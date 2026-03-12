IEA hành động khẩn cấp, "xả kho" 400 triệu thùng dầu dự trữ

(Ngày Nay) - Sau cuộc họp khẩn cấp với các nước thành viên và Nhóm G7, IEA thông báo sẽ giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ để đối phó với cú sốc nguồn cung và đà tăng mạnh của giá dầu trên thị trường thế giới.

Ngày 11/3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết các nước thành viên sẽ giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ để giảm nhẹ tác động của cuộc chiến ở Trung Đông.

Đây sẽ là đợt "xả kho" lớn nhất từ trước đến nay.

Trong một tuyên bố, Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol nhấn mạnh các thách thức trên thị trường dầu mỏ mà thế giới đang phải đối mặt có "quy mô chưa từng có tiền lệ." Do đó, các nước IEA cũng phản ứng bằng "hành động khẩn cấp tập thể, với quy mô chưa từng có tiền lệ."

Tuyên bố chính thức được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp của 32 nước thành viên IEA với Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Trước thông báo của IEA, ngày 11/3, Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche cho biết nước này đang xả một phần dầu từ kho dự trữ quốc gia.

Theo số liệu, tính đến tháng 11/2025, Đức có khoảng 34,42 triệu tấn dầu dự trữ, trong đó phần lớn là dầu thô, được lưu trữ chủ yếu tại khu vực miền Bắc nước Đức.

Trong khi đó, các sản phẩm nhiên liệu như dầu diesel, xăng, dầu hỏa và nhiên liệu hàng không được phân bố tại nhiều khu vực trên khắp lãnh thổ.

Bộ Kinh tế Đức dự tính với lượng dự trữ chiến lược hiện có, nước này có thể bù đắp hoàn toàn sự gián đoạn nguồn cung nhập khẩu trong khoảng 3 tháng.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết sẽ không chờ kế hoạch phối hợp chính thức với IEA mà sẽ chủ động giải phóng kho dự trữ dầu mỏ sớm nhất vào ngày 16/3 để giảm bớt áp lực lên giá xăng và các loại năng lượng khác.

Bà cũng cho biết dự kiến nhập khẩu dầu thô vào Nhật Bản sẽ giảm đáng kể bắt đầu từ cuối tháng Ba nên Tokyo cần hành động nhanh chóng để giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng quốc tế đối với nền kinh tế.

Giá dầu đã tăng vọt gần 30% hôm 9/3, lên gần 120 USD/thùng, sau các vụ tấn công của Iran khiến eo biển Hormuz bị đóng cửa và nhiều cơ sở năng lượng bị tấn công, trong đó có cả nhà máy lọc dầu lớn ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và công ty Saudi Aramco của Saudi Arabia.

IEA hiện nắm hơn 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ và khoảng 600 triệu thùng do doanh nghiệp quản lý theo chỉ thị của chính phủ.

Mặc dù vậy, theo giới chuyên gia, biện pháp "xả kho" chỉ có thể tạm thời làm giảm giá, song không giải quyết được vấn đề cốt lõi.

Ngoài ra, việc sử dụng kho dự trữ cũng cần thời gian để dầu được đưa ra thị trường và gặp hạn chế về lượng dầu có thể được giải phóng, do đó, sẽ không loại bỏ hoàn toàn áp lực lên giá cả tiêu dùng. Theo đó, cách tốt nhất để giảm giá dầu là mở lại eo biển Hormuz và đảm bảo an toàn cho tàu chở dầu.