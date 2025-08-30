Ngành giáo dục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo năm học mới

Ngành giáo dục và đào tạo đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong năm học 2025-2026, triển khai đại trà Học bạ số toàn quốc ở tất cả các bậc học và Văn bằng số từ cấp Trung học phổ thông đến sau đại học, đồng thời tiến hành số hóa dữ liệu đối với các văn bằng đã được cấp trước đây.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành xây dựng và hoàn thiện thể chế để Học bạ số, Văn bằng số, Chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân để thay thế giấy tờ trong các Thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến.
