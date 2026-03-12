WHO hỗ trợ vận chuyển nhanh chóng thuốc giải độc tới Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày 11/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã chuyển giao 5 lọ thuốc kháng độc tố botulinum khẩn cấp đến Đà Nẵng để hỗ trợ ba bệnh nhân nguy kịch nghi ngộ độc botulinum.
Các y, bác sĩ khoa Nhi Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng kiểm tra sức khỏe cho hai bệnh nhi đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Trần Lê Lâm

Ngay sau khi nhận được cảnh báo từ các cơ quan y tế quốc gia, WHO đã nhanh chóng huy động mọi nguồn lực ở cả ba cấp độ của tổ chức - văn phòng quốc gia, văn phòng khu vực và trụ sở chính - để xác định nguồn cung sẵn có từ kho dự trữ toàn cầu tại Geneva và sắp xếp vận chuyển ngay lập tức đến Việt Nam. WHO đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, các cơ quan y tế địa phương và các đối tác sân bay và hậu cần để đảm bảo các lọ thuốc đến Đà Nẵng nhanh chóng và an toàn nhất có thể.

Trong thông báo, Tiến sĩ Angela Pratt, Đại diện WHO tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi bày tỏ sự quan ngại sâu sắc nhất đến các bệnh nhân bị ảnh hưởng và gia đình của họ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với các đội ngũ y tế tận tâm đang cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt suốt ngày đêm. Chúng tôi luôn nghĩ đến họ và hy vọng các bệnh nhân sẽ sớm bình phục hoàn toàn”.

Cũng theo bà Pratt, việc triển khai nhanh chóng này cho thấy tầm quan trọng của quan hệ đối tác mạnh mẽ và sự chuẩn bị chu đáo. WHO sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam để tăng cường năng lực ứng phó nhanh chóng với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe trong tương lai, đồng thời phối hợp với Bộ Y tế và các đối tác để củng cố hơn nữa sự chuẩn bị, sẵn sàng và an ninh y tế nói chung.

Được biết, thuốc kháng độc tố botulinum là một loại thuốc hiếm, rất quan trọng, có thể ngăn chặn độc tố gây ra thêm tổn hại và cải thiện đáng kể cơ hội hồi phục nếu được sử dụng kịp thời.

