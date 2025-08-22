LHQ cảnh báo tình hình tại Syria vẫn rất mong manh

(Ngày Nay) - Ngày 21/8, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Đặc phái viên LHQ về Syria, ông Geir Pedersen, cho biết tình hình tại quốc gia Trung Đông này vẫn "rất mong manh", với lệnh ngừng bắn ở Sweida có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào và căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng.
Ông Pedersen kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực bảo vệ dân thường, đảm bảo trách nhiệm giải trình và hỗ trợ một tiến trình chính trị do Syria dẫn dắt, có khả năng mang lại hòa bình lâu dài, đồng thời hối thúc HĐBA LHQ hỗ trợ Syria "vượt qua quá khứ đen tối và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn".

Thỏa thuận ngừng bắn ngày 19/7 tại Sweida cho đến nay đã ngăn chặn được nguy cơ tái diễn xung đột, song ông Pedersen cảnh báo hòa bình ở Syria vẫn còn mong manh. Ông Pedersen nhấn mạnh: "Chúng ta vẫn đang chứng kiến các hành động thù địch và giao tranh nguy hiểm ở Sweida và bạo lực có thể tái diễn bất cứ lúc nào. Nếu không có các biện pháp cụ thể, trong đó có việc xây dựng lòng tin, lệnh ngừng bắn có thể bị phá vỡ".

Ông Pedersen hoan nghênh việc Mỹ, Jordan và Syria thành lập nhóm công tác 3 bên để hỗ trợ lệnh ngừng bắn, tuy nhiên ông cảnh báo "1 tháng tương đối yên bình về mặt quân sự lại che giấu một bầu không khí chính trị đang xấu đi". Ông cũng lên án các hoạt động trên bộ đang diễn ra của Israel ở khu vực Tây Nam Syria, bất chấp lệnh tạm dừng các cuộc không kích. Theo ông Pedersen, tổn thất nhân đạo do bất ổn vẫn còn rất nghiêm trọng, với hơn 186.000 người phải di dời ở Sweida, Daraa và vùng nông thôn Damascus.

Ông Pedersen kêu gọi tất cả các bên xây dựng một tầm nhìn chung. Để tránh bạo lực trong tương lai, ông Pedersen nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách toàn diện lĩnh vực an ninh, bao gồm giải trừ quân bị và giải ngũ các phe phái vũ trang. Ông đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền mới tại Syria nhằm chống lại các tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Al-Qaeda, song nêu rõ "việc tiếp tục cảnh giác" vẫn là yếu tố then chốt.

