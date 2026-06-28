TP.HCM: Trao tặng 550 đầu sách tại Nhà lưu niệm Anh hùng Võ Thị Sáu

(Ngày Nay) - Sáng 27/6, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Báo Dân trí⁠ tổ chức chương trình trao tặng sách mang chủ đề “Cùng xây thư viện Võ Thị Sáu - Thắp sáng tri thức cho thế hệ tương lai” tại Không gian đọc cộng đồng Nhà lưu niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ, TP.HCM).

Hoạt động nhằm hưởng ứng Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần VI năm 2026 với chủ đề “Em vui đọc sách - Học bao điều hay”, đồng thời hướng tới dấu mốc 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Ban tổ chức đã trao tặng 550 đầu sách nhằm xây dựng Không gian đọc cộng đồng tại Nhà lưu niệm Anh hùng Võ Thị Sáu. Nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, học tập và đọc sách dành cho học sinh, thanh thiếu nhi và người dân địa phương, qua đó góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc, lan tỏa tri thức và giáo dục truyền thống lịch sử.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM bày tỏ tin tưởng Không gian đọc cộng đồng sẽ được khai thác hiệu quả, trở thành điểm đến thường xuyên của thiếu nhi địa phương.

Bà cho biết trong bối cảnh trẻ em ngày càng có điều kiện tiếp cận Internet và mạng xã hội, bên cạnh những thông tin hữu ích vẫn còn nhiều nội dung tiêu cực có thể ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách.

Vì vậy, việc xây dựng và phát huy các không gian đọc sách chất lượng có ý nghĩa quan trọng trong việc nuôi dưỡng thói quen đọc, khuyến khích học tập và định hướng các giá trị sống tích cực cho thế hệ trẻ.

Nhà báo Nguyễn Thu Hằng – Phó Tổng Biên tập Báo Dân Trí chia sẻ, xã Đất Đỏ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, gắn liền với tên tuổi Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sáu - biểu tượng của lòng yêu nước, sự kiên cường và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Việc hình thành Không gian đọc cộng đồng tại Nhà lưu niệm không chỉ góp phần lan tỏa văn hóa đọc mà còn tạo thêm một địa chỉ giáo dục truyền thống, nơi các em nhỏ được gặp gỡ tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn, mở rộng tầm nhìn và bồi đắp khát vọng cho tương lai.

Bên cạnh hoạt động trao sách, ban tổ chức còn trao 80 suất học bổng với tổng trị giá trị 40 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đất Đỏ, đồng thời tặng 100 phần quà gồm bút, vở và dụng cụ học tập.

Ngoài ra, chương trình còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi như giao lưu văn hóa đọc, viết cảm nhận về sách, trò chơi tương tác và trải nghiệm xe thư viện lưu động của Bảo tàng – Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đặc biệt, diễn viên Hứa Vĩ Văn đã giao lưu cùng các em học sinh, chia sẻ về giá trị của việc đọc sách, tinh thần ham học hỏi và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa, chương trình góp phần khơi dậy niềm yêu thích sách, xây dựng thói quen đọc từ sớm và tiếp thêm động lực để thiếu nhi nuôi dưỡng ước mơ, vươn lên trong học tập cũng như cuộc sống.