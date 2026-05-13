Chương trình biểu diễn gây quỹ "Bản lĩnh vàng": Vượt lên giới hạn - Chạm tới vinh quang

(Ngày Nay) - Chương trình biểu diễn nghệ thuật gây quỹ "Bản lĩnh vàng" tổ chức ngày 13/5 tại trường Đại học Văn hoá TP.HCM, hứa hẹn mang đến những tiết mục ý nghĩa, chứa đựng những giá trị tích cực.

"Bản lĩnh vàng" là chương trình biểu diễn nghệ thuật gây quỹ được tổ chức bởi tập thể sinh viên lớp Quản lý văn hoá 18.2B trường Đại học Văn hoá TP.HCM. Lấy cảm hứng từ hành trình vượt qua giới hạn của các vận động viên (VĐV) khuyết tật, dự án hướng đến lan toả những giá trị tích cực, tiếp thêm niềm tin và truyền cảm hứng đến cộng đồng thông qua những tấm gương vượt khó.

Dàn khách mời chương trình có sự tham gia của VĐV cử tạ Lê Văn Công - người sở hữu hai huy chương vàng Paralympic, cùng VĐV cử tạ Nguyễn Minh Trung, VĐV bơi lội Nguyễn Thị Lan Thương và huấn luyện viên cử tạ Mai Trí Dũng. Đặc biệt, tất cả hiện vật, hiện kim được khán giả ủng hộ trong dự án sẽ được quyên góp, hỗ trợ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TP.HCM, góp phần cải thiện điều kiện tập luyện, thi đấu và nâng cao đời sống của các VĐV khuyết tật.

Bên cạnh đó, các tiết mục nghệ thuật biểu diễn với sự góp mặt của ca sĩ khách mời Lập Nguyên và các đại sứ truyền thông hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Mỗi phân đoạn, khoảnh khắc trong chương trình đều được xây dựng với chủ đề ý nghĩa, truyền đi nguồn năng lượng tích cực về sự kiên trì, lòng tin và khát vọng sống tốt đẹp.

Với thông điệp "Vượt lên giới hạn - Chạm tới vinh quang", chương trình hy vọng sẽ trở thành cầu nối để nghệ thuật không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà còn lan toả những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng. Những thông tin mới nhất và cách thức đăng ký tham gia sự kiện sẽ được cập nhật liên tục trên fanpage của chương trình.