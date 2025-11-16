Tổng thống Trump gom trái phiếu

(Ngày Nay) - Các tài liệu công bố ngày 15/11 cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rót ít nhất 82 triệu USD vào trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu địa phương từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10.
Theo hồ sơ của Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ, ông Trump đã tiến hành hơn 175 thương vụ tài chính trong giai đoạn từ 28/8 đến 2/10. Những hồ sơ này - bắt buộc phải công bố theo Đạo luật Đạo đức trong Chính phủ năm 1978 - không ghi cụ thể số tiền cho từng giao dịch, mà chỉ cung cấp các mức giá trị theo khoảng.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết, phần lớn danh mục tài sản được liệt kê trong báo cáo công bố ngày 15/11 là trái phiếu do các thành phố, tiểu bang, hạt, những tổ chức có liên hệ với các cơ quan công quyền phát hành.

Danh mục trái phiếu mới của Tổng thống Trump trải dài trên nhiều ngành, trong đó có các lĩnh vực đã và đang hưởng lợi từ các chính sách mà chính quyền đương nhiệm đưa ra, chẳng hạn như nới lỏng quy định tài chính.

Những trái phiếu doanh nghiệp ông Trump mua vào bao gồm trái phiếu của các hãng sản xuất chip như Broadcom và Qualcomm; các công ty công nghệ như Meta Platforms; nhà bán lẻ như Home Depot và CVS Health; cũng như các ngân hàng Goldman Sachs và Morgan Stanley.

Trong đợt mua trái phiếu của các ngân hàng đầu tư vào cuối tháng 8, danh mục của ông Trump còn có cả trái phiếu của JP Morgan.

Một bản kê khai công bố vào tháng 8 cho thấy Tổng thống Trump đã mua hơn 100 triệu USD trái phiếu kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1.

Tháng 6 vừa qua, ông cũng nộp mẫu kê khai tài sản hằng năm. Trong bản kê khai được cho là phản ánh năm tài chính 2024, ông Trump báo cáo hơn 600 triệu USD thu nhập từ tiền mã hóa, các sân golf, hợp đồng nhượng quyền và những hoạt động kinh doanh khác. Tài liệu này cũng cho thấy bước tiến của ông vào lĩnh vực tiền mã hóa đã đóng góp đáng kể vào khối tài sản của ông.

