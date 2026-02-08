Tổng thống Trump gây tranh cãi khi đăng video liên quan ông Obama

(Ngày Nay) - Một đoạn video mang tính miệt thị chủng tộc do Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama bị gán khuôn mặt lên hình ảnh linh trưởng trong rừng, đã bị xóa vào ngày 6/2 sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Theo hãng tin AP, dù bài đăng đã bị gỡ bỏ, nhưng ông Trump tuyên bố không xin lỗi và khẳng định “không phạm sai lầm”.

Đoạn video được đăng vào tối 5/2 trên nền tảng Truth Social, nhanh chóng gây phẫn nộ trong dư luận, từ các tổ chức dân quyền cho đến nhiều thượng nghị sĩ kỳ cựu của đảng Cộng hòa. Trong một động thái hiếm hoi thừa nhận sai sót, Nhà Trắng cho biết bài đăng là do một nhân viên thực hiện “nhầm lẫn”, sau khi ban đầu bác bỏ chỉ trích và gọi phản ứng của dư luận là “sự phẫn nộ giả tạo”.

Việc xóa bài diễn ra chỉ vài giờ sau khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt công khai bảo vệ nội dung này. Trước sức ép ngày càng lớn, trong đó có yêu cầu trực tiếp từ các nghị sĩ Cộng hòa, Nhà Trắng xác nhận đoạn video không do chính ông Trump đăng.

Tuy nhiên, phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một tối cùng ngày, ông Trump nói rằng đoạn video xoay quanh vấn đề gian lận bầu cử - một cáo buộc mà ông nhiều lần đưa ra nhưng không có bằng chứng. “Tôi thích phần đầu của video. Tôi xem và chia sẻ lại, có lẽ không ai kiểm tra phần cuối”, ông nói. Khi được hỏi có lên án yếu tố phân biệt chủng tộc trong video hay không, ông trả lời: “Dĩ nhiên là có”.

Vụ việc làm dấy lên câu hỏi về cách Nhà Trắng kiểm soát tài khoản mạng xã hội của tổng thống - nơi từng được sử dụng để công bố chính sách, cảnh báo hành động quân sự hay công kích đối thủ chính trị. Nhà Trắng không trả lời ngay về quy trình kiểm duyệt nội dung cũng như cách phân biệt đâu là bài đăng do chính ông Trump viết.

Mục sư Mark Burns, một người ủng hộ ông Trump và là người Mỹ gốc Phi, cho biết ông đã trao đổi trực tiếp với Tổng thống và đề nghị sa thải nhân viên đăng video, đồng thời công khai lên án sự việc. Trong khi đó, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ da màu tại Quốc hội Mỹ, bà Yvette Clarke, nói rằng bà không tin vào lời giải thích của Nhà Trắng, cho rằng môi trường độc hại và phân biệt chủng tộc đã tồn tại sẵn.

Sự phản đối lần này lan rộng trong chính nội bộ đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ Tim Scott -nghị sĩ Cộng hòa da màu duy nhất tại Thượng viện - kêu gọi gỡ bỏ bài đăng và gọi đây là thứ mang tính phân biệt chủng tộc nhất mà ông từng thấy từ Nhà Trắng. Thượng nghị sĩ Roger Wicker của bang Mississippi cũng cho rằng nội dung này hoàn toàn không thể chấp nhận và Tổng thống nên xin lỗi.

Sự việc xảy ra đúng vào tuần đầu của Tháng Lịch sử Người da màu tại Mỹ, chỉ vài ngày sau khi ông Trump ký tuyên bố ca ngợi những đóng góp của người Mỹ gốc Phi đối với quốc gia. Phía văn phòng ông Obama từ chối bình luận về việc này.

Theo các nhà quan sát, việc so sánh người da màu với động vật là một hình thức miệt thị từ lâu tại Mỹ, từng được sử dụng để biện minh cho chế độ nô lệ và phân biệt đối xử. Riêng với ông Obama, trong suốt nhiệm kỳ và cả sau đó, ông nhiều lần trở thành mục tiêu của các hình ảnh và phát ngôn mang tính xúc phạm.