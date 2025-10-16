Việt Nam nằm trong top 4 quốc gia có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới

(Ngày Nay) - Condé Nast Traveller nhận xét Việt Nam là thiên đường ẩm thực đường phố, với nguyên liệu tươi ngon, phong cách chế biến linh hoạt, giá cả phải chăng, nơi những món ăn "sở hữu sức hút vượt thời gian."

Với số điểm 96,67%, Việt Nam xếp thứ 4 trong danh sách những quốc gia có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2025 do tạp chí Condé Nast Traveller công bố.

Ngày 10/10, tạp chí Condé Nast Traveller công bố các bảng xếp hạng trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Readers’ Choice Awards 2025, do độc giả toàn cầu tham gia bình chọn.

Đối với giải thưởng các nền ẩm thực hàng đầu thế giới năm nay, đơn vị đã chọn những địa điểm theo tiêu chí "thực sự khơi dậy vị giác của du khách".

Những quốc gia được xướng tên trong danh sách đều đạt mức hài lòng cho du khách, điểm trung bình từ 94% trở lên. Ba quốc gia dẫn đầu trong danh sách những quốc gia có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới gồm Thái Lan (98,33%), Italy (96,92%) và Nhật Bản (96,77%).

Condé Nast Traveller nhận xét Việt Nam là thiên đường ẩm thực đường phố, nơi những món ăn đơn giản như bún, phở hay bánh cuốn lại "sở hữu sức hút vượt thời gian". Ẩm thực Việt được đánh giá cao nhờ nguyên liệu tươi ngon, phong cách chế biến linh hoạt và giá cả phải chăng.

Các món ăn như phở, bún chả, bánh mỳ, gỏi cuốn hay bánh xèo không chỉ được yêu thích bởi người dân địa phương mà còn khiến du khách quốc tế say mê. Từ những quán nhỏ ven đường, chợ nổi miền Tây cho đến nhà hàng hiện đại tại Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, ẩm thực Việt luôn mang đến trải nghiệm trọn vẹn cả về vị giác lẫn văn hóa.

Ngoài những trải nghiệm bình dân, tạp chí cũng nhấn mạnh đến làn sóng ẩm thực cao cấp đang nổi lên tại Việt Nam. Ciel Dining & Lounge ở Thành phố Hồ Chí Minh được chọn vào danh sách "Nhà hàng mới tốt nhất 2025".

Nhà hàng một sao Michelin này ghi điểm với thực đơn kết hợp kỹ thuật ẩm thực hiện đại và nguyên liệu địa phương, thể hiện rõ nét sự chuyển mình của ẩm thực Việt trên bản đồ quốc tế.

Việt Nam là đất nước đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử, 54 dân tộc anh em cùng chung sống trên dải đất hình chữ S nên văn hóa đa dạng, phong phú. Những yếu tố về thiên nhiên, địa hình với đường bờ biển kéo dài là yếu tố thuận lợi để phát triển ẩm thực. Đây là điều mà không phải quốc gia nào trên thế giới cũng có được.

Với nền ẩm thực phong phú, từ Bắc vào Nam, mỗi vùng miền mang đến những trải nghiệm ẩm thực độc đáo cho du khách, từ những món ăn đường phố sôi động đến những bữa tiệc tinh tế, mỗi món ăn đều kể một câu chuyện về nền văn hóa địa phương độc đáo.

Món ăn Việt Nam ở bất kỳ vùng miền, dân tộc nào cũng mang đầy đủ các yếu tố ngon mắt, ngon mũi, ngon miệng, dễ chế biến, gần gũi với thiên nhiên và ai cũng có thể thưởng thức được.

Ẩm thực Việt là tinh hoa trong chế biến. Điều này rất rõ nét trong các món ăn Việt chủ yếu là ngũ cốc, rau củ, quả, không dùng nhiều thịt, ít mỡ nên được nhiều du khách ở nhiều quốc gia ưa chuộng.

Theo nhiều nhà nghiên cứu, ẩm thực miền Bắc có vị vừa phải, không quá nồng màu sắc bắt mắt và tinh tế, cầu kỳ trong cách chế biến, bày biện. Hà Nội được xem là nơi tinh hoa ẩm thực của miền Bắc với những món ngon như phở, bún thang, bún chả, bún ốc, cốm làng Vòng, bánh cuốn Thanh Trì…

Ngoài sự lựa chọn kỹ lưỡng các nguyên liệu cho món ăn, người Hà Nội còn phối hợp khéo léo và hiệu quả các loại gia vị như hành, tỏi, ớt, rau thơm, nước chấm vào các món ăn.

Ẩm thực miền Trung không tinh tế như ẩm thực miền Bắc và đa dạng như ẩm thực miền Nam nhưng lại mang hương vị, bản sắc văn hóa rất riêng có.

Tính đặc sắc nhất của ẩm thực miền Trung thể hiện qua hương vị đặc biệt với nhiều món ăn cay và mặn. Màu sắc được phối trộn phong phú, rực rỡ, thiên về màu đỏ và nâu sậm. Ẩm thực miền Trung nổi tiếng với mắm tôm chua, các loại mắm ruốc.

Đặc biệt ẩm thực Huế do ảnh hưởng từ phong cách ẩm thực hoàng gia, cho nên rất cầu kỳ trong cách chế biến, trình bày nhiều màu sắc và số lượng các món ăn.

Ẩm thực miền Nam chịu nhiều ảnh hưởng của ẩm thực Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan nên các món ăn thiên ngọt, cay, phổ biến với các loại mắm khô như mắm cá sặc, mắm bò hóc, mắm ba khía… Đặc biệt, miền Nam có nhiều loại món ăn dân dã gắn với vùng đất được mệnh danh là "vựa lúa" của đất nước.

Không phải ngẫu nhiên mà bạn bè quốc tế đều khen ngợi các món ăn Việt Nam rất ngon, hấp dẫn. Những gian hàng ẩm thực Việt Nam trong những Festival quảng bá du lịch, văn hóa ẩm thực ở nước ngoài luôn thu hút đông đảo người bản xứ và quốc tế đến tìm hiểu và thưởng thức.

Ẩm thực Việt Nam đã nhiều lần được các trang du lịch, chuyên trang ẩm thực thế giới vinh danh với những món ăn nổi tiếng và hấp dẫn khách quốc tế nhất, trong đó có vô số món ăn đường phố ở cả 3 miền.