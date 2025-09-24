TPBank sát cánh cùng hộ kinh doanh trước yêu cầu mới từ Nghị định 70

(Ngày Nay) - Từ ngày 1/6/2025, Nghị định 70 quy định mọi hộ và cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử, với nhóm có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm cần kết nối máy tính tiền trực tiếp với cơ quan thuế. Mục tiêu là minh bạch hóa hoạt động kinh doanh và tạo sân chơi công bằng. Tuy nhiên, với hàng triệu hộ nhỏ lẻ vốn quen quản lý thủ công, yêu cầu mới dễ khiến họ bỡ ngỡ, từ việc đầu tư thiết bị, học cách xuất hóa đơn, cho đến làm quen với khái niệm quản lý doanh thu theo chuẩn mực mới.

Trong bối cảnh đó, ngân hàng đóng vai trò quan trọng, không chỉ cung cấp vốn mà còn hỗ trợ hộ kinh doanh số hóa mô hình vận hành. TPBank được đánh giá là một trong những đơn vị tiên phong, khi ngay từ trước thời điểm nghị định ban hành đã chủ động thiết kế các sản phẩm và dịch vụ dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và tiểu thương, giúp họ sẵn sàng thích ứng.

Giải pháp “may đo” giúp hộ kinh doanh chuyển đổi số

Bộ giải pháp “Quản lý mượt mà - Kinh doanh đỉnh” của TPBank mang đến một hệ sinh thái toàn diện, từ tài khoản giao dịch, tín dụng, đến công cụ quản lý. Hộ kinh doanh có thể mở tài khoản doanh nghiệp số đẹp theo ngày sinh, số điện thoại hoặc giấy phép kinh doanh. Toàn bộ quá trình được thực hiện online mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác, giúp tiết kiệm thời gian và nhanh chóng đưa tài khoản vào sử dụng.

Với tài khoản này, khách hàng được miễn phí trọn gói giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng trên TPBankBiz, miễn phí chuyển tiền nội bộ tại quầy, đồng thời miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng trong 3 tháng đầu tại quầy. Đây là ưu đãi thiết thực giúp tiểu thương yên tâm giao dịch mà không lo chi phí phát sinh, đồng thời quản lý dòng tiền minh bạch và dễ dàng hơn.

TPBank cũng đi trước một bước trong việc tích hợp công nghệ quản lý tài chính. Ngân hàng hợp tác với các đối tác để tặng hóa đơn điện tử miễn phí. Các thiết bị POS và ứng dụng SoftPOS cho phép hộ kinh doanh chấp nhận nhiều hình thức thanh toán, xuất hóa đơn ngay qua email hoặc SMS. Đặc biệt, “Loa Ting Ting” - thiết bị thông báo giao dịch tức thời, hỗ trợ chủ cửa hàng nắm bắt doanh thu theo thời gian thực, thay cho cách kiểm tra giao dịch thủ công trước kia.

Đồng hành lâu dài cùng tiểu thương

Không chỉ dừng ở việc hỗ trợ vốn và công nghệ, TPBank còn triển khai loạt ưu đãi để giảm gánh nặng chi phí ban đầu. Ngân hàng miễn phí thường niên một năm đầu cho thẻ ghi nợ doanh nghiệp, tặng bộ ấn phẩm QR vạn năng, đồng thời triển khai chương trình “CLB Shop Tiền Tỷ” với nhiều phần quà giá trị và ưu đãi khi sử dụng Loa Ting Ting. Đặc biệt, khách hàng được tặng miễn phí gói trả lương trong 3 năm, giúp việc chi trả lương nhân viên thuận tiện, minh bạch và tiết kiệm chi phí đáng kể. Đồng thời, TPBank còn tặng miễn phí phần mềm hỗ trợ bán hàng trong năm đầu, giúp hộ kinh doanh dễ dàng số hóa vận hành, quản lý doanh thu minh bạch mà không phát sinh thêm chi phí.



Không chỉ vậy, TPBank còn ký kết hợp tác chiến lược với MobiFone nhằm xây dựng một “liên minh số” kết nối viễn thông - tài chính - công nghệ. Sự hợp tác này giúp hộ kinh doanh tiếp cận trọn gói giải pháp số, từ hạ tầng viễn thông, công cụ thanh toán đến hóa đơn điện tử, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và chuyển đổi số bền vững.

Theo đại diện TPBank, việc triển khai đồng bộ những sản phẩm và ưu đãi trên không chỉ giúp hộ kinh doanh tuân thủ quy định của Nghị định 70, mà còn tạo cơ hội để họ nâng cao hình ảnh, uy tín và từng bước chuyển đổi sang mô hình vận hành chuyên nghiệp hơn. Khi mọi giao dịch đều minh bạch qua hệ thống ngân hàng, khách hàng dễ dàng tiếp cận vốn, đồng thời tạo dựng được sự tin cậy với đối tác và người tiêu dùng.

Có thể thấy, Nghị định 70 là một thách thức nhưng cũng là cơ hội cho hộ kinh doanh Việt Nam. Với sự đồng hành từ TPBank - một ngân hàng đã đi trước một bước, chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp “may đo” cho tiểu thương - thách thức này hoàn toàn có thể biến thành động lực phát triển. Và đúng như thông điệp mà ngân hàng luôn kiên định: TPBank sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành bền bỉ, giúp hộ kinh doanh không chỉ thích ứng chính sách mà còn vươn lên bền vững trong kỷ nguyên số.