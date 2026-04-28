"Gắp Một Miếng Việt": Khi mỗi món ăn là một bản đồ ký ức

(Ngày Nay) - Nếu bạn nghĩ ẩm thực chỉ đơn thuần là vị giác, cuốn sách ảnh "Gắp một miếng Việt" sẽ thay đổi hoàn toàn định kiến đó. Không chỉ dừng lại ở những khung hình rực rỡ, cuốn sách là một hành trình nhân học đầy chất thơ, đưa chúng ta đi tìm lại "phần hồn" của dân tộc qua từng giọt mắm, sợi phở và chén trà.

Lời mời cơm từ trái tim

Tiêu đề cuốn sách – "Gắp một miếng Việt" – vang lên như một lời mời gọi thân tình, vừa giản dị vừa chứa đựng sự hào sảng của người Việt. Cuốn sách không chọn cách tiếp cận khô khan, mà chọn góc nhìn của một người kể chuyện qua hình ảnh và những triết lý nhân sinh sâu sắc. Ở đó, món ăn không nằm tách biệt trên đĩa, mà luôn gắn liền với con người, vùng đất và những nghi lễ tâm linh thiêng liêng.

Gia vị: Giọt mặn của biển, vị cay của núi

Cuốn sách mở đầu bằng chương Gia vị – những thứ vốn được xem là "phụ" nhưng lại là "linh hồn" tạo nên bản sắc. Độc giả sẽ được khám phá hành trình của Mắm – từ những chum sành phơi mình trong nắng gió miền Trung đến bát nước chấm đa sắc thái trên mâm cơm ba miền. Mắm không chỉ là đạm, là khoáng chất, mà là "tấm gương phản chiếu ký ức", kết nối chúng ta với tổ tiên và những mùa mưa bão xa xưa.

Rời miền xuôi, cuốn sách đưa ta lên đỉnh trời Tây Bắc với Chẩm chéo. Hình ảnh những nhịp chày giã hạt mắc khén, hạt dổi hòa quyện cùng muối ớt hiện lên sống động. Qua lăng kính của tác giả, bát chẩm chéo không chỉ là thức chấm, mà là biểu tượng của sự bình đẳng: "Mọi người cùng hướng về giữa mâm, không ai là khách, không ai là chủ".

Những "ấn ký" trên bản đồ thế giới

Chương Món mặn là nơi những biểu tượng như Phở, Bánh mì, Bánh chưng được soi rọi dưới góc nhìn mới mẻ.

Bánh chưng – Bánh dày: Hiện lên như một bài học về vũ trụ quan "trời tròn đất vuông", là sợi dây gắn kết gia đình đêm ba mươi Tết.

Phở & Bánh mì: Được tác giả gọi là "những mảnh vụn giao thoa" và "tấm hộ chiếu mềm". Chúng minh chứng cho sự thông minh, sáng tạo của người Việt khi tiếp nhận văn hóa phương Tây nhưng vẫn giữ trọn cốt cách dân dã bằng mùi thơm của quế, hồi hay miếng chả lụa nồng nàn.

Cuốn sách cũng không quên những phong vị đặc trưng khác như Hủ tiếu – dòng chảy văn hóa mở của miền sông nước Nam Bộ, hay Thắng cố – "mùi của rừng, vị của người" vùng cao, những món ăn kể chuyện bằng mùi vị thay vì khẩu hiệu.

Thức tỉnh bản sắc qua từng ngụm uống

Phần Đồ uống mang lại một nhịp điệu chậm rãi và sâu lắng. Đó là chiếc phin Cà phê nhỏ giọt – một "trạng thái sống" kiên nhẫn giữa phố thị hối hả. Đó là ấm Nước chè xanh mộc mạc – "thiết chế xã hội mềm" nơi khởi đầu của mọi câu chuyện nghĩa tình. Đặc biệt, hình ảnh chum Rượu cần Tây Nguyên hiện lên như một lời khẳng định về tinh thần cố kết cộng đồng, nơi con người, thần linh và đất đai cùng hòa làm một qua những ống trúc dài.

Mâm cỗ: Nơi cái cũ và cái mới giao hòa

Khép lại cuốn sách là chương Mâm cỗ, nơi tác giả phân tích sự chuyển mình từ mâm cỗ truyền thống uy nghiêm với gà luộc, xôi gấc sang mâm cỗ hiện đại linh hoạt. Dù hình thức có thay đổi để phù hợp với nhịp sống 4.0, nhưng "ngọn lửa" và tấm lòng của người Việt trong cách tiếp khách vẫn luôn vẹn nguyên. Gắp một miếng thức ăn cho khách không chỉ là mời ăn, mà là gửi gắm một thông điệp văn hóa: "Chúng tôi trân trọng bạn".

Một tác phẩm dành cho tâm hồn

Với sự kết hợp tinh tế giữa phần lời giàu chất văn chương và hình ảnh minh họa sống động từ tác giả Tạ Đoàn Phương Linh cùng cộng sự, "Gắp một miếng Việt" không chỉ là một cuốn sách ảnh. Đây là một "bảo tàng sống", một lời nhắc nhớ rằng: dù thế giới có thay đổi, chỉ cần chúng ta còn ngồi lại bên nhau, còn sẻ chia một miếng ngon, thì bản sắc Việt sẽ mãi mãi trường tồn.

Hãy mở sách ra và "gắp" lấy cho mình một miếng hồn quê, để thấy yêu thêm dải đất hình chữ S từ những điều bình dị nhất trên mâm cơm thường nhật.

Thông tin sách:

Tác giả: Tạ Đoàn Phương Linh

Minh họa: Tạ Đoàn Phương Linh, Bình Lam

Nhà xuất bản: Thế Giới