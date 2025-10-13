Bộ Y tế đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại một số đơn vị sự nghiệp công lập

(Ngày Nay) - Bộ Y tế đề xuất giữ nguyên mô hình quản lý trực thuộc Bộ đối với nhiều cơ sở y tế, đồng thời sáp nhập hoặc chuyển giao một số đơn vị cho các địa phương và cơ sở đào tạo y khoa.

Bộ Y tế đã trình phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y tế, dựa trên tinh thần đổi mới và tinh gọn bộ máy hành chính theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương.

Mục tiêu của các điều chỉnh này là tăng cường hiệu quả khai thác và nâng cao chất lượng công tác y tế.

Chuyển về địa phương 13 đơn vị, tổ chức lại 11 đơn vị

Tại thời điểm tháng 10/2017, Bộ Y tế có 83 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (bao gồm cả 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế được quy định tại Nghị định số 75/2017/NĐ-CP).

Từ năm 2017-2025, Bộ đã và đang thực hiện tái cơ cấu hệ thống, gồm việc chuyển 3 bệnh viện trực thuộc về địa phương, sáp nhập và tổ chức lại 4 đầu mối. Theo đó, sáp nhập Tạp chí Y học thực hành và Tạp chí Dược học thành Tạp chí Y Dược học; sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị y tế trực thuộc Bộ Y tế vào Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức thành Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; sáp nhập Tạp chí Y Dược học vào Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia; chuyển Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng-Phục hồi chức năng Trung ương về Trường Đại học Y Hà Nội.

Bộ Y tế hiện quản lý trực tiếp 90 đơn vị (bao gồm 4 Bệnh viện sẽ thực hiện bàn giao trong năm 2025), trong đó: cơ quan phục vụ công tác quản lý nhà nước có 3 viện; khối khám chữa bệnh 35 bệnh viện, Khối dự phòng: 11 đơn vị; khối đào tạo: 12 đơn vị (trong đó có 1 trường cao đẳng); khối kiểm định, kiểm nghiệm: 5 đơn vị; Khối thiết bị, dược và vaccine sinh phẩm Y tế có 3 đơn vị; Khối Pháp y và Pháp Y Tâm thần: 8 đơn vị (3 viện, 5 Trung tâm) và các cơ quan, tổ chức Trung tâm.

Bộ Y tế đề xuất phương án thực hiện sắp xếp, tổ chức lại: trong đó, phương án chuyển về địa phương 13 đơn vị; Tổ chức lại 11 đơn vị.

Riêng Hệ thống SOS Việt Nam, Bộ Y tế đề xuất chuyển về địa phương 17 Làng SOS cơ sở, 25 trường trong hệ thống Làng Trẻ em SOS Việt Nam tổ chức lại 1 đơn vị sau khi hoàn thành việc bàn giao các đơn vị thuộc Hệ thống SOS Việt Nam về địa phương quản lý (Văn phòng SOS Việt Nam).

25 bệnh viện tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế

Theo phương án của Bộ Y tế đề xuất, nhiều cơ sở y tế vẫn giữ nguyên mô hình quản lý trực thuộc Bộ Y tế, một số sáp nhập hoặc chuyển giao cho các địa phương và cơ sở đào tạo y khoa để tăng cường hiệu quả khai thác.

Cụ thể, trong số 39 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Bộ đề xuất 25 bệnh viện tiếp tục trực thuộc Bộ, bao gồm: Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh.

Các bệnh viện tuyến đầu trên nhằm bảo đảm vai trò đầu tàu trong điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Một số bệnh viện chuyên khoa sẽ sáp nhập vào bệnh viện đa khoa trung ương hoặc các đơn vị quy mô lớn như Bệnh viện Chỉnh hình-Phục hồi chức năng Cần Thơ sẽ sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ; Bệnh viện Chỉnh hình-Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập vào Bệnh viện Thống Nhất...

Nhiều bệnh viện chuyên khoa được đề xuất bàn giao nguyên trạng về các địa phương nhằm phân cấp mạnh hơn trong quản lý và khai thác cơ sở vật chất. Trong đó có Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (chuyển về Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai), Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa (chuyển về tỉnh Gia Lai), Bệnh viện 74 Trung ương (chuyển về tỉnh Phú Thọ) và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (chuyển về thành phố Đà Nẵng).

Bộ Y tế đề xuất một số bệnh viện được chuyển giao thành bệnh viện thực hành cho các trường đại học y, như Bệnh viện Chỉnh hình-Phục hồi chức năng Đà Nẵng chuyển về Trường đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng; Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương chuyển về Trường đại học Y Hà Nội.

Tinh gọn mạng lưới và tăng tính liên thông

Theo đề xuất của Bộ Y tế, khối đào tạo y khoa tiếp tục được duy trì, song có điều chỉnh để tinh gọn mạng lưới và tăng tính liên thông. Trong đó, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng sẽ tiếp nhận Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương. Trường cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương sẽ sáp nhập vào Trường đại học Dược Hà Nội.

Các trường Đại học trọng điểm như Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định... vẫn trực thuộc Bộ Y tế.

Các phương án đề xuất này được xây dựng theo lộ trình phù hợp đảm bảo kế thừa, tránh xáo trộn hoạt động chuyên môn và phục vụ tốt nhất cho người dân.

Viện Dinh dưỡng, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương sẽ được sáp nhập vào Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Tại phía Nam, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập vào Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

Với Khối kiểm định, kiểm nghiệm và thiết bị, dược, thực phẩm và vaccine sinh phẩm y tế, Bộ Y tế đề xuất tiếp tục là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế do tính chất đặc thù của từng đơn vị, đồng thời nghiên cứu sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong của các đơn vị bảo đảm hoạt động có hiệu lực hiệu quả.

Đối với khối Pháp y và Pháp Y tâm thần, Bộ Y tế cho biết đang trực tiếp quản lý 8 đơn vị thuộc nhóm này. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ về giám định pháp y tâm thần cơ bản đã bảo đảm thống nhất theo Luật Giám định tư pháp. Bộ Y tế đề nghị sửa Luật Giám định Tư pháp và chuyển giao nguyên trạng 5 Trung tâm về địa phương quản lý.

Cùng đó, Bộ Y tế đề xuất sắp xếp lại khối phòng bệnh nhằm xây dựng một đầu mối mạnh về y tế dự phòng quốc gia. Theo đề xuất, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế, đồng thời trở thành đầu mối thực hiện chức năng của CDC trung ương.

Sắp xếp lại hệ thống bệnh viện và tăng cường chất lượng y tế cơ sở

Trước đó, ngày 21/9/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW đã ký ban hành Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 về việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Kế hoạch này được thực hiện nhằm triển khai các chỉ đạo của Nghị quyết 18-NQ/TW, với mục tiêu cải cách, tối ưu hóa tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của đất nước.

Ở lĩnh vực y tế, Kế hoạch nêu rõ tiếp tục sắp xếp, chuyển một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về cấp tỉnh quản lý. Bộ Y tế quản lý một số bệnh viện cấp chuyên sâu kỹ thuật cao, đầu ngành để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo chuyên môn, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, điều phối phòng, chống dịch bệnh, các sự kiện khẩn cấp về y tế công cộng, thiên tai, thảm họa, an ninh y tế.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Kiện toàn hệ thống y tế dự phòng hiện đại, đủ năng lực giám sát, cảnh báo sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh và chủ động tổ chức triển khai các hoạt động phòng bệnh.

Giữ nguyên các bệnh viện công lập cấp tỉnh hiện có; đẩy mạnh xã hội hóa ở những nơi có đủ điều kiện. Mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu; có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc thành lập trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và các điểm khám bệnh trên cơ sở các trạm y tế cấp xã trước đây để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cơ bản cho nhân dân trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả y tế cơ sở. Tập trung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trạm y tế cấp xã theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm cung ứng dịch vụ cơ bản, thiết yếu về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ chăm sóc xã hội.

Chuyển trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa cấp huyện trước đây về trực thuộc sở y tế để tổ chức chăm sóc, khám, chữa bệnh theo khu vực liên phường, xã.