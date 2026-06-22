Thư viện Bình Dương trao tặng 3 “Tủ sách cộng đồng” đến người lao động

(Ngày Nay) - Trong 2 ngày 20 và 21/6, Thư viện Bình Dương phối hợp chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan trao tặng 3 “Tủ sách cộng đồng”. Đây là hoạt động trong chương trình cùng chung tay xây dựng tủ sách cho người lao động do Thư viện Bình Dương phát động từ giữa tháng 4/2026.

Nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng “Hội sách thiếu nhi TPHCM lần VI - năm 2026”, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Tự hào 50 năm - Đổi mới và phát triển” chào mừng 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026), Thư viện Bình Dương phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Quản lý Khu nhà ở xã hội Becamex Hòa Lợi và các chủ khu nhà trọ tổ chức trao tặng 3 “Tủ sách cộng đồng” tại các địa điểm: Khu nhà ở xã hội Becamex Hòa Lợi (phường Bình Dương), Khu nhà trọ ông Nguyễn Văn Vương tại ấp Suối Sâu (xã Bắc Tân Uyên) và Khu nhà trọ ông Trần Đình Cường tại khu phố Thạnh Bình (phường Thuận An).

Với mong muốn đưa tri thức đến gần hơn công nhân, người lao động và con em đang sinh sống tại các khu nhà trọ, khu nhà ở xã hội, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bạn đọc. Sau hơn 2 tháng phát động, gần 2.000 bản sách thuộc nhiều lĩnh vực như kỹ năng sống, pháp luật, chăm sóc sức khỏe, khoa học thường thức, văn học, sách thiếu nhi… đã được tiếp nhận, phân loại và tuyển chọn để trao tặng.

Mỗi điểm được Thư viện Bình Dương trao tặng 1 tủ sách với 500 đầu sách, tạo không gian đọc thân thiện, phục vụ nhu cầu học tập, giải trí và nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Bên cạnh trao tặng tủ sách, Thư viện Bình Dương còn tổ chức không gian văn hóa đọc, phục vụ sách lưu động, các trò chơi đố vui kiến thức, hoạt động trải nghiệm và trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi là con em công nhân, người lao động tại các khu nhà ở xã hội, khu nhà trọ.

Giám đốc Thư viện Bình Dương Nguyễn Văn Huệ cho biết, trong thời gian tới, Thư viện Bình Dương sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương nhân rộng mô hình “Tủ sách cộng đồng” đến nhiều khu dân cư, khu nhà trọ, khu nhà ở công nhân trên địa bàn. Đồng thời, mong muốn Ban quản lý Khu nhà ở Xã hội Becamex và các chủ khu nhà trọ vừa tiếp nhận tủ sách sẽ tiếp tục quan tâm quản lý, bảo quản và phát huy hiệu quả tủ sách, trở thành những địa chỉ văn hóa thân thiện, nơi kết nối và tạo không gian sinh hoạt lành mạnh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và lan tỏa văn hóa đọc.

Hội sách thiếu nhi TPHCM lần VI - năm 2026 sẽ diễn ra từ 26/6 đến 2/7 với nhiều hoạt động tại 3 khu vực TPHCM.

Trong đó, trên địa bàn Bình Dương (cũ) có hoạt động: tổ chức các không gian triển lãm, trải nghiệm (Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với chủ đề “Bác Hồ với Thiếu nhi”, Không gian sách thiếu nhi và gia đình “Ngôi nhà tri thức”, Không gian workshop sáng tạo gắn với làng nghề truyền thống, triển lãm tranh đạt giải cao của Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi giai đoạn 2022 – 2025…) lồng ghép nhiều hoạt động tương tác, giáo dục kỹ năng và phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi.

Cùng với đó là chuỗi hoạt động khuyến đọc ở thư viện với hơn 1.000 bản sách và 500 ấn phẩm báo thiếu nhi theo các chủ đề đa dạng; tổ chức Ngày hội sách hè, chương trình “Em yêu thư viện”, hoạt động “Đọc sách cùng con”…; chương trình giao lưu tác giả - tác phẩm, giao lưu các Đại sứ Văn hóa đọc.