Trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao cùng chương trình Asia Gourmet Circle của Mastercard

(Ngày Nay) -Các trải nghiệm ẩm thực mới và đẳng cấp dành riêng cho chủ thẻ Mastercard World Legend, World Elite và World Select tại 10 thị trường châu Á – Thái Bình Dương.

Mastercard chính thức ra mắt chương trình Asia Gourmet Circle (AGC), thuộc khuôn khổ bộ quyền lợi đặc quyền The Mastercard Collection. Thông qua AGC, chủ thẻ trên toàn cầu có cơ hội tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc tại các nhà hàng được yêu thích nhất tại 10 thị trường châu Á – Thái Bình Dương (APAC). Chương trình ẩm thực mang đến cho chủ thẻ đặc quyền kiểm tra tình trạng đặt chỗ và tiến hành đặt bàn ngay lập tức tại các nhà hàng hàng đầu trong khu vực APAC cũng như trên toàn thế giới.

Được thiết kế dành riêng cho các chủ thẻ Mastercard World Legend, World Elite và World Select trên toàn cầu, Asia Gourmet Circle mở ra cơ hội trải nghiệm ẩm thực tại hơn 400 nhà hàng cao cấp và đạt nhiều giải thưởng tại Úc, Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. The Mastercard Collection đồng thời mở khóa những đặc quyền cao cấp dành cho chủ thẻ và người thân - dù ngay tại quê nhà hay trên hành trình du lịch. Chỉ với vài thao tác, chủ thẻ Mastercard có thể kiểm tra tình trạng đặt chỗ theo thời gian thực và tiến hành đặt bàn tại các nhà hàng trong nước cũng như quốc tế, giúp mỗi chuyến đi, mỗi dịp kỷ niệm hay thậm chí một bữa ăn ngẫu hứng đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ.

“Chúng tôi tiếp tục chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ hướng tới lối sống trải nghiệm, khi mọi người ngày càng ưu tiên những khoảnh khắc mang lại niềm vui và sự kết nối đích thực,” ông Sandeep Malhotra, Phó chủ tịch điều hành, mảng Thanh toán Cốt lõi, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Mastercard, cho biết. “Ẩm thực đã trở thành một trong những phương thức ý nghĩa nhất để chủ thẻ thể hiện đam mê, cả trong cuộc sống thường nhật lẫn những chuyến du lịch. Thông qua việc mở rộng chương trình Asia Gourmet Circle, Mastercard mang đến một tuyển tập những nhà hàng xuất sắc nhất thế giới, giúp chủ thẻ dễ dàng tiếp cận trải nghiệm ẩm thực khó quên.”

Từ những không gian ẩm thực mang tính biểu tượng đạt sao Michelin hay được bình chọn vào bảng xếp hạng Black Pearl đến Top 50 Nhà Hàng Tốt Nhất Châu Á, chương trình Asia Gourmet Circle quy tụ nhiều điểm đến ẩm thực nổi tiếng như Bennelong (Giải thưởng 17 Chef Hats AGFG 2025, Úc), Arbor (2 sao Michelin, Hồng Kông), JAAN by Kirk Westaway (2 sao Michelin, Singapore), HYOTEI HIBIYA (3 sao Michelin, Nhật Bản) và Chim By Siam Wisdom (1 sao Michelin, Thái Lan), cùng nhiều địa điểm nổi bật khác. Danh sách này được xây dựng dựa trên các trải nghiệm ẩm thực toàn cầu hiện có trên nền tảng Priceless.com, nơi người dùng có thể khám phá và đặt bàn tại nhiều nhà hàng danh tiếng trên khắp châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông.

Ngoài ra, chủ thẻ Mastercard World Legend và World Elite còn được hưởng nhiều đặc quyền tại các nhà hàng được tuyển chọn kỹ lưỡng tại Úc Hồng Kông và Singapore. Với khoản chi tối thiểu, thực khách đã có thể nhận ưu đãi ẩm thực độc quyền hoặc rượu vang miễn phí.

Tại khu vực APAC, du lịch và ẩm thực tiếp tục định hình cách mọi người tận hưởng cuộc sống và kết nối với nhau. Trên thực tế, 77% người tiêu dùng APAC đam mê du lịch, trong khi gần hai phần ba (67%) yêu thích các trải nghiệm ẩm thực, cả hai đều được thúc đẩy bởi mong muốn chia sẻ những khoảnh khắc, tăng cường kết nối và niềm vui khám phá. Chương trình Asia Gourmet Circle kết nối hai niềm đam mê này, giúp chủ thẻ thưởng thức tinh hoa ẩm thực đẳng cấp thế giới ngay tại quê hương hoặc trong những hành trình khám phá những vùng đất mới.

Asia Gourmet Circle là chương trình ẩm thực thuộc khuôn khổ The Mastercard Collection – bộ quyền lợi đặc quyền toàn cầu được thiết kế dành riêng cho chủ thẻ Mastercard. Từ những trải nghiệm ẩm thực được chọn lọc kỹ càng khiến mỗi bữa ăn trở thành khoảnh khắc vô giá, đến cơ hội tham dự các sự kiện giải trí giúp chủ thẻ đến gần hơn những nghệ sĩ yêu thích, cùng các đặc quyền du lịch liền mạch khiến mọi hành trình trở nên trọn vẹn, The Mastercard Collection tái định nghĩa giá trị của một chiếc thẻ cao cấp - mang đến những trải nghiệm vượt xa kỳ vọng người dùng.