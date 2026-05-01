TP HCM rực rỡ pháo hoa mừng 51 năm thống nhất đất nước

(Ngày Nay) - Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp trải đều thành phố sau hợp nhất để phục vụ người dân và khách du lịch cùng thưởng lãm.
Đúng 21 giờ tối 30/4, bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh ngập tràn trong sắc màu rực rỡ khi pháo hoa được đồng loạt bắn lên từ 8 địa điểm trên toàn Thành phố, chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Dịp lễ năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

Các điểm bắn pháo hoa trải đều thành phố sau hợp nhất để phục vụ người dân và khách du lịch cùng thưởng lãm pháo hoa nghệ thuật, vui chơi, thư giãn trong dịp nghỉ lễ.

Ba điểm bắn tầm cao được tổ chức tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).

Có 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây), Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), khu vực tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn), khu biệt thự Kim Long-cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè) và khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise (xã Cần Giờ).

Các màn bắn pháo hoa kéo dài trong 15 phút, riêng điểm bắn tại khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ diễn ra trong 5 phút, đã làm mãn nhãn, hài lòng hàng chục ngàn người dân, du khách có mặt tại các địa điểm để ngắm pháo hoa, vui lễ hội.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, người dân và du khách tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lựa chọn thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Cùng với đêm pháo hoa nghệ thuật 30/4, trong các ngày lễ còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, biểu diễn miễn phí. Trong đó có hai buổi diễn ra mắt rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (30/4 và 1/5), lần đầu tiên mở cửa phục vụ công chúng với chương trình biểu diễn xiếc và múa rối.

Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang tái dựng tác phẩm nổi tiếng “Khách sạn Hào Hoa,” biểu diễn nhạc nước tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ.

Cùng với đó là các chương trình biểu diễn tại Công viên văn hóa Suối Tiên, Công viên trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa), Thảo cầm viên Sài Gòn...

