TP Hồ Chí Minh sắp xếp lại hệ thống y tế công lập theo hướng tinh gọn, đồng bộ

(Ngày Nay) - Việc sắp xếp lại hệ thống y tế công lập giai đoạn 2025-2027 của TP Hồ Chí Minh là bước đi chiến lược với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về y tế.

Ngày 16/10, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết những đơn vị đầu tiên của ngành Y tế Thành phố đã bắt đầu được sáp nhập theo kế hoạch sắp xếp lại toàn diện hệ thống y tế công lập trong giai đoạn 2025-2027.

Đây là bước đi chiến lược với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, tạo ra cú hích lớn để xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, linh hoạt và gần dân hơn.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn bằng hình thức sáp nhập với Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trực thuộc Sở Y tế Thành phố.

Từ ngày 1/1/2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chính thức chấm dứt hoạt động. Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản… và các quyền, nghĩa vụ liên quan được chuyển giao về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục quản lý, khai thác và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi tổ chức lại, Bệnh viện Nhân dân Gia Định gồm 2 cơ sở: Cơ sở chính tại số 1 Nơ Trang Long, phường Gia Định và cơ sở 2 tại số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chính thức phê duyệt kế hoạch thành lập Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ. Bệnh viện được định hướng có quy mô 300 giường, 9 khoa lâm sàng, 3 khoa cận lâm sàng và 3 phòng chức năng, cung cấp dịch vụ y tế toàn diện và chất lượng cao. Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 sẽ tiếp nhận điều trị nội trú từ Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ, giúp người dân vùng ven tiếp cận dịch vụ sản-nhi chất lượng cao mà không cần di chuyển xa.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc sắp xếp lại các cơ sở y tế công lập trên cơ sở đổi tên, hợp nhất, tinh gọn tổ chức nhằm tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trước khi sắp xếp, toàn Thành phố có 118 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 18 đơn vị được ngân sách bảo đảm chi thường xuyên, 48 đơn vị tự bảo đảm một phần, 45 đơn vị tự bảo đảm hoàn toàn chi thường xuyên và 7 đơn vị tự bảo đảm cả chi thường xuyên lẫn chi đầu tư.

Theo phương án dự kiến sắp xếp, các đơn vị hoạt động kém hiệu quả sẽ được cơ cấu lại hoặc giải thể, còn những đơn vị có chức năng tương đồng sẽ được sáp nhập để tinh giản đầu mối và giảm chi phí ngân sách.

Cụ thể Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sáp nhập với Bệnh viện Nhân dân Gia Định; Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 được thành lập tại Cần Giờ, tiếp nhận chức năng điều trị nội trú từ Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ; Trung tâm An sinh xã hội thành phố Thủ Đức giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ thí điểm trong giai đoạn dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa-Vũng Tàu và Bệnh viện phổi Phạm Hữu Chí cũng được sáp nhập với các bệnh viện tuyến trên để tăng hiệu quả chuyên môn.

Ngoài ra, toàn bộ 38 trung tâm y tế quận, huyện và thành phố Thủ Đức trước đây đã được chuyển về trực thuộc Sở Y tế, hình thành các trung tâm y tế khu vực nhằm chăm sóc sức khỏe liên phường, xã.

19 bệnh viện đa khoa cấp huyện cũng đã được chuyển về Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và đổi tên phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thành phố đặt mục tiêu, đến cuối năm 2027 sẽ nâng cấp toàn bộ trạm y tế xã, phường thành đơn vị sự nghiệp công lập hoàn chỉnh, có đủ nhân lực và hạ tầng.

Trong lĩnh vực y tế dự phòng, Thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất ba Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu) thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến một hệ thống y tế dự phòng hiện đại, đủ năng lực giám sát, cảnh báo và ứng phó kịp thời với các dịch bệnh.

Sau khi hoàn tất việc sắp xếp, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn 114 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 17 đơn vị do ngân sách bảo đảm chi thường xuyên, 45 đơn vị tự bảo đảm một phần, 45 đơn vị tự bảo đảm hoàn toàn và 7 đơn vị tự bảo đảm cả chi thường xuyên lẫn chi đầu tư.