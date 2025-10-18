Triển vọng Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại vẫn xa vời

(Ngày Nay) - Chính phủ Mỹ bước sang ngày thứ 17 của đợt ngừng hoạt động mà chưa có dấu hiệu kết thúc, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về việc các nhân viên liên bang, bao gồm cả quân nhân, bị chậm trả lương, và các chương trình phúc lợi như hỗ trợ thực phẩm đang dần cạn kiệt nguồn tài chính.

Tính đến ngày 17/10 (giờ địa phương), không có dấu hiệu nào cho thấy tình hình sẽ sớm được cải thiện. Hạ viện sẽ không tổ chức bỏ phiếu ít nhất cho đến ngày 20/10. Cơ quan lập pháp này đã ngừng họp từ trước khi chính phủ ngừng hoạt động, sau khi gửi dự luật tài trợ để duy trì hoạt động chính phủ đến ngày 21/11 lên Thượng viện. Trong khi đó, Thượng viện đã thất bại 10 lần trong việc thông qua dự luật này, và một phiên bỏ phiếu khác được lên lịch vào ngày 20/10.

Đến thời điểm đó, đợt ngừng hoạt động của chính phủ sẽ trở thành đợt dài thứ 3 trong lịch sử, vượt qua khoảng thời gian 19 ngày thiếu hụt ngân sách vào năm 1978 dưới thời Tổng thống Jimmy Carter. Đợt chính phủ ngừng hoạt động dài nhất trong lịch sử nước Mỹ kéo dài 35 ngày diễn ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump vào các năm 2018 và 2019.

Lầu Năm Góc đã điều chuyển ngân sách để chi trả lương cho quân nhân đang tại ngũ vào kỳ trả lương ngày 15/10, nhưng chưa chắc chắn có thể thanh toán vào ngày 31/10, làm dấy lên lo ngại về việc duy trì sinh hoạt của họ. Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) – vốn là nguồn trợ cấp cho 42 triệu người trên khắp nước Mỹ – sẽ không thể chi trả đầy đủ quyền lợi vào tháng 11 nếu tình trạng ngừng hoạt động tiếp tục kéo dài.

Tòa án Tối cao Mỹ cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục tổ chức các phiên tranh luận miệng và tiến hành các công việc quan trọng khác trong thời gian chính phủ ngừng hoạt động, nhưng sẽ đóng cửa tòa nhà mang tính biểu tượng ở thủ đô Washington D.C. đối với công chúng. Người phát ngôn của Tòa án Tối cao Patricia McCabe cho biết Tòa án Tối cao dự kiến sẽ cạn nguồn kinh phí vào ngày 18/10.

Hệ thống tòa án liên bang thông báo rằng nếu tình trạng chính phủ ngừng hoạt động tiếp tục kéo dài, các thẩm phán liên bang sẽ vẫn tiếp tục làm việc và được trả lương sau ngày 20/10, nhưng nhân viên tòa án sẽ bị buộc nghỉ việc tạm thời trừ khi họ thực hiện các nhiệm vụ được xem là ngoại lệ.

Văn phòng Hành chính của Tòa án Liên bang Mỹ cho biết rằng mỗi tòa án – bao gồm tòa án quận, tòa phá sản và tòa phúc thẩm – sẽ tự đưa ra quyết định vận hành của riêng mình. Lần gần nhất việc chính phủ ngừng hoạt động buộc các nhân viên tòa án phải nghỉ việc tạm thời là dưới thời Tổng thống Bill Clinton, trong các năm 1995 và 1996.

Trong khi đó, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russell Vought ngày 17/10 thông báo rằng Công binh Lục quân Mỹ sẽ ngay lập tức tạm dừng hơn 11 tỷ USD giá trị các dự án và hủy bỏ các dự án tại nhiều thành phố. Ông Vought đổ lỗi cho đảng Dân chủ về tình trạng này, đồng thời cho biết động thái đó sẽ ảnh hưởng đến các dự án tại New York, San Francisco, Boston và Baltimore – tất cả đều là các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo.