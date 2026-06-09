TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

(Ngày Nay) - Mang đến giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới đột phá, TPBank giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt dễ dàng nhận thanh toán trực tiếp từ du khách thuộc hơn 38 quốc gia. Bước tiến này chính thức tháo gỡ rào cản giao dịch quốc tế, mở kết nối với dòng tiền toàn cầu, tạo đà bứt phá doanh thu mạnh mẽ.

Khẳng định vị thế với giải pháp nhận thanh toán quốc tế, "mở cổng" dòng tiền toàn cầu

Nổi bật tại sự kiện Ngày Tài chính số 2026 (diễn ra từ 06 - 07/06 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM), điểm nhấn công nghệ thu hút sự chú ý nhất tại không gian trưng bày của TPBank chính là giải pháp kết nối QR xuyên biên giới thông qua NAPAS và mạng lưới UnionPay. Mã QR vạn năng của TPBank đã mở cổng chấp nhận thanh toán từ hơn 200 ứng dụng ngân hàng và ví điện tử quốc tế. Giờ đây, các cửa hàng, tiểu thương và doanh nghiệp trong nước có thể dễ dàng phục vụ du khách đến từ hơn 38 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năng lực nhận thanh toán đa quốc gia (chiều khách nước ngoài thanh toán cho các cửa hàng tại Việt Nam) của TPBank mang đến độ phủ rộng lớn, giúp đón dòng khách không chỉ từ Trung Quốc mà còn trực tiếp tiếp cận tệp khách từ Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan, Macau.... Khách du lịch chỉ cần sử dụng trực tiếp thẻ, ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử địa phương quét mã QR ngay tại cửa hàng Việt Nam để thanh toán nhanh chóng. Khả năng kết nối này giúp các doanh nghiệp trong nước tiếp cận hiệu quả và khai thác tối đa tệp khách quốc tế đang không ngừng tăng trưởng.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ doanh nghiệp đón dòng tiền, ở chiều thanh toán ngược lại (khách hàng Việt Nam mang ứng dụng đi nước ngoài), TPBank còn đồng hành cùng người Việt vươn ra thế giới. Giờ đây, khách hàng Việt Nam khi đi du lịch hay công tác qua các quốc gia láng giềng như Thái Lan, Campuchia, Lào... chỉ cần mở ứng dụng TPBank là có thể dễ dàng quét mã QR để thanh toán. Mở rộng thêm cho những chuyến hành trình đi xa, khách hàng sẽ thấy vô cùng tiện lợi khi chỉ cần cầm theo một chiếc điện thoại thông minh có ứng dụng mã QR, hoặc sử dụng thẻ trực tiếp ngay trên điện thoại thông qua các nền tảng Apple Pay và Google Pay là đã có thể thoải mái chi tiêu tại khắp nơi trên toàn cầu.

Đặc biệt, những giải pháp công nghệ mang tính bước ngoặt này đã vinh dự được Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Thủ tướng Chính phủ, Ông Phạm Đức Ấn - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cùng các đại biểu lãnh đạo cấp cao của UBND TP.HCM và Sở Công thương trực tiếp đến tham quan, lắng nghe và đánh giá cao.

Chia sẻ tại sự kiện, Ông Nguyễn Dũng, Giám đốc Sản phẩm Dịch vụ Chấp nhận Thanh toán, Khối Ngân hàng Cá nhân TPBank nhấn mạnh: "Tinh thần cốt lõi mà TPBank hướng tới là không ngừng kiến tạo các giải pháp công nghệ số vượt trội, mang lại trải nghiệm thiết thực nhất cho người dùng. Chúng tôi mong muốn mỗi khách hàng không chỉ trải nghiệm các dịch vụ thanh toán không tiền mặt thường nhật, mà còn trực tiếp nắm bắt sức mạnh đột phá của giải pháp thanh toán xuyên biên giới. Thông qua mã QR vạn năng kết nối với hơn 200 ứng dụng, TPBank kỳ vọng trao cho các hộ kinh doanh và doanh nghiệp một công cụ đắc lực để kết nối trực tiếp với dòng tiền toàn cầu và bứt phá doanh thu. Đây chính là lời khẳng định của TPBank trong việc tái định nghĩa cách thức quản lý kinh doanh, đưa tinh thần chuyển đổi số đồng hành cùng thương mại Việt Nam tự tin vươn tầm hội nhập".

Hệ sinh thái quản lý kinh doanh toàn diện cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Bên cạnh giải pháp thanh toán quốc tế xuyên biên giới, TPBank còn cung cấp trọn bộ giải pháp tài chính và các công cụ hỗ trợ quản lý kinh doanh toàn diện. Các tiểu thương và doanh nghiệp được trải nghiệm đa dạng tiện ích từ giải pháp quản lý bán hàng hiện đại, thanh toán không chạm, cho đến thiết bị "Loa Ting-ting" giúp thông báo doanh thu tức thì.

Đặc biệt, công nghệ của TPBank giúp khách hàng giải quyết triệt để bài toán vận hành phức tạp thông qua tính năng hỗ trợ kê khai và nộp thuế nhờ liên kết tự động với hệ thống eTax. Nhờ đó, các đơn vị bán lẻ và doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý dòng tiền một cách minh bạch, đồng thời tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước cũng như Cơ quan Thuế.

Với những giải pháp số vượt trội, TPBank không chỉ tháo gỡ rào cản quốc tế để đón luồng tiền toàn cầu mà còn khẳng định vị thế người bạn đồng hành tin cậy, mang đến các công cụ quản lý kinh doanh hiệu quả, bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt.