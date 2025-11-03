TP.HCM gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO: Hợp lực SOVICO – UNESCO kiến tạo tương lai sáng tạo Việt Nam

(Ngày Nay) - TP.HCM chính thức trở thành Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á , mở ra hành trình mới cho công nghiệp văn hóa Việt Nam. Song hành cùng đó là thỏa thuận hợp tác chiến lược UNESCO – Sovico , hướng tới xây dựng hệ sinh thái sáng tạo – phát triển – bền vững trên toàn quốc.

Thành phố sáng tạo – động lực mới của Việt Nam trong mạng lưới toàn cầu

Ngày 31/10, UNESCO công bố danh sách 58 thành phố mới gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo, trong đó TP.HCM trở thành Thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Danh hiệu này là sự ghi nhận cho sức sống và năng lực sáng tạo của đô thị trẻ, năng động bậc nhất cả nước – nơi công nghiệp điện ảnh đang dần hình thành như một ngành kinh tế văn hóa đầy tiềm năng.

Cùng với Hà Nội (thiết kế), Hội An (thủ công và nghệ thuật dân gian) và Đà Lạt (âm nhạc), TP.HCM là thành viên thứ tư của Việt Nam trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO – mạng lưới hiện quy tụ hơn 400 đô thị thuộc hơn 100 quốc gia, đại diện cho tám lĩnh vực sáng tạo khác nhau. Tham gia mạng lưới này, các thành phố không chỉ được kết nối tri thức, ý tưởng mà còn có cơ hội tiếp cận các nguồn lực quốc tế để phát triển văn hóa, bảo tồn di sản và thúc đẩy sáng tạo đô thị.

Việc được ghi danh là kết quả của quá trình dài mà TP.HCM từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực điện ảnh – từ quy mô sản xuất phim, chuỗi rạp chiếu, trường đào tạo, đến đội ngũ sáng tạo trẻ và các hoạt động hợp tác quốc tế. Danh hiệu mới sẽ giúp thành phố mở rộng hợp tác, thu hút dự án, tổ chức liên hoan và các hoạt động điện ảnh quốc tế, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua ngôn ngữ điện ảnh.

Theo định hướng đến năm 2030, TP.HCM kỳ vọng các ngành công nghiệp văn hóa sẽ đóng góp 7,2% GRDP, trở thành trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đô thị. Từ đây, TP.HCM không chỉ hướng đến việc “làm phim”, mà còn mong muốn xây dựng môi trường điện ảnh gắn với sáng tạo, du lịch, công nghệ và cộng đồng – một tầm nhìn toàn diện về thành phố sáng tạo của tương lai.

UNESCO và SOVICO – đồng hành kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo Việt Nam

Việc TP.HCM được công nhận diễn ra trong bối cảnh UNESCO và Tập đoàn SOVICO vừa ký Thoả thuận khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2025–2035, hướng đến mục tiêu “kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo – phát triển – bền vững” cho Việt Nam. Đây là một mô hình hợp tác công – tư tiêu biểu, trong đó doanh nghiệp Việt Nam đồng hành cùng tổ chức quốc tế để hỗ trợ phát triển các đô thị sáng tạo, gắn kết văn hóa với kinh tế tri thức.

Từ năm 2023 đến nay, nhiều dự án cộng đồng nằm trong khuôn khổ hợp tác UNESCO – SOVICO đã được triển khai, như Dalat Art Map, Tuần lễ Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, hay các chương trình nghệ thuật – du lịch gắn với di sản văn hóa. Những hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo đến các địa phương, đồng thời hình thành mạng lưới hợp tác giữa các nhà quản lý, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp.

Sự hợp tác này không chỉ mang tính biểu trưng mà đang dần trở thành nguồn lực thực chất để các thành phố Việt Nam – từ Hà Nội, Đà Lạt, Hội An đến TP.HCM – cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hướng đến phát triển bền vững. Trong đó, Sovico đóng vai trò như “cầu nối” giữa UNESCO và khu vực doanh nghiệp Việt Nam, góp phần biến các sáng kiến quốc tế thành hành động cụ thể trong đời sống văn hóa – xã hội.

Từ câu chuyện của TP.HCM, có thể thấy rõ một hướng đi: sáng tạo không chỉ để được ghi danh, mà là để cùng thế giới phát triển. Việt Nam, với bốn thành phố sáng tạo của UNESCO, đang dần xây dựng bản đồ văn hóa – sáng tạo đặc sắc của riêng mình, trong đó mỗi đô thị là một điểm sáng kể câu chuyện riêng về con người, bản sắc và khát vọng đổi mới.

Từ những dòng sông ánh sáng của Hà Nội đến nhịp sống rực rỡ bên bờ sông Sài Gòn, Việt Nam đang chứng minh rằng sáng tạo chính là ngôn ngữ chung để kết nối với thế giới. Với sự đồng hành của UNESCO và Sovico, hành trình ấy hứa hẹn sẽ tiếp tục được viết tiếp – nơi văn hóa và sáng tạo không chỉ là danh hiệu, mà là năng lượng phát triển của quốc gia trong kỷ nguyên mới.