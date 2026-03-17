Báo Mỹ: Cáp treo và tắm onsen là trải nghiệm phải thử khi khám phá Hạ Long

(Ngày Nay) - Trong gợi ý lịch trình khám phá Hạ Long dịp cuối tuần, cẩm nang du lịch nổi tiếng của Mỹ Lonely Planet khuyến khích du khách trải nghiệm thành phố từ nhiều góc nhìn khác nhau – từ hành trình du thuyền len giữa các đảo đá vôi trên vịnh di sản, đến khoảnh khắc chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh từ cabin cáp treo tại Sun World Ha Long, hay thư giãn trong làn nước khoáng nóng tại Hilton Quang Hanh Onsen Resort.

Lonely Planet – cẩm nang du lịch danh tiếng thường được xem là “kinh thánh của giới xê dịch” – mới đây đăng tải bài viết về hành trình khám phá Hạ Long theo chân phóng viên James Pham. Trong bài, cây bút nhận định: ngoài vịnh di sản nổi tiếng, Hạ Long còn nhiều trải nghiệm đáng khám phá khác, đủ để du khách dành thêm vài ngày ở lại, thay vì chỉ xem nơi đây là điểm khởi hành cho những chuyến du thuyền trên vịnh.

Theo James Pham, một cuối tuần ở Hạ Long nên bắt đầu bằng hành trình quen thuộc trên mặt nước, khi du khách lên thuyền len qua mê cung đảo đá vôi của vịnh di sản. Từ boong tàu lướt qua các vòm đá và hang động, cảnh quan Hạ Long hiện ra gần gũi và sống động. Lonely Planet mô tả nơi đây là điểm đến nơi du khách có thể “chiêm ngưỡng những đảo đá vôi kỳ vĩ tạo nên một trong những cảnh quan biểu tượng của châu Á”.

Nhưng để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của nơi này, James Pham gợi ý du khách thử thêm một góc nhìn khác – từ trên cao, nơi toàn bộ bức tranh ngoạn mục của vịnh Hạ Long dần mở ra. Và đó cũng là lúc trải nghiệm cáp treo Nữ Hoàng tại Sun World Ha Long trở thành một trong những cách ấn tượng nhất để chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh.

Công trình này lập kỷ lục Guinness thế giới với cabin cáp treo có sức chứa lớn nhất, khi mỗi cabin hai tầng có thể chở tới 230 hành khách. Từ Bãi Cháy, những cabin khổng lồ nhẹ nhàng đưa du khách lướt qua bầu trời để lên đồi Ba Đèo chỉ trong thời gian ngắn. Từ độ cao lơ lửng giữa không trung, vịnh Hạ Long hiện ra như một bức tranh thủy mặc khổng lồ, nơi những dãy đảo đá vôi nhô lên giữa làn nước xanh ngọc và lớp lớp núi đá ẩn hiện trong sương.

Không chỉ cáp treo, Sun World Ha Long còn được Lonely Planet đánh giá là điểm dừng chân đặc biệt phù hợp với các gia đình, với nhiều trải nghiệm trong cùng một không gian, từ công viên trò chơi, công viên nước, bảo tàng sáp cho tới những điểm ngắm cảnh trên cao. Du khách trong và nước ngoài cũng đặc biệt yêu thích khám phá quần thể tâm linh Bảo Hải Linh Thông Tự trên đỉnh núi.

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất là Sun Wheel, vòng quay khổng lồ nằm trên đỉnh đồi. Khi cabin từ từ nâng lên độ cao 215m, tầm nhìn mở rộng ra toàn bộ vùng vịnh với những đảo đá vôi trùng điệp. Từ trên cao, các hòn đảo nhỏ hiện ra như những nét chấm phá trên mặt nước xanh thẳm, tạo nên cảm giác như đang nhìn vào một thế giới khác, nơi thiên nhiên và biển trời hòa làm một.

Sau những trải nghiệm sôi động tại trung tâm Hạ Long, Lonely Planet cũng gợi ý du khách dành thời gian thư giãn tại Hilton Quang Hanh Onsen Resort, khu suối khoáng nóng nằm cách trung tâm Hạ Long khoảng 30 phút lái xe. Khu nghỉ dưỡng này sở hữu nguồn khoáng nóng mặn tự nhiên hiếm có, được đánh giá thuộc nhóm 5% nguồn khoáng mặn chất lượng cao trên thế giới, vượt nhiều onsen tại Nhật Bản.

Nằm giữa không gian núi rừng yên tĩnh, Hilton Quang Hanh Onsen có hơn 25 bể tắm khoáng được bố trí giữa vườn cây, đá và hang động, mang lại trải nghiệm thư giãn đặc trưng của văn hóa tắm khoáng Nhật Bản. Sau một ngày khám phá vịnh, việc ngâm mình trong làn nước khoáng ấm giữa khung cảnh thiên nhiên tĩnh lặng giúp hành trình trải nghiệm Hạ Long trở nên thư thái và trọn vẹn, cũng như giúp du khách hồi phục sức khỏe.

Bên cạnh những khu nghỉ dưỡng và tổ hợp giải trí hiện đại, bài viết cũng gợi ý các trải nghiệm bản địa để tận hưởng cuối tuần tại vịnh Hạ Long. Theo James Pham, những điểm đến như hang Sửng Sốt, đảo Ti Tốp hay Bảo tàng Quảng Ninh sẽ giúp du khách hiểu thêm về thiên nhiên và lịch sử vùng đất mỏ. Cẩm nang du lịch này cũng khuyến khích du khách thử những món đặc sản địa phương như bún cù kỳ hay các loại hải sản tươi của vùng vịnh, góp phần tạo nên bản sắc ẩm thực của thành phố di sản.

Sự công nhận từ một cái tên danh tiếng như Lonely Planet một lần nữa khẳng định sức hút mạnh mẽ của Vịnh Hạ Long trên bản đồ du lịch quốc tế. Và theo cách Lonely Planet đã từng mô tả, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp vịnh di sản, đôi khi du khách chỉ cần thay đổi góc nhìn, rời mặt nước, bước vào cabin cáp treo – là “cách tuyệt vời để ngắm toàn cảnh Hạ Long từ trên cao”.