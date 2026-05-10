MICHELIN Guide 2026: Cột mốc 100 năm Sao MICHELIN và vinh danh ẩm thực Việt

(Ngày Nay) - Lễ công bố cơ sở ăn uống được tuyển chọn bởi MICHELIN Guide Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ diễn ra vào ngày 04/06 tại khách sạn The Ascott Tay Ho (Hà Nội). Sự kiện đánh dấu năm thứ tư hành trình “cuốn cẩm nang đỏ” tôn vinh bức tranh ẩm thực Việt, đồng thời kỷ niệm cột mốc 100 năm ra đời của biểu tượng Sao MICHELIN danh giá.

Kể từ khi hệ thống xếp hạng Sao MICHELIN chính thức được giới thiệu vào năm 1926, MICHELIN Guide đã từng bước trở thành chuẩn mực toàn cầu trong việc tôn vinh nghệ thuật ẩm thực đỉnh cao. Năm 2026, sự kiện tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng ẩm thực thế giới, kỷ niệm một thế kỷ ghi nhận các trải nghiệm xuất sắc. MICHELIN Guide 2026 chứng kiến sự quy tụ các đầu bếp hàng đầu, đội ngũ quản lý và chuyên gia trong ngành nhằm tôn vinh những thành tựu của ẩm thực Việt Nam tại ba thành phố lớn.

Uy tín của MICHELIN Guide nằm ở quy trình đánh giá nghiêm ngặt của các thẩm định viên ẩn danh. Mọi cơ sở ăn uống trong danh sách tuyển chọn đều phải đáp ứng năm tiêu chí nhất quán toàn cầu, bao gồm: chất lượng nguyên liệu, tài nghệ nấu ăn, sự hài hòa của hương vị, cá tính riêng biệt mà đầu bếp gửi gắm qua món ăn và tính nhất quán của chất lượng thực đơn theo thời gian. Việc duy trì những tiêu chuẩn này không chỉ tôn vinh tài năng của những người làm nghề mà còn góp phần nâng tầm vị thế của điểm đến trên bản đồ ẩm thực quốc tế.

Tiếp nối thành công của mô hình năm 2025, chương trình năm nay bao gồm lễ công bố danh sách chính thức các cơ sở ăn uống được tuyển chọn bởi MICHELIN Guide và tiệc cocktail cao cấp dành cho các khách mời. Đặc biệt, sự kiện mở ra không gian giao lưu, kết nối của các đầu bếp, chuyên gia ẩm thực và chủ sở hữu các cơ sở.

Điểm nhấn của lễ công bố năm nay là sự tham gia của dàn đầu bếp khách mời danh tiếng từ nhiều quốc gia. Đáng chú ý có sự hiện diện của đầu bếp Stefan Stiller từ nhà hàng Taian Table (đạt 3 Sao MICHELIN tại Trung Quốc), đầu bếp Garima Arora từ nhà hàng Gaa (đạt 2 Sao MICHELIN tại Thái Lan) và đầu bếp Rodrigo Andres Osorio từ Philippines. Sự có mặt của những tên tuổi lớn trong khu vực hứa hẹn mang lại các trải nghiệm ẩm thực đa dạng.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của những gương mặt tiêu biểu được vinh danh trong danh sách năm 2025 tại Việt Nam như đầu bếp Việt Hồng Lê (nhà hàng CieL), đầu bếp Sam Trần (nhà hàng Gia), đầu bếp Yamaguchi Hiroshi (nhà hàng Hibana by Koki), cùng các đại diện từ nhà hàng Nephele và Si Dining. Sự giao thoa giữa những ngôi sao quốc tế và tài năng nội địa là minh chứng rõ nét cho sự hội nhập của ẩm thực Việt Nam.

Để lan tỏa tinh hoa ẩm thực đến đông đảo công chúng, toàn bộ sự kiện sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của MICHELIN Guide.

