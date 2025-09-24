TPBank sát cánh cùng hộ kinh doanh trước yêu cầu mới từ Nghị định 70

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Từ ngày 1/6/2025, Nghị định 70 quy định mọi hộ và cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử, với nhóm có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm cần kết nối máy tính tiền trực tiếp với cơ quan thuế. Mục tiêu là minh bạch hóa hoạt động kinh doanh và tạo sân chơi công bằng. Tuy nhiên, với hàng triệu hộ nhỏ lẻ vốn quen quản lý thủ công, yêu cầu mới dễ khiến họ bỡ ngỡ, từ việc đầu tư thiết bị, học cách xuất hóa đơn, cho đến làm quen với khái niệm quản lý doanh thu theo chuẩn mực mới.
TPBank sát cánh cùng hộ kinh doanh trước yêu cầu mới từ Nghị định 70

Trong bối cảnh đó, ngân hàng đóng vai trò quan trọng, không chỉ cung cấp vốn mà còn hỗ trợ hộ kinh doanh số hóa mô hình vận hành. TPBank được đánh giá là một trong những đơn vị tiên phong, khi ngay từ trước thời điểm nghị định ban hành đã chủ động thiết kế các sản phẩm và dịch vụ dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và tiểu thương, giúp họ sẵn sàng thích ứng.

Giải pháp “may đo” giúp hộ kinh doanh chuyển đổi số

Bộ giải pháp “Quản lý mượt mà - Kinh doanh đỉnh” của TPBank mang đến một hệ sinh thái toàn diện, từ tài khoản giao dịch, tín dụng, đến công cụ quản lý. Hộ kinh doanh có thể mở tài khoản doanh nghiệp số đẹp theo ngày sinh, số điện thoại hoặc giấy phép kinh doanh. Toàn bộ quá trình được thực hiện online mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác, giúp tiết kiệm thời gian và nhanh chóng đưa tài khoản vào sử dụng.

Với tài khoản này, khách hàng được miễn phí trọn gói giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng trên TPBankBiz, miễn phí chuyển tiền nội bộ tại quầy, đồng thời miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng trong 3 tháng đầu tại quầy. Đây là ưu đãi thiết thực giúp tiểu thương yên tâm giao dịch mà không lo chi phí phát sinh, đồng thời quản lý dòng tiền minh bạch và dễ dàng hơn.

TPBank cũng đi trước một bước trong việc tích hợp công nghệ quản lý tài chính. Ngân hàng hợp tác với các đối tác để tặng hóa đơn điện tử miễn phí. Các thiết bị POS và ứng dụng SoftPOS cho phép hộ kinh doanh chấp nhận nhiều hình thức thanh toán, xuất hóa đơn ngay qua email hoặc SMS. Đặc biệt, “Loa Ting Ting” - thiết bị thông báo giao dịch tức thời, hỗ trợ chủ cửa hàng nắm bắt doanh thu theo thời gian thực, thay cho cách kiểm tra giao dịch thủ công trước kia.

Đồng hành lâu dài cùng tiểu thương

Không chỉ dừng ở việc hỗ trợ vốn và công nghệ, TPBank còn triển khai loạt ưu đãi để giảm gánh nặng chi phí ban đầu. Ngân hàng miễn phí thường niên một năm đầu cho thẻ ghi nợ doanh nghiệp, tặng bộ ấn phẩm QR vạn năng, đồng thời triển khai chương trình “CLB Shop Tiền Tỷ” với nhiều phần quà giá trị và ưu đãi khi sử dụng Loa Ting Ting. Đặc biệt, khách hàng được tặng miễn phí gói trả lương trong 3 năm, giúp việc chi trả lương nhân viên thuận tiện, minh bạch và tiết kiệm chi phí đáng kể. Đồng thời, TPBank còn tặng miễn phí phần mềm hỗ trợ bán hàng trong năm đầu, giúp hộ kinh doanh dễ dàng số hóa vận hành, quản lý doanh thu minh bạch mà không phát sinh thêm chi phí.
Không chỉ vậy, TPBank còn ký kết hợp tác chiến lược với MobiFone nhằm xây dựng một “liên minh số” kết nối viễn thông - tài chính - công nghệ. Sự hợp tác này giúp hộ kinh doanh tiếp cận trọn gói giải pháp số, từ hạ tầng viễn thông, công cụ thanh toán đến hóa đơn điện tử, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và chuyển đổi số bền vững.

Theo đại diện TPBank, việc triển khai đồng bộ những sản phẩm và ưu đãi trên không chỉ giúp hộ kinh doanh tuân thủ quy định của Nghị định 70, mà còn tạo cơ hội để họ nâng cao hình ảnh, uy tín và từng bước chuyển đổi sang mô hình vận hành chuyên nghiệp hơn. Khi mọi giao dịch đều minh bạch qua hệ thống ngân hàng, khách hàng dễ dàng tiếp cận vốn, đồng thời tạo dựng được sự tin cậy với đối tác và người tiêu dùng.

Có thể thấy, Nghị định 70 là một thách thức nhưng cũng là cơ hội cho hộ kinh doanh Việt Nam. Với sự đồng hành từ TPBank - một ngân hàng đã đi trước một bước, chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp “may đo” cho tiểu thương - thách thức này hoàn toàn có thể biến thành động lực phát triển. Và đúng như thông điệp mà ngân hàng luôn kiên định: TPBank sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành bền bỉ, giúp hộ kinh doanh không chỉ thích ứng chính sách mà còn vươn lên bền vững trong kỷ nguyên số.

PV
TPBank hộ kinh doanh Nghị định 70

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lãnh đạo Tập đoàn SOVICO và đại diện UNESCO trao thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Hợp tác Sovico- Unesco: Những đóng góp ý nghĩa cho sự phát triển toàn diện và bền vững của Việt Nam
(Ngày Nay) -Với sự hỗ trợ của Tập đoàn SOVICO, UNESCO đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa huy động sự tham gia của phụ nữ và thanh niên vì sự phát triển bền vững của Việt Nam. UNESCO đánh giá quan hệ đối tác này và kỳ vọng đây sẽ là ví dụ truyền cảm hứng cho những tập đoàn, doanh nghiệp khác của Việt Nam có hành động thiết thực để cùng nhau hiện thực hóa một tương lai bền vững cho Việt Nam.
Toàn cảnh Khu tưởng niệm tại bến phà II Long Đại
Những huyền thoại bất tử bên dòng sông xanh Long Đại
(Ngày Nay) - Là địa điểm hứng chịu quả bom đầu tiên mà Quân đội Mỹ thả trong chiến dịch leo thang bắn phá miền Bắc giai đoạn 1965-1972, bến phà Long Đại từng được mệnh danh như “tọa độ máu” tuyến đầu của đường Trường Sơn huyền thoại.
Văn hóa dân gian hồi sinh qua các hoạt động sáng tạo
Văn hóa dân gian hồi sinh qua các hoạt động sáng tạo
(Ngày Nay) - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, một hoạt động văn hóa sáng tạo và đầy ý nghĩa đang lan tỏa, thu hút đông đảo giới trẻ. Đó là thực hành, trải nghiệm văn hóa dân gian qua những buổi workshop thủ công, làm cho di sản văn hóa dân gian hồi sinh và trở nên gần gũi hơn bao giờ hết qua.
Tàu cá neo đậu tránh bão Ragasa tại cảng ở thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 23/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Hơn 1 triệu người sơ tán đề phòng siêu bão Ragasa
(Ngày Nay) - Theo thông tin cập nhật, đến chiều tối 23/9 đã có hơn 1,04 triệu người tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, được sơ tán đến các điểm tránh trú an toàn để đề phòng ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, dự kiến sẽ đổ bộ dọc khu vực ven biển các tỉnh miền Tây hoặc miền Trung Trung Quốc trong ngày 24/9.
Cuộc đảo chiều ngoạn mục ở châu Âu
Cuộc đảo chiều ngoạn mục ở châu Âu
(Ngày Nay) - Khi Pháp đối mặt bất ổn chính trị và nợ công tăng, Italy lại chứng minh khả năng quản lý tài chính tốt, tạo ra sự đảo ngược chưa từng có trên bản đồ châu Âu.