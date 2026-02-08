Lý do Bitcoin rơi vào "mùa Đông tiền điện tử" dù được Tổng thống Trump hậu thuẫn

(Ngày Nay) - Thị trường tiền điện tử đã trải qua rung lắc mạnh trong tuần qua khi Bitcoin lao dốc xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Ngày 5/2, Bitcoin đã giảm xuống dưới mốc 70.000 USD, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử hồi đầu tháng 11/2024 - thời điểm từng làm dấy lên kỳ vọng về một chính quyền thân thiện hơn với tiền kỹ thuật số.

Đà giảm của tài sản số này khởi phát từ cuối tuần cuối cùng của tháng 1, khi giá Bitcoin rơi xuống dưới mốc 80.000 USD. Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, Bitcoin từng lập đỉnh lịch sử trên 127.000 USD, trước khi hạ nhiệt xuống khoảng 90.000 USD vào tháng 12/2025.

Sau cú sụt giảm mới nhất, Bitcoin hiện đã mất khoảng 30% giá trị kể từ đầu năm đến nay. Ngày 5/2, các nhà phân tích tại Kaiko cho biết xu hướng giảm giá "thực sự tăng tốc" sau khi Tổng thống Trump bổ nhiệm Kevin Warsh làm Chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Theo Al Jazeera, biến động ở các thị trường khác là một trong những động lực chính khiến Bitcoin lao dốc. Các nhà phân tích cho rằng làn sóng bán tháo cổ phiếu toàn cầu trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, cùng với những biến động gần đây của giá vàng và bạc, là một phần nguyên nhân khiến giá Bitcoin rơi tự do.

CryptoQuant ngày 4/2 đánh giá: “Nhu cầu từ các tổ chức đã đảo chiều đáng kể”. Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tại Mỹ, từng mua vào lượng lớn Bitcoin trong năm ngoái, đang chuyển sang bán ra trong năm nay.

Các nhà phân tích của Deutsche Bank (Đức) cho rằng các quỹ ETF này “đã ghi nhận hàng tỷ USD chảy ra mỗi tháng kể từ đợt suy thoái tháng 10/2025”, ám chỉ việc các nhà đầu tư rút vốn khỏi những quỹ này.

“Theo quan điểm của chúng tôi, việc bán tháo liên tục này báo hiệu rằng các nhà đầu tư truyền thống đang mất hứng thú, và tình trạng bi quan nói chung về tiền điện tử đang gia tăng”, Deutsche Bank đánh giá.

Ông Adam Morgan McCarthy lưu ý với Al Jazeera: “Đà giảm của giá Bitcoin chủ yếu xuất phát từ việc thị trường giảm quan tâm và khối lượng giao dịch thấp. Điều này khiến thanh khoản sụt giảm, từ đó khiến mọi biến động tăng hoặc giảm giá đều bị khuếch đại”.

Ông cho biết thị trường tiền điện tử phụ thuộc rất lớn vào các chu kỳ mang tính “thổi phồng”, khi nhà đầu tư mua vào vì lo sợ bỏ lỡ cơ hội.

“Chính sự thổi phồng này tạo nền tảng cho khối lượng giao dịch, hay nói cách khác là thanh khoản. Về bản chất, khối lượng giao dịch càng lớn thì thanh khoản càng cao, giúp việc mua bán Bitcoin diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, hiện nay nền tảng đó đang dần biến mất. Điều này thường xảy ra trong các thị trường giá xuống hoặc ‘mùa Đông tiền điện tử’, khiến việc giao dịch tài sản trở nên khó khăn hơn nhiều và kém hấp dẫn hơn. Đây là một vòng xoáy tiêu cực, đẩy thị trường rơi sâu”, ông Adam Morgan McCarthy phân tích.

“Mùa Đông tiền điện tử” là giai đoạn giá giảm hoặc trì trệ kéo dài, điều này có thể do điều kiện kinh tế vĩ mô xấu đi hoặc các quy định thị trường thắt chặt hơn, cùng nhiều lý do khác. Sự biến động về giá vàng và bạc trong hai tuần qua cũng đã làm giảm tâm lý thị trường, ảnh hưởng đến giá tiền điện tử. Các nhà phân tích cho rằng sự bất ổn địa chính trị và triển vọng đồng USD tăng giá đã dẫn đến sự sụt giảm đột ngột.

"Mùa Đông tiền điện tử" từng xảy ra sau khi Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 12/2017 và sau đó lao dốc vào tháng 12/2018 do các biện pháp siết chặt quy định mạnh mẽ ở Mỹ, Canada…, cùng với một số lý do khác. Một "mùa Đông" tương tự đã xảy ra vào tháng 11/2022 sau khi Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 10/2021, do vụ bê bối sàn giao dịch tiền tệ FTX.

Một chuyên gia nhận định với Al Jazeera rằng “mùa Đông tiền mã hóa” thường kéo dài khoảng 13 tháng, và đợt “mùa Đông” hiện nay sẽ không kéo dài lâu. Theo ông, “mùa Đông” này đã kéo dài từ tháng 1/2025, và mùa Xuân chắc chắn sắp tới.

Giá Bitcoin từng tăng vọt sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái. Khi đó, các nhà phân tích dự đoán ông sẽ áp dụng chế độ quản lý “thân thiện với tiền điện tử”. Tại một hội nghị về Bitcoin vào tháng 7/2024, trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử, ông Trump tuyên bố Mỹ là “thủ đô tiền điện tử của hành tinh” và cam kết sẽ tạo ra một “kho dự trữ chiến lược” Bitcoin nếu ông trở thành tổng thống.

Vào tháng 3/2025, Tổng thống Trump tuyên bố chính phủ của ông sẽ tạo ra một kho dự trữ tiền điện tử chiến lược quốc gia bao gồm 5 loại tiền điện tử trong đó có Bitcoin và Ether cũng như các loại tiền nhỏ hơn như XRP, Cardano và Solana.