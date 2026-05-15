Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Tại Nghị quyết số 263/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị đồng chí Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội thay đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn các ông/bà có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI, gồm: Ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; ông Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; ông Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; bà Lò Thị Việt Hà, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; bà Trần Thị Thanh Lam, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành các nghị quyết phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI.