.

Công nghệ mới cho phép tạo video AI chỉ bằng thao tác chuột (Ngày Nay) - Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Technion của Israel vừa phát triển một công nghệ mới cho phép người dùng điều khiển chuyển động trong các video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra chỉ bằng những thao tác kéo thả chuột đơn giản, mở ra khả năng phổ cập công nghệ sản xuất video AI tới đông đảo người dùng mà không cần hạ tầng tính toán đắt đỏ.

Ký ức, tâm linh và con người Việt Nam qua ống kính của Nicolas Cornet (Ngày Nay) - Sáng ngày 14/5 tại không gian nhà sách quốc tế Inbook Hà Nội, nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet - người đã gắn bó, yêu thương và liên tục ghi lại những khoảnh khắc đổi thay của Việt Nam từ cuối những năm 1980 đến nay – đã có những chia sẻ vô cùng xúc động.

"Jazz xuống phố" với công chúng Hà Nội (Ngày Nay) - Chiều cuối tuần tại khu vực Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm, những âm thanh của saxophone, keyboard và trống vang lên hòa vào không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm. Không gian biểu diễn ngoài trời không có khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả nhưng lại thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

Phấn đấu thông tuyến cầu Đại Ngãi 1 trong năm 2027 (Ngày Nay) - Trong chuyến công tác kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công cầu Đại Ngãi 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Y tế: Trẻ dưới 6 tuổi phải khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm (Ngày Nay) - Theo hướng dẫn mới được Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định 1675/QĐ-BYT, trẻ em Việt Nam dưới 6 tuổi trên phạm vi toàn quốc phải được khám sức khỏe định kỳ với tần suất tối thiểu một lần mỗi năm. Quy định có hiệu lực từ ngày 10/6/2026 và thay thế hướng dẫn trước đó ban hành hồi tháng 5/2026.