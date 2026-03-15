Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tại phường Ba Đình, Hà Nội

(Ngày Nay) - Hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày Bầu cử - Ngày hội của toàn dân, sáng 15/3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác của Trung ương đã đến khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân - Ảnh: VGP
Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân - Ảnh: VGP
Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tại phường Ba Đình, Hà Nội ảnh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 02 phường Ba Đình, thành phố Hà Nội - Ảnh: VGP

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng cùng đông đảo cử tri Thủ đô.

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tại phường Ba Đình, Hà Nội ảnh 2

Tổng Bí thư Tô Lâm đến bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 02 phường Ba Đình, thành phố Hà Nội - Ảnh: VGP

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi trước sự kiện trọng đại của đất nước, Tổng Bí thư đến từ rất sớm để thực hiện quyền công dân của mình và thân mật nói chuyện với các cử tri, cùng vào hội trường dự khai mạc, nghe Ban Tổ chức phổ biến thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, kiểm tra hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ trước sự chứng kiến của đại biểu, cử tri và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tại phường Ba Đình, Hà Nội ảnh 3

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khai mạc Ngày bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 02 phường Ba Đình, thành phố Hà Nội - Ảnh: VGP
Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tại phường Ba Đình, Hà Nội ảnh 4

Tổng Bí thư Tô Lâm hoàn thành các thủ tục để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong ngày hội non sông - Ảnh: VGP

Ngay sau các nghi lễ trang trọng khai mạc cuộc bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố cùng cử tri cao tuổi và cử tri trẻ tuổi đã bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tại phường Ba Đình, Hà Nội ảnh 5

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: VGP

Tiếp đó, đông đảo cử tri trên địa bàn đã lần lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tại phường Ba Đình, Hà Nội ảnh 6

Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn, báo chí - Ảnh: VGP

Ngay sau khi bỏ phiếu, trả lời phỏng vấn trước đông đảo phóng viên báo chí, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ phấn khởi tham gia quyền bầu cử và chứng kiến cử tri tập trung đông đủ; chia sẻ, cuộc bầu cử đã được chuẩn bị rất chu đáo, rất sớm ở tất cả các khâu, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng được thể hiện ý kiến của mình thông qua lá phiếu. “Đây là việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp để lựa chọn những người mình tín nhiệm, tin tưởng để tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo địa phương phát triển”, Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, cuộc bầu cử được tổ chức sau thành công của Đại hội XIV của Đảng. Mọi chủ trương, chính sách, định hướng, tầm nhìn, phương hướng phát triển đất nước đã được nêu rõ, được nhân dân, cán bộ, đảng viên rất ủng hộ. Tổng Bí thư khẳng định, đây là ngày hội lớn của đất nước, thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp, để lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm, gánh vác công việc chung của đất nước, của địa phương để đưa đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc mãi mãi bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tại phường Ba Đình, Hà Nội ảnh 7

Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng các đại biểu và cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 02, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội - Ảnh: VGP

Tổng Bí thư nhấn mạnh, mục tiêu là hướng tới phát triển đất nước nhanh, bền vững, ổn định, nâng cao mọi mặt đời sống của người dân. Đây cũng là những nguyện vọng của nhân dân, nhân dân đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ này cho các cấp lãnh đạo, những người xứng đáng là đại biểu của nhân dân. Nhân dịp này, Tổng Bí thư cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí, truyền thông đã góp phần tuyên truyền, thông tin về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế phấn khởi trong ngày hội non sông bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Trọng Đức
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam bỏ phiếu tại các điểm bầu cử ở Hà Nội
(Ngày Nay) - Sáng 15/3, cùng với cử tri trên cả nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội.
Người dân vùng biên giới thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) hân hoan bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN
Ngày hội non sông lan tỏa khắp vùng biên
(Ngày Nay) - Sáng 15/3, hòa chung không khí Ngày hội non sông, đông đảo cử tri tỉnh Tuyên Quang nô nức cầm lá phiếu trên tay đến các khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài phụng sự Tổ quốc và nhân dân.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 39, phường Long Xuyên, An Giang.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bỏ phiếu bầu cử tại phường Long Xuyên, An Giang
(Ngày Nay) - Sáng 15/3/2026, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại điểm bầu cử số 39, khóm Đông An 2, phường Long Xuyên, An Giang.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Trụ cột thúc đẩy phát triển và hội nhập quốc tế
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Trụ cột thúc đẩy phát triển và hội nhập quốc tế
(Ngày Nay) - Ngay trước thềm Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Dammika Patabendi, Bộ trưởng Môi trường Sri Lanka đồng thời là Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam đã chia sẻ về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như ý nghĩa của cuộc bầu cử sắp tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm phải lấy con người làm trung tâm
(Ngày Nay) - Chiều 14/3, tại Trụ sở Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội, tiếp tục cho ý kiến, góp ý về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả
Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả
(Ngày Nay) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra thành công tốt đẹp, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển trong tương lai do Đại hội XIV đề ra. Điều này bao gồm việc lồng ghép các mục tiêu đó vào các kế hoạch 5 năm và cả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội dài hạn.