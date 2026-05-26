Nghề làm giấy dó truyền thống của người Dao Đỏ được phục hồi và bảo tồn

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Nghề làm giấy dó của người Dao đỏ vừa mang giá trị kinh tế, vừa là một phần tín ngưỡng, tạo nên bản sắc riêng. Với giá trị đặc biệt đó, nghề truyền thống này đang được bảo tồn, khôi phục và lan tỏa.
Giấy dó là vật phẩm không thể thiếu trong các nghi lễ cúng tổ tiên, lễ cấp sắc, đám cưới, đám tang, lễ Tết của người Dao đỏ.
Giấy dó là vật phẩm không thể thiếu trong các nghi lễ cúng tổ tiên, lễ cấp sắc, đám cưới, đám tang, lễ Tết của người Dao đỏ.

Chương trình “Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy nghề làm giấy dó truyền thống của dân tộc Dao (nhóm Dao Đỏ)” vừa được Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với xã Nậm Dịch, tỉnh Tuyên Quang tổ chức tại thôn Tấn Xà Phìn.

Sự kiện có sự góp mặt của các nghệ nhân tâm huyết với nghề cùng khoảng 50 học viên là đồng bào Dao Đỏ tại xã Nậm Dịch. Trong đó, có 20 em học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Ty – những mầm non tương lai kế thừa “ngọn lửa” di sản của cộng đồng.

Chương trình bảo tồn nghề làm giấy dó của dân tộc Dao (nhóm Dao Đỏ) thuộc khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2025-2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được tổ chức nhằm bảo tồn, khôi phục và lan tỏa nghề làm giấy dó truyền thống của người Dao Đỏ.

Người Dao đỏ ở Nậm Dịch có phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa phong phú, độc đáo, trong đó nghề làm giấy dó là một trong những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, mang giá trị sâu sắc về tâm linh, xã hội và nghệ thuật. Với người dân địa phương, giấy dó là vật phẩm không thể thiếu trong các nghi lễ cúng tổ tiên, lễ cấp sắc, đám cưới, đám tang, lễ Tết.

Đặc tính dai và thấm mực của loại giấy đặc biệt này giúp chữ viết rất khó phai, góp phần lưu truyền, bảo tồn tri thức của người Dao qua nhiều thế hệ con cháu. Bởi vậy, nghề làm giấy dó vừa mang giá trị kinh tế, vừa là một phần tín ngưỡng, tạo nên bản sắc riêng của tộc người.

Nghề làm giấy dó truyền thống của người Dao Đỏ được phục hồi và bảo tồn ảnh 1
Các bức tranh thờ cúng tổ tiên của người Dao làm từ giấy dó. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cũng bởi ý nghĩa như vậy, mục tiêu của chương trình nhằm trở thành cầu nối để các nghệ nhân gạo cội trao truyền kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, qua đó góp phần nâng cao vai trò chủ thể, đề cao năng lực của cộng đồng và các nghệ nhân trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc.

Phó Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, ông Nguyễn Cảnh Phương nhấn mạnh việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với cuộc sống đương đại có vai trò đặc biệt quan trọng.

PV
Dao Đỏ giấy dó truyền thống

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: QĐND
Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam kỷ niệm 108 năm Quốc khánh và một năm Đối tác Chiến lược Việt Nam - Azerbaijan
(Ngày Nay) - Tối 25/5, Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 108 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Azerbaijan, đồng thời đánh dấu tròn một năm kể từ khi Việt Nam và Azerbaijan thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược. Chương trình có sự tham dự của Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Mehdizade, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, đại diện các cơ quan ngoại giao, bộ, ngành, tổ chức quốc tế cùng đông đảo khách mời.
Google đối mặt án phạt kỷ lục từ EU
Google đối mặt án phạt kỷ lục từ EU
(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch phạt tập đoàn công nghệ Google (thuộc Alphabet) số tiền lên tới hàng trăm triệu euro trong khuôn khổ một cuộc điều tra chống độc quyền. Nếu được thông qua, đây sẽ là án phạt lớn nhất mà EU từng áp dụng đối với một vi phạm theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).
"Cơn bão" đe dọa năng lực gìn giữ hòa bình của LHQ
"Cơn bão" đe dọa năng lực gìn giữ hòa bình của LHQ
(Ngày Nay) - Các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế đang đứng trước nguy cơ suy yếu nghiêm trọng do tác động của tình trạng thiếu hụt tài chính, căng thẳng địa chính trị và sự sụt giảm lực lượng tham gia. Đây là cảnh báo được Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) đưa ra trong báo cáo công bố ngày 25/5.