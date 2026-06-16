Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Khamphan Phommathat

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Ngày 16/6, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Khamphan Phommathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Khamphan Phommathat ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Khamphan Phommathat.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Khamphan Phommathat ảnh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Khamphan Phommathat.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Khamphan Phommathat ảnh 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Khamphan Phommathat.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Khamphan Phommathat ảnh 4

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Khamphan Phommathat ảnh 5

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Khamphan Phommathat ảnh 6

Quang cảnh cuộc tiếp.
PV
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Bộ trưởng Tư pháp Lào

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Người trẻ lan tỏa giá trị di sản ca trù
Người trẻ lan tỏa giá trị di sản ca trù
(Ngày Nay) - Chiều 14/6, sự kiện trải nghiệm văn hoá “Cổ Âm Nhã Hội” đã diễn ra tại Bích Câu Đạo Quán (Cát Linh, Hà Nội). Chương trình do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng Nhà hát Ca trù Bích Câu tổ chức nhằm lan tỏa giá trị của nghệ thuật ca trù, đồng thời tạo cầu nối giữa di sản văn hóa truyền thống với thế hệ trẻ trong đời sống hiện đại.
Công nghệ mới cho phép tạo video AI chỉ bằng thao tác chuột
Công nghệ mới cho phép tạo video AI chỉ bằng thao tác chuột
(Ngày Nay) - Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Technion của Israel vừa phát triển một công nghệ mới cho phép người dùng điều khiển chuyển động trong các video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra chỉ bằng những thao tác kéo thả chuột đơn giản, mở ra khả năng phổ cập công nghệ sản xuất video AI tới đông đảo người dùng mà không cần hạ tầng tính toán đắt đỏ.
nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet là Olivier Jeandel trong buổi trò chuyện tại Hà Nội
Ký ức, tâm linh và con người Việt Nam qua ống kính của Nicolas Cornet
(Ngày Nay) - Sáng ngày 14/5 tại không gian nhà sách quốc tế Inbook Hà Nội, nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet - người đã gắn bó, yêu thương và liên tục ghi lại những khoảnh khắc đổi thay của Việt Nam từ cuối những năm 1980 đến nay – đã có những chia sẻ vô cùng xúc động. 
Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc và các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club đã mang đến không gian nghệ thuật đáng nhớ. Ảnh: SVHTT
"Jazz xuống phố" với công chúng Hà Nội
(Ngày Nay) - Chiều cuối tuần tại khu vực Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm, những âm thanh của saxophone, keyboard và trống vang lên hòa vào không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm. Không gian biểu diễn ngoài trời không có khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả nhưng lại thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách. 
Dự án cầu Đại Ngãi 1 hiện đạt hơn 63% khối lượng thi công, nhiều hạng mục đang được đẩy nhanh tiến độ.
Phấn đấu thông tuyến cầu Đại Ngãi 1 trong năm 2027
(Ngày Nay) - Trong chuyến công tác kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công cầu Đại Ngãi 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Ảnh minh họa.
Bộ Y tế: Trẻ dưới 6 tuổi phải khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm
(Ngày Nay) - Theo hướng dẫn mới được Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định 1675/QĐ-BYT, trẻ em Việt Nam dưới 6 tuổi trên phạm vi toàn quốc phải được khám sức khỏe định kỳ với tần suất tối thiểu một lần mỗi năm. Quy định có hiệu lực từ ngày 10/6/2026 và thay thế hướng dẫn trước đó ban hành hồi tháng 5/2026.